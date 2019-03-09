Лазарет «МЮ» пустеет, Феллайни ушёл из сборной Бельгии, «Волгоград Арена» стал лучшим стадионом 2018 года. Главное — в обзоре дня.

Раньери снова при деле. Маэстро вернулся в «Рому»

Марсьяль сможет сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированных игроков команды в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».



«Бейи в порядке. Марсьяль будет доступен, и надеюсь, что Матич и Эррера тоже смогут сыграть. Им нужно ещё несколько дней поработать с командой. Сейчас они хорошо занимаются и восстанавливаются», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А

В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Массимилиано Аллегри обыграла «Наполи» (2:1), «Болонью» (1:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Сассуоло» (3:0).

«Рома» объявила о назначении Раньери

Пресс-служба «Ромы» сообщила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба. Итальянский специалист будет работать в римском клубе до окончания сезона.

Напомним, что вчера, 7 марта, руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года. Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

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«Реал» решил уволить Солари, основной вариант на замену — Моуринью

Руководство мадридского «Реала» приняло окончательное решение отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари, сообщает ESPN.

В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти Поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

По информации издания, увольнение аргентинца связано с сенсационным вылетом «сливочных» из Лиги чемпионов, в которой они становились победителями в четырёх из пяти последних сезонах.



Главными претендентами на пост наставника «Реала» в настоящий момент являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью, ранее уже тренировавшие мадридскую команду. Оба специалиста пребывают без работы и смогут возглавить «Реал» в любой момент. При этом уточняется, что наиболее вероятным преемником Солари является португалец.

Кому из этого «Реала» точно пора на выход В Мадриде пора устраивать обновление состава.

Источник: «Реал» предложит около € 345 млн за Неймара

Мадридский «Реал» намеревается приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Испанский клуб заплатит за бразильского нападающего около € 345 млн, утверждает The Sun. По данным испанского издания Sport, руководители «Реала» уже контактировали с представителями Неймара.



По данным источника, зарплата Неймара в «Реале» составит порядка € 44 млн евро в год. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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«Реал» связывают хорошие отношения с «ПСЖ». Ранее, по слухам, «Барселона» выражала заинтересованность в возвращении бразильца, но из-за плохих взаимоотношений с руководителями парижского клуба так и не сумела ни о чём договориться.

Сам Неймар неоднократно говорил, что не планирует уходить из «ПСЖ». Тем не менее СМИ регулярно сообщали о том, что бразилец контактирует с другими клубами.

Почему «Реал» потерпел такой крах? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата», а также игроки мадридского клуба.

Феллайни объявил об уходе из сборной Бельгии

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни в своём «твиттере» объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии, за которую он выступал с 2007 года.

«После 12 лет игры за сборную на высочайшем уровне я решил прекратить выступление в международном футболе. Это решение не далось мне легко, однако я почувствовал, что пришло время отступить в сторону и дать дорогу новому поколению бельгийских футболистов.

Трансферы в Китай никуда не делись. Просто они стали разумнее Вечеринка продолжается.

Хочу поблагодарить всех, кто стал частью моей международной карьеры – особенно партнёров по команде, которые на всю жизнь останутся моими друзьями, и тренеров, а также болельщиков, которые ездили по всему миру, чтобы поддерживать нас. Желаю тренеру и команде успеха в отборочном турнире к чемпионату Европы. Спасибо, Бельгия», — говорится в сообщении Феллайни.

«Бавария» планирует выкупить Хамеса у «Реала»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, скорее всего, продолжит выступать за мюнхенский клуб после нынешнего сезона. Руководство действующих чемпионов Германии планирует выкупить колумбийца у мадридского «Реала», сообщает Goal.



Сейчас Хамес играет за «Баварию» на правах аренды. По окончании этой кампании мюнхенцы могут воспользоваться опцией, чтобы выкупить хавбека у «сливочных» за фиксированную сумму, которая составляет € 42 млн.

Сверхатакующие «Ливерпуль» и «Бавария» не забили ни одного гола. Как так вышло В игре без ворот «Ливерпуль» смотрелся предпочтительней.

«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков

Назван лучший стадион 2018 года по версии болельщиков. Голосование, завершившееся накануне, 7 марта, традиционно провёл портал StadiumDB.



Наибольшее количество голосов набрал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. При этом уточняется, что выбор в пользу этой арены сделало подавляющее большинство голосовавших.