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«Бирмингем» — «Астон Вилла», 10 марта 2019, нападение фаната на игрока

«Чемпионат»
Фото: Nathan Stirk/Getty Images
Фанат выбежал на поле и ударил футболиста в шею. Жесть в английском чемпионшипе
Скандал в дерби «Бирмингем» — «Астон Вилла».
Футбол / Англия

В бирмингемском дерби между «Бирмингемом» и «Астон Виллой» (второй английский дивизион «болельщик хозяев выбежал на поле и снёс игрока соперников Джека Грилиша ударом по голове…

Стюарды явно проспали рывок фаната. Вообще, столь явная агрессия в современном футболе выглядит непривычно. На поле болельщики выбегают часто, но нападение на игрока — нонсенс.

С Грилишем всё в порядке, выбежавшему фанату должно быть хуже.

Англия - Чемпионшип. 36-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 – Грилиш – 67

Во-первых, игроки «Астон Виллы» заступились за партнёра и пару раз грубияну втащили. Во-вторых, его ждут долгие разборки с полицией и судом.

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