Кононова обвиняют в том, что он предал принципы. Это полная чушь

Статистические выкладки второго тайма вчерашнего дерби поражают воображение. То, что «Спартак» полностью провалился во втором тайме, было видно и визуально, но цифры лишь подчёркивают степень беспомощности и хаоса, накрывших команду Кононова.

По владению мячом – 62% на 38 в пользу «Динамо», по ударам – 10(5) – 5(1), по точности передач – 72% на 54. Последняя выкладка особенно удивительна – нечасто встретишь клуб-гранд РПЛ, умудряющийся на протяжении целого тайма отдавать соперникам каждый второй пас. Однако и в этом случае есть рациональное объяснение: «Спартак» после перерыва сбился на длинные передачи, доля которых составила гигантские 25,5%.



Картина очень грустная, и кому-то действительно могло показаться, что красно-белые намеренно так поступили: отдали мяч, сели поглубже в оборону и всеми способами стали вымучивать победу. А если так, получается, что Кононов предал свои принципы? Ведь он, романтичный последователь Бескова и Романцева, всю осень и зиму повторял, как ему дорога атакующая философия и что сам он лучше пойдёт тренировать детей, чем станет играть от обороны ради результата.

Этот «Спартак» не склеить. Кононов не выполнит обещания Отказ от футбола Бескова – шанс спастись.

Некоторые коллеги и болельщики уже поспешили обвинить Кононова в непоследовательности, но кажется, что сделано это слишком рано. Игра во втором тайме – это не желание тренера, а беда его команды, которую он сам же усугубил своей верой в атакующий стиль.



Ведь можно проследить, как главный тренер «Спартака» проводил вчера замены. Выход на поле Луиса Адриано вместо Мелкадзе, параллельный перевод Ханни налево и возвращение к 4-4-2 от 4-2-3-1 – это попытка усиления атаки, а не построения оборонительной крепости. Кононов доверил бразильцу функцию оттянутого форварда, попросил его смещаться в центр между линиями за мячом, но он не мог знать, что бразилец крайне неудачно войдёт в игру, будет столь плохо держать мяч и запорет все перспективные возможности для контратак.

Если бы Кононов желал отстоять победный счёт любой ценой, он бы, по примеру Аленичева из 2015-го, выпустил на поле дополнительных защитников или опорников. В резерве имелись Глушаков, Комбаров, Боккетти, Маслов, Умяров, но тренер протянул со второй заменой до 83-й минуты и лишь затем бросил в бой Ташаева вместо Ханни. А в компенсированное время – Ломовицкого вместо Мельгарехо. Обе перестановки были выполнены строго по позициям (вероятно, кстати, выпусти он дополнительного футболиста в среднюю линию или укрепи проблемные фланги раньше – стало бы намного лучше), поэтому и здесь Кононова невозможно обвинить в лицемерии.

Тренер «Спартака» искренне хотел, чтобы «Спартак», наоборот, вернул себе мяч и заиграл хотя бы так же, как в первом тайме. Но всё упиралось в отвратительное движение, слабые взаимодействия и низкий уровень игры отдельных игроков. В усталость, заявленную в графе оправданий Кононовым после матча, — тоже. Это не пустые слова, достаточно просто проследить, как агрессивно красно-белые вступали в единоборства в первом тайме и как инертно и медленно они стали это делать во втором. Те же Рассказов, Мельгарехо и Ханни просто не успевали за скоростями и позволяли соперникам спокойно принимать мяч около штрафной, а затем выполнять многочисленные подачи.



Кононова сейчас нужно не обвинять в прагматизме, которого пока не существует, а, наоборот, корить за излишнюю романтичность. Его философия пока так и не прижилась в команде. Позиционный футбол не работает, все моменты команда создаёт после контратак, быстрой работы в переходных фазах или стандартов. Но, даже видя это, Кононов не упрощает игру, а продолжает гнуть свою линию. Видимо, верит, что ещё немного – и команда расцветёт.