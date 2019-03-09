Зинченко удивляет всех. Украинец стал лучшим игроком последних матчей «Сити»

В чем так вырос Зинченко и почему он регулярно блистает в старте.

В прошлом сезоне Зинченко провел жалкие 623 минуты в АПЛ и Лиге Чемпионов. В этом сезоне Александр 66% от этого времени сыграл за последний месяц: он участвовал в четырех последних английских матчах «Манчестер Сити», включая две игры с «Челси» – разгром в чемпионате и 120 минут в финале Кубка лиги.

Украинец получает самые лестные похвалы от Пепа Гвардиолы. «Сегодня Зинченко был лучшим игроком на поле. Знаете, почему? Потому что после своей ошибки он не стал прятаться. Я сказал парням в перерыве, чтобы они брали пример с Зинченко. Совершить ошибку может каждый, абсолютно каждый игрок. Но посмотрите, как Зинченко отреагировал на промах» – сказал испанец после декабрьской встречи с «Саутгемптоном», в которой Александр сначала привез мяч, но потом исправился и провел выдающийся матч. «Зинченко показал мне, насколько ценно и важно быть хорошим парнем. В начале сезона мы его чуть не продали – и потом я ни на одной из тренировок не замечал, что ему что-то не нравится. Думаю, его ждет длинная карьера, надеюсь, что здесь» – недавнее высказывание Пепа об Александре, в котором он недвусмысленно намекает на желание сохранить левого защитника.

Да, Зинченко немного повезло: прямо сейчас и Делф, и Менди только оправились от травмы и вряд ли могут рассчитывать на попадание в состав. Но, во-первых, на позиции Александра мог бы выходить и Данило, а во-вторых, Зинченко настолько прокачался, что шансы Делфа кажутся призрачными.

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Зинченко в атаке «Сити» как влитой

За почти два года тренировок в «Манчестер Сити» Зинченко успел выучить все то, что Гвардиола требует от своих крайних защитников. В эти два сезона левый защитник у Пепа почти всегда играл ложного фулбека – то есть при атаке располагался во второй линии атаки, в полуфланге, а не высоко и широко. Пример – ниже.

Благодаря своему развитому чувству свободного пространства, Зинченко прекрасно знает, когда можно продвинуться с мячом достаточно высоко. В эпизоде выше Александр не просто получил мяч от Отаменди, но и продвинулся с ним вперед, а затем выпилил прекрасную диагональ на Стерлинга.

Вот вам еще один эпизод, в котором Зинченко одновременно демонстрирует свое чувство пространства и блистательный пас.

Зинченко получил мяч в левом полуфланге, продвинулся чуть выше и шире, показал корпусом, что будет отдавать во фланг, запутал защитника, а затем сделал разрезающую передачу на Стерлинга. Похоже, этому он у Давида Сильвы научился.

Важно, что Александр понимает систему Гвардиолы полностью. Если очень сильно упрощать позиционную игру испанца, то можно сказать, что ключевая задача структуры – поддерживать оптимальное количество игроков во всех вертикальных и горизонтальных каналах для продвижения мяча. При этом, само собой, чтобы вскрывать оборону, игроки должны двигаться. Часто защитники соперников «Сити» путаются, когда один «горожанин» уходит в смежную зону, а второй врывается на место первого – как на примере ниже, когда Сильва опустился ниже и увел игрока, а Зинченко ворвался в свободную зону под пас вразрез.

Зинченко также может подключаться широко по флангу, если левый вингер, Сане или Стерлинг, уходят в полуфланг. Александр одновременно и чувствует, и знает, когда от него требуется резкое включение в какую-то конкретную зону.

Зинченко готов и к более комплексным задачам: например, против очень высоко прессингующих команд Гвардиола предпочитает оставлять хотя бы одного крайнего защитника широко во фланге. Против «Челси» украинец должен был сам понимать, когда от него требуется создание ширины в начале атаки, а когда он должен сдваивать центр, чтобы помочь Фернандиньо.

У бровки Зинченко тоже чувствует себя достаточно уверенно: на примере ниже Александр разбил прессинг «Челси» игрой в стенку с Фернандиньо, своим движением и классным пробросом мяча мимо Аспиликуэты.

Зинченко был одним из важнейших игроков в построении атак «Сити» в последних матчах. Против «Челси» в чемпионате украинец был третьим по количеству передач в игре, в финале кубка и против «Борнмута» – вторым, а против «Вест Хэма» – вообще первым. По xGBuildup/90 Зинченко – первый в команде. Да, он отыграл всего 500 минут в чемпионате, но это все равно достижение.

Показатель xGBuildup/90 – это сумма ожидаемых голов в каждом владении, в котором участвовал игрок и в котором он не делал передач под удар или ударов, в среднем на 90 минут.

Практически единственный, но важный минус Зинченко – кроссы, особенно верхом. Вы можете спросить – зачем кому-то в «Сити» Гвардиолы вообще подавать верхом? Ответ простой: подачи на дальнюю штангу, между центральным и крайним защитниками соперника либо вообще за спину крайнему защитнику – довольно эффективный метод, и «Сити» забил достаточно много мячей после подобных комбинаций. Подачи Зинченко же, как правило, прилетают в центральную зону или вообще перехватываются еще раньше, летят долго и по предсказуемой траектории. Примерно то же касается и прострелов. В итоге украинец входит в худшую пятерку игроков «Сити» по проценту удачных кроссов – ниже только Сане, Агуэро, Жезус и Фернандиньо. В задачи последних трех игроков кроссы не входят вообще.

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Зинченко стал обороняться намного лучше

Вероятно, главная причина, по которой Александр был лишь третьим, если не четвертым, выбором Гвардиолы в прошлом сезоне – это его оборонительные навыки. В системе Пепа ложный фулбек должен садиться на позицию обычного крайнего защитника, если вдруг команда должна обороняться позиционно; выбирать момент для возвращения в оборонительную особенно сложно в переходных фазах.

Зинченко научился контрпрессингу «Сити». Теперь он накрывает нужных игроков и перекрывает зоны таким образом, чтобы передача в первую очередь не прошла в центр.

Посмотрев на скриншот выше, может показаться, что Зинченко выбрал странные позицию и позу после потери «горожанами» мяча. На деле, он в первую очередь контролировал передачу в центр, и из такого положения намного проще было ускориться именно в центральную зону – не приходилось бы тратить время на разворот корпуса. Пас во фланг, на Нокара, представлял меньше опасности – Зинченко легко накрыл соперника у бровки.

Впрочем, Зинченко очень быстро разворачивает корпус при контрпрессинге или быстром возвращении назад. На примере ниже Александр сначала контролировал передачу на Хадсона-Одои, но потом увидел, что Сане может не успеть накрыть француза и помешать ему отдать передачу в центр – тогда Зинченко развернулся в сторону центра. Когда Канте отдал пас на Хадсона-Одои, Александр тут же развернулся в сторону молодого англичанина – и затормозил контратаку «Челси».

В плане оборонительных цифр Зинченко снова один из лучших в команде, хотя, опять же, нужно учитывать, что украинец провел в АПЛ чуть больше 500 минут в этом сезоне. Александр первый по количеству отборов в своей команде (2,5 за матч по версии WhoScored), четвертый – по перехватам (1,3). При этом показатель по перехватам вырос практически в два раза относительно предыдущего года, а показатель отборов упал – это говорит о том, что Зинченко стал намного обдуманнее выбрасываться на соперников.

При этом Зинченко все равно обводят чаще всех в команде – даже реактивный Бернарду Силва, который чаще всех вылетает в контрпрессинг на игрока соперника с мячом, не позволяет себя обводить полтора раза за игру. У Александра есть проблема и с противостояниями 1v1, и с необязательными выбрасываниями на соперников, которые просто пробрасывают мяч мимо.

Очень символично, что в последних двух матчах «Сити», против «Вест Хэма» и «Борнмута», соперники «горожан» очень явно давили именно на фланг Зинченко (59 и 52% атак соответственно), но на двоих за 180 минут нанесли всего 2 удара. Прогресс Александра налицо.

«Борнмут» проиграл «Ман Сити» при 18% владения мячом. Счёт ударов – 0-23! В РПЛ такой разницы соперников в классе не бывает.

Почему тогда Гвардиола хочет еще одного левого крайнего защитника?

Во-первых, не стоит надевать розовые очки. Если говорить объективно, то позиция левого защитника – самая слабая в «Манчестер Сити», особенно из-за постоянной недоступности Менди. Зинченко быстро учится и прогрессирует, он очень талантлив, но все равно пока что не дотягивает до уровня основного состава чемпиона Англии.

Во-вторых, Гвардиоле нужно разнообразие. Менди – защитник, который теоретически может играть ложного фулбека и который точно отлично закрывает всю бровку.И в той, и в другой роли Бенжамин Менди уже играл в самом начале сезона, пока не получил очередную травму. Зинченко же хорош только в первой. Летом и осенью Гвардиола наигрывал 3-3-4 – схему, которая ему кажется идеальной для вскрытия автобусов в частности и для его «Сити» в целом. А пока Менди нет, Пеп очень сильно ограничен в вариантах – ему это не нравится, пусть в Англии его идеи и работают второй год подряд без значительных изменений.

Поэтому и ходят слухи о Чилуэлле из «Лестера» – англичанин пашет по всей бровке в стане «лис», но, судя по его уровню паса, может играть и ложного фулбека. А еще он, как и Менди, круто подает и простреливает в штрафную.

Зинченко даже немного жалко: Александр явно отдает всего себя на тренировках, быстро развивает и совершенствует свои качества, но Гвардиола все еще ищет кого-нибудь другого. Впрочем, вполне вероятно, что до конца сезона Зинченко будет не третьим, а вторым вариантом на позицию – кто знает, возможно, через год-полтора украинец станет основным игроком команды Пепа.