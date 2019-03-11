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«Ганновер» – «Байер» – 2:3. Снег не позволил игроку забить мяч

Григорий Телингатер
Снег украл гол у «Ганновера». Самый обидный момент в карьере Харагути
Почему я не пробил верхом? Этот вопрос ещё долго будет мучить одного человека.
Футбол / Германия

В 25-м туре Бундеслиги «Ганновер» принимал «Байер». С первой же минуты на «HDI-Арену» падал снег. При этом сохранялась температура выше нуля, что делало снег влажным и липким. Это не помешало гостям забить два гола за 28 минут, но уже на 33-й случился курьёз.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Ганновер-96
Ганновер
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 – Фолланд – 13, 0:2 – Фолланд – 28, 1:2 – Жонатас – 51, 2:2 – Вайзер – 73 (автогол), 2:3 – Хаверц – 87

Харагути обвёл вратаря и бил в абсолютно пустые ворота. В другой день это был бы стопроцентный гол, но на этот раз мяч из-за снега остановился на ленточке.

ВИДЕО

Забавно выглядел забег защитника Та. Он гнался за мячом, но затем остановился, будучи уверенным, что пропущенного мяча не избежать. Но когда он увидел, что мяч застыл на ленточке, снова рванул в воротам.

Отметим, что на 24-й минуте судье пришлось прервать игру на несколько минут, чтобы разметку на стадионе очистили от снега. Сотрудникам стадиона помогали даже футболисты. В том числе капитан «Байера» Фолланд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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