Смолов вернулся в сборную России. Главные новости заявки Черчесова

Тренерский штаб национальной команды опубликовал список игроков, которые будут готовиться и играть в старте отбора Евро-2020. В марте её ожидают две гостевые встречи: с Бельгией и Казахстаном.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Нидерланды), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

Смолов вернулся

Фёдор Смолов возвращается в национальную команду. Станислав Черчесов по разным причинам отказывался вызывать его на прошлые сборы, но это в первую очередь было обусловлено заботой об игроке. Сложное эмоциональное состояние, переход в новый клуб, травма – последние полгода у форварда действительно складывались непросто. Сейчас он провёл полноценные сборы с «Локомотивом» и находится в отличной физической форме. Гол в ворота «Анжи» должен разгрузить Фёдора психологически. Черчесов всё ещё рассчитывает на Смолова, хотя конкуренция в атаке будет серьёзной. Чалов продолжает быть в огромном порядке, а Дзюба в старте кажется просто необходимым элементом для успеха.



Важно и то, что на этот раз в составе нет Ари. Решение о его вызове изначально было экстренным, поэтому высока вероятность больше вообще не увидеть натурализованного бразильца в форме сборной России. А без Антона Заболотного заявка выглядит непривычно.

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Черчесов определился с вратарями

Решения главного тренера по вратарям всегда наиболее интересны, учитывая его прошлое и нынешнюю ситуацию в сборной. После завершения международной карьеры Акинфеевым однозначного основного голкипера в команде нет. Предпочтение отдавали Лунёву, но из-за травм несколько матчей осенью отыграл и Гилерме. Интересно, что тройка вратарей не меняется уже третий сбор подряд. Судя по всему, вносить в эту линию изменения тренерский штаб будет лишь в экстренных ситуациях. В первую очередь это должно расстраивать вернувшегося после травмы Александра Селихова.

В заявке сразу три дебютанта

Вячеслав Караваев и Максим Беляев – новые имена этого состава. Крайний защитник приезжал в сборную Черчесова на экспериментальный сбор, по итогам которого команда играла с московским «Динамо». Возможно, в возвращении сыграло свою роль то, что у Черчесова появилась возможность получше обсудить способности Караваева с Леонидом Слуцким. В целом вызов Вячеслава логичен и оправдан: на правом фланге обороны у сборной России есть определённые кадровые трудности. За спиной Марио Фернандеса только Владислав Игнатьев, но ему уже 32 года. Караваев моложе, играет в Европе – минимум на сборы он должен приезжать. Вне заявки на этот раз остался Константин Рауш.

Как и Максим Беляев, который проводит отличный сезон в Туле. Фактически в заявке он занял место Романа Нойштедтера, который перестал получать игровую практику в «Фенербахче». Зато стабильно в составе Андрей Семёнов: он очень редко выходит на поле, но Черчесов стабильно вызывает его на сборы.



Фактически дебютантом остаётся Ильзат Ахметов: его уже вызывали в сборную осенью, но из-за травмы полузащитник не смог приехать. Сейчас будет вторая попытка.

Вызвали тех, кто лучше готов

Вообще, есть ощущение, что в своём выборе во многом Черчесов и его помощники ориентировались на то, в какой форме находятся потенциальные игроки сборной после зимы. В том числе из-за этого нет Набиуллина и Полоза, но вернулся Магомед Оздоев, хорошо проведший последние игры. Сборной важно успешно стартовать и набрать максимум очков в двух играх, поэтому физическая и игровая форма имеют большое значение. В таких обстоятельствах особенно важно присутствие Дениса Черышева, у которого сезон практически не останавливался, и он находится в идеальных кондициях.