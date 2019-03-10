Капитанское слово Джикии. «Спартак» выиграл в дерби, но потерял игроков

«10 минут тишины – 10 лет ожиданий»

«Спартаку» в этом матче могло быть намного тяжелее. Если бы игра состоялась в Петровском парке, как это изначально и планировали, то против красно-белых яростно бы болел новый стадион, а «Динамо», можно не сомневаться, получило бы дополнительную инъекцию адреналина и мотивации.



Перенос дерби в далёкие и поднадоевшие всем Химки отдавал абсурдом и тоской и дал преимущество гостям. На трибунах уж точно. Болельщиков «Спартака» собралось не меньше, а заряжали они куда громче, чем фанаты бело-голубых. Первые 10 минут вовсе прошли под аккомпанемент красно-белых, ведь несчастные и измученные Химками динамовцы добровольно отказались от голосовой поддержки.

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«10 лет ожиданий – 10 минут тишины», — вывесили они за воротами грустный баннер и промолчали указанный отрезок времени. Потом, когда секундомер отсчитал ровно 10 минут, первым зарядом бело-голубых стали отчаянные слова «Сколько можно?! Вы …… (надоели)!».



Актив «Спартака» в стороне не остался: поздравил соперников с новосельем посредством большого полотна, на котором два одиноких грустных мужчины стояли возле станции метро «Динамо» с цветами. «Вас опять продинамили!», — красовалась сверху ехидная надпись, а трибуне за воротами было нечего ответить.



На поле хозяином положения в первом тайме тоже был «Спартак».

Ни Глушакова, ни Луиса Адриано

Кононов обязан был среагировать на последние неудачи и невнятный футбол – и он это сделал. Тренер красно-белых провёл небольшую кадровую революцию: убрал одного из чистых нападающих (Луиса Адриано) и впервые за весну выбрал более классическую схему 4-2-3-1 с Ханни на позиции оттянутого форварда, вновь оставил Глушакова на скамейке, а заодно ввёл в состав вернувшегося после дисквалификации Кутепова.

У «Спартака» есть проблемный треугольник при обороне. И в нём «Динамо» в порядке Возможный ключ к результату в дерби.

Хохлов ответил перестроением с 4-4-2 (именно по ней «Динамо» обыграло «Уфу» неделю назад) на 3-4-2-1. В центральной зоне у бело-голубых расположились мощные Теттех и Самба Соу, Юсупов вынужденно пропускал матч из-за дисквалификации, Марков сел в запас, а Луценко впереди на позиции инсайдов поддерживали Жоаозиньо и Черных.

«Спартак» создавал моменты только в быстрых атаках

«Спартак» владел преимуществом на протяжении стартовых 45 минут, но позиционный футбол ему по-прежнему не давался. Стоило «Динамо» массированно и глубоко сесть к своим воротам, как красно-белые сразу начинали испытывать трудности с созиданием. Все свои моменты команда Кононова, вопреки заявленному стилю, создала после быстрых атак при высокой линии обороны у соперника.

Этих моментов было достаточно, чтобы закончить тайм с более уверенным счётом, нежели 1:0. На 6-й минуте после скидки Зе Луиша на ворота под углом умчался Ханни – алжирец раскачал Хольмена финтами и не попал в дальний угол. Сам Зе Луиш после красивого паса Ханни на 24-й минуте получил ещё более явный момент. Форвард, как в игре с «Краснодаром» неделю назад, забежал за спину защитнику, выскочил один на один, пробил между ногами Шунину, но мяч задел ногу вратаря и отскочил не в сетку, а немного в сторону.



А между двумя этими атаками уместился гол Джикии. Он стал следствием заработанного Зобниным штрафного прямо по центру перед штрафной, оригинального розыгрыша и красивого обводящего удара центрального защитника, надевшего в отсутствие Глушакова капитанскую повязку.

Настоящий навал от «Динамо»

В отличие от «Спартака» команда Хохлова до перерыва отметилась лишь одной стоящей внимания атакой – Черных получил мяч в опасной позиции и неточно пробил из-под Айртона в ближний угол. В остальном у «Динамо» почти ничего не получалось. Бело-голубые часто использовали фланги и поднимали мяч вверх, пытались выжать максимум из стандартов, только вверху «Спартак» уверенно справлялся.



Во втором тайме хозяевам пришлось раскрываться. Хохлов сразу же выпустил на поле Кардозу, чуть позже – Маркова и Морозова. «Динамо» окончательно перешло на тактику навала с флангов и принялось безостановочно грузить штрафную соперника навесами.

Казалось, это станет благоприятной средой для контратак «Спартака», однако красно-белые, напротив, резко подсели. Замена Кононова – Адриано вместо Мелкадзе – также оказала скорее негативный эффект на игру красно-белых, поскольку бразилец в игру не вошёл и занимался чем-то непонятным.



Спасённый победный счёт стал счастливой историей для «Спартака». Везения в ней было больше, чем логики, ведь бело-голубые создали два потрясающих момента. Сначала Джикия сотворил второй подвиг за день, выбив мяч из пустых ворот после удара Луценко, а потом всё тот же Луценко сотряс перекладину.



Результат у Кононова сегодня есть. А вот игры всё ещё не видно. Неизвестно, появится ли она против «Зенита» через неделю, особенно если учесть, что из-за полученных в Химках предупреждений следующий матч пропустят Зе Луиш и Гулиев.