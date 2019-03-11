Снег украл гол у «Ганновера». Самый обидный момент в карьере Харагути

Почему я не пробил верхом? Этот вопрос ещё долго будет мучить одного человека.

В 25-м туре Бундеслиги «Ганновер» принимал «Байер». С первой же минуты на «HDI-Арену» падал снег. При этом сохранялась температура выше нуля, что делало снег влажным и липким. Это не помешало гостям забить два гола за 28 минут, но уже на 33-й случился курьёз.

Харагути обвёл вратаря и бил в абсолютно пустые ворота. В другой день это был бы стопроцентный гол, но на этот раз мяч из-за снега остановился на ленточке.

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Забавно выглядел забег защитника Та. Он гнался за мячом, но затем остановился, будучи уверенным, что пропущенного мяча не избежать. Но когда он увидел, что мяч застыл на ленточке, снова рванул в воротам.

Отметим, что на 24-й минуте судье пришлось прервать игру на несколько минут, чтобы разметку на стадионе очистили от снега. Сотрудникам стадиона помогали даже футболисты. В том числе капитан «Байера» Фолланд.