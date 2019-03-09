ЦСКА в созидании — уже не только Влашич и Фернандес. Команда серьёзно добавляет

Структурного изменения в позиционном нападении у ЦСКА зимой не последовало — но оно и не требовалось даже после неожиданного поражения в Грозном. Команда Виктора Гончаренко создаёт больше опасных моментов в позиционных атаках, чем любая другая команда РПЛ и благодаря этому имеет весомый xG/shot — 0,09 (лучше только у «Зенита»). Гораздо интереснее наблюдать за тем, как в рамках уже сложившейся системы прогрессируют или меняются отдельные игроки. Уже не совсем правильно говорить, что в созидании ЦСКА — это только Марио Фернандес и Никола Влашич: они по-прежнему самые заметные действующие лица, но теперь не всё замешано исключительно на них. Здесь — о трёх игроках, которые помогают сделать ЦСКА ещё более вариативным в атаке.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил Чалов довёл количество голов в РПЛ до двузначного.

Чалов: лишний пасующий игрок

Фёдор добавил в игре в пас, и это результат серьёзной работы Виктора Гончаренко. Теперь Чалову позволяют делать не только передачи ближнему (доля коротких пасов сократилась на 5%), и гораздо чаще задействуют его в доставке мяча в штрафную — теперь у него два лишних паса в штрафную за матч по сравнению с прошлым сезоном. Мощь Чалова в игре до штрафной — его большой козырь: он открывается между линий и не боится наткнуться на отбор. Укрывая мяч корпусом, Чалов разворачивается и продолжает атаку лицом к чужим воротам — в контрольных матчах этой зимы было особенно заметно, как молодой нападающий добавляет в этом элементе.

Гончаренко теперь может использовать Чалова так, как ему понадобится в конкретном отрезке матча. Например, в первом тайме встречи с «Рубином» Фёдор единственный раз коснулся мяча в центральной зоне — и это касание стало голевой передачей. Интересно и другое: если до первого гола Чалов смещался исключительно в правый фланг и полуфланг, то после гола — наоборот — стал помогать слева.

Ахметов: больше активности справа

Яку Бийола ЦСКА брал в расчёте получить два в одном — чистого опорника и футболиста, который готов отдать лишний вертикальный пас. Бийол действительно оказался таким игроком и ещё обязательно покажет себя в нашем чемпионате, но по ходу сезона стало понятно, что обойтись можно и без чистого разрушителя в тройке полузащитников. Вниз передвинулся Ильзат Ахметов — из расчёта на то, что он лучше других центральных полузащитников умеет выходить из-под давления, в том числе и с помощью обыгрыша один в один. Однако если до зимы Ахметов чаще использовался для передач вперёд в своей зоне ответственности — у центрального круга, то теперь гораздо чаще оказывается правее центра. Из правого фланга и полуфланга на второй и третьей третях поля Ильзат отдал 165 передач вперёд — это больше не только левого фланга и полуфланга, но и центральной зоны (139 передач).

Идея понятна: здесь чаще оказывается Влашич, здесь царит Фернандес, сюда может приходить Чалов, а значит если активно использовать правее ещё одного футболиста, то велик шанс получить преимущество в одного игрока. ЦСКА любит входить с флангов в штрафную, и лучше пробовать делать это беспрепятственно. Наличие пасующего Ахметова позволяет чаще раскачивать эту зону, и обычно если он отдаёт отсюда пас вперёд, то Чалов моментально начинает искать свободное пространство в штрафной/перед штрафной.

Нисимура: мистический воин в поисках зон

Такума Нисимура провёл с «Рубином» уникальный матч: точных передач у японца было ровно столько же, сколько попыток ударить по воротам, а за 20 минут второго тайма коснулся мяча лишь один раз. Похожий перформанс Нисимура устроил на сборах в матче с «Сонгдалом»: тогда структура игры ЦСКА была примерно такой же, и японец был худшим по количеству передач — но при этом пять раз пробил по воротам и забил. Дело в том, что у Нисимуры есть один весьма интересный навык: он очень хорошо чувствует зону, которая окажется свободной через пас. Именно поэтому японец получает много пасов, сделанных в касание — в момент, когда пасующий касается мяча, Нисимура уже летит в свободную зону.

Благодаря тому, что Чалов добавил в комбинационной игре, Виктор Гончаренко может позволить себе практически освободить японца от действий в подыгрыше и дать ему искать свой момент, следуя тенью за Чаловым. Особенно важно это качество в матчах с глубоко откатывающимися командами (то есть, с половиной российских команд) — поэтому выход Нисимуры под «Рубин» не выглядел неожиданным. Такуме нужно прибавлять в главном: реализовывать один момент из четырёх — это маловато для форварда, который специализируется по поиску ударов с открытых позиций.