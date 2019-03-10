Фанат выбежал на поле и ударил футболиста в шею. Жесть в английском чемпионшипе

В бирмингемском дерби между «Бирмингемом» и «Астон Виллой» (второй английский дивизион «болельщик хозяев выбежал на поле и снёс игрока соперников Джека Грилиша ударом по голове…

Стюарды явно проспали рывок фаната. Вообще, столь явная агрессия в современном футболе выглядит непривычно. На поле болельщики выбегают часто, но нападение на игрока — нонсенс.

С Грилишем всё в порядке, выбежавшему фанату должно быть хуже.

Во-первых, игроки «Астон Виллы» заступились за партнёра и пару раз грубияну втащили. Во-вторых, его ждут долгие разборки с полицией и судом.