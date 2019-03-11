«Дзюба не забивает? Посмотрите на его позицию!». Черчесов защищает своих

Станислав Черчесов выбрал состав сборной России на ближайшие матчи. С ним сборная России сыграет матчи отборочного этапа Евро-2020 (21 марта с Бельгией и 24-го — с Казахстаном). Вот как объяснил свой выбор главный тренер.

О новичках и «легионерах»

— В сборной есть новички. Прокомментируйте их появление.

— Новичок у нас только Беляев. Караваев уже был в составе.



— Вызов Беляева говорит о том, что сборная будет играть в два центральных защитника?

— Ничего не буду говорить на этот счёт. Беляев несколько сезонов стабильно играет в Туле. Внимательно за ним наблюдали и считаем, что он совершил скачок. Тем более что Нойштедтер не играет в Турции, поэтому ситуация располагает к вызову другого защитника. Тот случай, когда всё совпало.

— Вы сказали, что Беляев единственный новичок. А как же Ахметов?

— Он уже вызывался, но из-за травмы не доехал в сборную. Ильзат хорошо играет за ЦСКА, поэтому вызов заслуженный. Караваев тоже был в сборной — ещё когда мы играли с «Динамо». Сейчас он регулярно играет за «Витесс», хотим посмотреть на него вживую и принять решение на будущее. Опережая ваш вопрос, позавчера Мирослав (Ромащенко. — Прим. «Чемпионата») летал в Чехию просмотреть Комличенко, всё-таки он много забивает. Как видите, в списке его нет, увиденное нас не до конца устроило.



— Как вам игра Кудряшова в Турции?

— Фёдор сейчас выходит на поле в каждой игре, на позиции левого защитника. Тактически Кудряшову приходится играть чуть иначе, но от этого его кругозор будет только шире.



— Рады тому, как всё перевернулось у Головина?

— У него-то ничего не перевернулось. Ещё когда был скепсис вокруг результатов «Монако», я специально летал туда и сказал Александру, что он в правильном месте. Неважно, как играет команда, — мы смотрим, как играет наш футболист. Разве что в эмоциональном плане ситуация для него стала лучше.

Смолов вернулся в сборную России. Главные новости заявки Черчесова Плюс несколько новых игроков, которых давно ждали в команде.

— В сборной четыре «легионера», это осложняет вам жизнь?

— Что в Краснодар, что в Чехию — два часа на самолёте, поэтому никаких проблем нет.



— Отъезд игроков за рубеж — это плюс для сборной?

— Мы же не делаем ничего искусственно — смотрим только, как проявляет себя конкретный игрок. К тому же быть хорошим и быть готовым — две разные вещи. За всё время в сборной я лишь два раза по-настоящему ощутил себя тренером. Сейчас больше чувствую себя менеджером — за два дня тяжело натренировать какие-то вещи. Приходится исходить из готовности футболистов в конкретный период.

О засухе Дзюбы и возвращении Смолова

— Дзюба долго не забивает...

— Так вы посмотрите, на какой позиции он играет. Надо быть объективным — он выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом», Дзюба выиграл 50 единоборств, а Азмун — 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даёт Артёму. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони.



— Смена позиции Дзюбы в «Зените» как-то изменит его функции в сборной России?

— Конечно, этот фактор расширяет его кругозор и даёт нам пищу для размышлений. Ничего конкретного не скажу, но будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх.



— Связываете прогресс Оздоева с уходом Паредеса?

— Не могу ничего об этом сказать — мы просто видим, что видим. Тем более Магомед и до этого вызывался. В «Зенит» после травмы вернулся Нобоа, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В этом вопросе мы на клубы влиять не можем.

— Как в будущем будете согласовывать с Галактионовым вызов в сборную Чалова?

— У молодёжки отборочные матчи будут в сентябре, поэтому сейчас он нужнее первой команде. Если продолжит приносить пользу, останется у нас. Это касается не только Чалова, но и всех остальных.



— Впервые после ЧМ-2018 в сборную вызвали Смолова. Довольны его формой?

— Все говорят про вчерашний гол «Анжи». Ну забил и забил, другое дело, что мы смотрели его на сборах — гол «Анжи» был неслучайным. Надеемся, что и дальше будем иметь боевую единицу, которую имели раньше.

О бельгийцах и поражениях в Лиге Европы

— Учитывая вызов сразу нескольких правых защитников, в какой роли видите Игнатьева?

— Правых защитников у нас по сути лишь двое — Фернандес и Игнатьев. Караваева мы пока приглашаем, чтобы посмотреть на него в тренировочном процессе.

— Можно говорить, что Лунёв останется первым номером сборной?

— Мы можем говорить только то, что Лунёв продолжает уверенно играть за «Зенит». У него есть маленький бонус — он играет в еврокубках. Кстати, обратил внимание, что Гилерме всегда нужно сыграть одну-две игры, чтобы войти в чемпионат.

— Как изменились бельгийцы по сравнению с тем матчем, который сборная России провела с ними год назад?

— Посмотрите лучше на наш состав — мы сами изменились на 70%. Что касается бельгийцев, они занимают первое место в рейтинге ФИФА, и они взяли бронзу ЧМ. Естественно, мы их изучаем, никаких сюрпризов здесь нет. Посмотрим, как все будут готовы в день игры — и они, и мы.



— В РФС сменился президент. Какие-то нюансы в сборной России изменятся?

— Что касается графиков, изменений не будет, потому что есть регламент УЕФА. Дюков знает наш план, возможно, он посетит нас в Новогорске, обсудит какие-то рабочие моменты.



— Правильно говорить, что этот состав сборной максимально близок к оптимальному?

— Всё происходит на ваших глазах. Мы играем с определённой командой, отсюда и отталкиваемся. Стараемся быть максимально объективными, всё-таки международный уровень — это другие требования. Мы увидели это в Лиге Европы.



— Поражения наших клубов в еврокубках — тревожный сигнал для российского футбола?

— Нет, почему же, впереди ещё будут ответные матчи. Бывает всякое, но вы сами увидели, что еврокубки — это нечто другое. Тот факт, что клубы могут проверить себя на таком уровне, уже хорошо. «Зениту» теперь будет сложнее решить вопрос, а у «Краснодара» шансы хорошие.