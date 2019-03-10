Рассказов впервые показал возлюбленную. Сегодня она поболеет за него в дерби

Сегодня на «Арене Химки» состоится одно из старейших российских дерби: «Динамо» примет «Спартак». Одной из надежд красно-белых в предстоящей игре – и всём сезоне – является воспитанник клуба Николай Рассказов.

Болельщики всегда с особым интересом следят за выпускниками своих академий. При этом личная жизнь Рассказова долгое время даже для поклонников «народной команды» оставалась загадкой. Николай не спешил посвящать в неё посторонних. О том, что игрок уже не один, многие узнали только 8 марта. По такому случаю Николай опубликовал в «Инстаграме» трогательное признание в любви, адресованное своей избраннице. Его тональность не оставила у подписчиков сомнений в серьёзности отношений молодых людей.

Настя – первая любовь Николая. До этого в его жизни был только футбол. В какой-то момент, по собственному признанию, Рассказов понял, что для профессионального роста ему необходимы серьёзные отношения. Николай познакомился с Анастасией в чайхане, где она работала хостес. Сейчас девушка много путешествует, занимается спортом, любит готовить. В «Инстаграме» Анастасия уже подписывается фамилией Николая и называет футболиста в постах мужем, хотя свадебных фотографий на страницах ребят нет. Возможно, мы ещё чего-то не знаем?