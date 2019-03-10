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«Зенит» – «Уфа» – 2:1, 10 марта 2019 года, обзор матча РПЛ

«Зенит» – «Уфа» – 2:1
Анатолий Романов
Фото: РИА Новости
Гол плюс пас от Ригони. Аргентинец и Нобоа вернулись вовремя для «Зенита»
Сергей Семак переиграл свою бывшую команду.
Футбол / РПЛ

У Сергея Семака были как минимум две причины серьёзно поменять состав на матч со своей бывшей командой. Во-первых, лидер РПЛ неудачно сыграл с «Вильярреалом». Кроме того, зенитовцы не имели даже трёх полных дней на восстановление после встречи с испанцами.

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Главный сюрприз – появление в основе Кристиана Нобоа. Эквадорский полузащитник вернулся на поле спустя почти семь месяцев после того, как получил травму «крестов». Кроме того, Юрий Жирков и Эмилиано Ригони заменили в стартовом составе Магомеда Оздоева и Себастьяна Дриусси.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Карп – 25, 1:1 – Азмун – 30, 2:1 – Ригони – 34

Если брать схему соперника, то «Зенит» встретился с командой, похожей на «Вильярреал». Уфимцы тоже играли 5-2-2-1. Но, конечно, по стилю и качеству игры один из аутсайдеров РПЛ не похож на одного из аутсайдеров Примеры. Команда Дмитрия Кириченко не претендовала на контроль мяча, и с этой точки зрения особенно ценным для сине-бело-голубых оказалось возвращение Нобоа. С эквадорцем мяч у петербуржцев ходит значительно лучше. Кстати, очень интересно, как Семак собирается использовать в паре Нобоа и Вильмара Барриоса при развитии атак. Будет ли колумбиец продолжать опускаться к центральным защитникам или мы увидим что-то вроде истории с Н’Голо Канте и Жоржиньо в «Челси», где плеймейкер располагается ниже «опорника? Пока вроде бы у «Зенита» всё остаётся как прежде.

Поначалу хозяева создавали напряжение в штрафной Александра Беленова за счёт свежих фланговых игроков – Ригони и Жиркова. Левый защитник выдвигался высоко, а Далер Кузяев насыщал центр. При этом высоко поднимался и левый центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, чей отличный длинный пас грех не использовать. Так, кстати, родился второй гол сине-бело-голубых. Украинец сделал передачу Артёму Дзюбе, центрфорвард поставил спину защитнику, зацепился за мяч и подарил его Ригони.

Однако сперва «Уфа» использовала ошибку Ракицкого, прозевавшего великолепную проникающую передачу Слая Игбуна и рывок Дмитрия Сысуева. Уфимцы забили первым же ударом в створ, но вообще до перерыва у них было немало опасных подходов.

Команда Семака смогла ответить двумя голами в течение четырёх минут, причём в обоих поучаствовал Ригони. До этого в игре Эмилиано эмоции как обычно преобладали над разумом, однако голевой пас аргентинца на Сердара Азмуна (иранец опять забил!) и точный удар после передачи Дзюба показали, что Семак выбрал лучший момент для ставки на Ригони. Поучаствовал в создании гола и Нобоа, совершивший за эти 45 минут больше всех касаний мяча (65) в составах обеих команд.

Во втором тайме эквадорец сыграл всего 15 минут и был заменён на Магомеда Оздоева. Пока Нобоа хватает сил на час. Главный разыгрывающий полузащитник команды Семака собрал достойную статистику: 78 касаний мяча, два отбора, два выноса, один ключевой пас. С Нобоа игра лидера РПЛ становится более стройной, логичной.

«Зенит» владел заметным преимуществом и после перерыва, тем не менее благодаря минимальному счёту интрига сохранялась. Хотя один только Ракицкий мог создать во втором тайме три гола! Левая нога украинца – это, конечно, что-то уникальное для чемпионата России. Но и «Уфа», прежде всего, усилиями Оливье Тилля, Игбуна и фланговых игроков была готова в любой момент наказать хозяев за ошибку. В общем, матч смотрелся. Приятно, что уфимцы не на «автобусе» приезжают на встречи с лидерами, пусть даже её бывшему тренеру Семаку это на руку.

В концовке «Зенит» сел поглубже ради сохранения победы, а Семак добавил лишнюю фигуру в центр за счёт продолжившего «сухую» серию Дзюбы. У «Уфы», понятное дело, нет класса «Вильярреала», чтобы вскрывать плотную оборону соперника. Правда, угловые гостей заставили понервничать хозяев. Даже Беленов прибежал забивать коллеге Лунёву. «Зенит» набрал три очка и увеличил отрыв от «Краснодара» до шести.

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