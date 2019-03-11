Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло

В последние дни «Реал» был источником сенсационных и противоречивых новостей. Команда в течение полутора недель вылетела из Кубка Испании и Лиги чемпионов и отстала от «Барселоны» на 12 очков в чемпионате. Это случилось на фоне известного конфликта Сантьяго Солари с Иско и Марсело, а также на фоне слухов о расколе в раздевалке и недовольстве всей команды тренером. А сразу после матча с «Аяксом» президент «Реала» Флорентино Перес вступил в перепалку с Серхио Рамосом, и свидетелями этого были не только игроки, но и обслуживающий персонал «Реала». В «Реале» максимально неспокойно.

В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти Поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Одновременно в прессе появились новости о переговорах с претендентами на роль нового тренера. В шорт-листе фигурировали Жозе Моуринью и Зинедин Зидан. Француз никак не прокомментировал эти слухи, португалец коротко высказался, но без конкретики. «У «Реала» есть тренер, но то, что меня вспоминают болельщики – это повод для гордости».



Седьмого марта газета AS сообщила, что мадридский клуб ведёт переговоры с Моуринью. По информации издания, колебания тренера вызваны тем, что у него плохие отношения с некоторыми игроками «Реала», особенно с Рамосом. На этом фоне слова Рамоса, что он готов покинуть «Реал», вызвали массу слухов, что назначение вот-вот случится.



Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон тоже сказал, что уверен, что назначат Моуринью. «Я знаю, что руководство связалось с Зиданом, но он ответил, что сейчас не лучшее время, чтобы возвращаться. Теперь Моуринью – единственный вариант. Также это решение поддерживает его агент Жорже Мендеш». Поскольку в то же время большинство итальянских СМИ писали, что переговоры Зидана с «Ювентусом» находятся в продвинутой стадии, Жозе действительно стал выглядеть фаворитом на пост. А увольнение Солари – неизбежностью, которой мешало только отсутствие окончательной договорённости с его преемником.



Все эти разговоры не утихли на фоне победы «Реала» над «Вальядолидом». Переговоры Переса с кандидатами продолжались, Солари на вопросы журналистов отвечал так же, как в первый день: «Как я говорил вам раньше, быть тренером «Реала» — это честь. Об увольнении я не думаю. Все тренеры всегда находятся в шаге от увольнения, а в «Реале» — особенно».

В понедельник утром Серхио Рамос написал болельщиком открытое письмо, в котором ответил на некоторые острые вопросы. Он не подтвердил, что может покинуть команду, зато назвал сезон катастрофой и сказал, что в этом виновата вся команда».

«Последние события — катастрофа». Серхио Рамос выступил с открытым обращением Капитан «Реала» на 200 процентов взял на себя вину за жёлтую карточку в Амстердаме.

Казалось, что всё это говорит в пользу назначения Моуринью. Тем более, что газета El Pais заявила, что «Ювентус» предложил Зидану трёхлетний контракт. Но в течение нескольких часов всё перевернулось.

В понедельник вечером Marca выпустила сенсационное заявление: что Зидан всё-таки согласился возглавить «Реал». Почти сразу же эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили в телешоу El Chiringuito, известном своими инсайдами, и в эфире популярного радио COPE.



Одновременно стало известно, что парой часов ранее, на дневной тренировке, Солари попрощался с командой. Об этом также сообщила Marca. Отставка тренера стала очевидной, не хватало только официального подтверждения. Встреча Переса с советом директоров «Реала» была назначена вечер, по её итогам ожидалось заявление для прессы.

«Реал» объявил о возвращении Зидана

Встреча получилась короткой. Зидан возвращается в «Реал». Контракт заключён на три сезона, до лета 2022 года. С этим клубом он в качестве тренера выиграл три Лиги чемпионов подряд. В мае он ушёл по собственному желанию, несколько дней назад отказался возглавить команду по ходу сезона, но в итоге всё-таки согласился. Его отсутствие длилось девять с половиной месяцев.