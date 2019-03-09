В Шотландии фанат напал на игрока прямо на поле. Вышло эпичнее, чем с Глушаковым

В одном из пятничных матчей шотландской лиги на поле ворвался фанат. Он болел за «Хиберниан», который к тому времени проигрывал «Рейнджерс» 0:1. Парень не стал терпеть такой дерзости, и, как только рядом с ним оказался защитник гостей Джеймс Тавернье, тут же взялся за дело.

Сначала зарядил по мячу, явно нарываясь на стычку, а потом начал толкаться с обалдевшим футболистом. Тому это сильно не понравилось, Тавернье разозлился и был близок к тому, чтобы начать бой. Тип в капюшоне к тому времени, кажется, слегка струсил. Но то ли в попытках защититься, то ли адреналин скакнул — попытался разок отвесить футболисту. Вместо апперкота получился дружеский тычок.

До драки так и не дошло. Вокруг появились стюарды, парня скрутили, и он с пафосным видом «решалы» покинул поле. Матч продолжился, и «Рейнджерс» всё-таки упустил победу — 1:1. Команда Джеррарда стала ещё дальше от титула: отставание от «Селтика» уже составляет семь очков, а у них ещё есть игра в запасе.

Что с фаном?

Болельщику всего 21 год, последние сутки он, скорее всего, провёл в полицейском участке. Большее в полиции ему не грозит, но наказание будет от клуба. Вот слова исполнительного директора «Хиберниан» Лиэнн Демпстер.

«Я думаю, что это вызов футболу. Вместо того, чтобы говорить о самой игре, мы говорим: «О! Снова какой-то идиот». Мы запретим этому человеку доступ на стадион пожизненно! Всё, что произошло за последние шесть дней — это поведение идиотов, которое находится просто за гранью понимания».

Дело в том, что в прошлом игре против «Селтика» у «Хиберниан» уже был индицент с болельщиками — как раз об этом говорилось в заявлении Демпстер. Тогда в сторону Скотта Синклера прилетела стеклянная бутылка, когда он готовился пробить угловой. После такого «дубля» всё идёт к закрытию трибуны на местной арене.