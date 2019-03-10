«Севилья» и «Реал Сосьедад» устроили голевую феерию. Промес поучаствовал

«Севилья» и «Реал Сосьедад» выдали самый результативный матч 27-го тура чемпионата Испании, забив семь мячей на двоих. Эта игра в очередной раз напомнила, что, когда команда Пабло Мачина ловит кураж, её невозможно оставить. В нынешнем сезоне не менее трёх голов в свои ворота на «Рамон Санчес Писхуан» уже получали мадридский «Реал», «Леванте», «Уйпешт», «Сигма», «Стандард», «Акхисар Беледиеспор» и наш «Краснодар», а теперь в эту компанию попал и «Реал Сосьедад». В последнее время дела у «Севильи» шли в Примере не лучшим образом – четыре поражения и ничья в пяти турах. Но красно-белые по-прежнему продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Фонтан с голами включил на 25-й минуте лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Квинси Промес. Экс-спартаковец сделал первый забитый хозяевами мяч. Голландец получил пас в контратаке на левом фланге, после чего полез в центр. Наткнувшись на двух защитников, Квинси быстро сообразил, что лучше поменять решение, и стал уходить к лицевой. Промесу удалось обмануть опекуна, он прострелил вдоль ворот, а Пабло Сарабия сыграл на опережение, словно центрфорвард.

Дальше было ещё веселее. Через три минуты вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль сравнял счёт. «Десятка» басков здорово пробил с левой ноги в дальний угол ворот хозяев.

«Севилья» ответила на это хет-триком своего лучшего бомбардира Виссама Бен-Йеддера в начале второго тайма. Француз забил три гола в течение каких-то 13 минут! Сперва нападающий открылся у угла вратарской и реализовал проникающую передачу Хесуса Наваса. Затем добил в сетку мяч, который, по мнению судьи, не пересёк линию ворота после удара головой Мунира Эль-Хаддади. В третьем голевом эпизоде Бен-Йеддер обокрал защитника и пробил по пустым воротам: склонный к авантюрам аргентинский голкипер гостей Херонимо Рульи поспешил покинуть свою штрафную.

Своеобразный хет-трик оформил и Оярсабаль. Только один из голов вингер «Реала Сосьедад» забил в собственные ворота! Баски пропустили в пятый раз в результате навеса и срезки мяча от Микеля. Тот же Оярсабаль поставил точку, забив с пенальти – мяч угодил в руку Габриэлю Меркадо.

Промес, к слову, попал в тройку лучших игроков «Севильи» по оценке Whoscored.com – 7,90 балла. У Квинси один удар, два ключевых паса, три обводки, четыре перехвата и 53 паса с точностью 83%. Команду Мачина уже сложно представить без голландца.