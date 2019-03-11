«Последние события — катастрофа». Серхио Рамос выступил с открытым обращением

С чего всё началось

Сразу после чудовищного домашнего поражения «Реала» от «Аякса», выкинувшего мадридский суперклуб из Лиги чемпионов (а ранее были утеряны шансы в Кубке и чемпионате), испанские СМИ сообщили о конфликтном разговоре президента Флорентино Переса с защитником и капитаном Серхио Рамосом. Он состоялся в раздевалке по горячим следам и, согласно источникам, содержал взаимные и жёсткие обвинения. Рамос якобы даже выразил готовность уйти из «Реала».

Подробности истории можно прочитать здесь.

В «Реале» конфликт. Серхио Рамос сказал, что готов уйти Поругался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Как всё происходящее прокомментировал Рамос

32-летний защитник выступил днём со специальным обращением в социальных сетях. Вопросы он задавал себе сам, поэтому ответы смотрятся суховато, без развития истории.



— Как футболисты, мы предпочитаем говорить на поле, но в этом сезоне всё по-другому, — написал Рамос. — Последние события стали настоящей катастрофой, но я не прячусь. Никто из нас не прячется. Мы, футболисты, полностью несём ответственность за происходящее. А я, как капитан, несу её больше, чем кто-либо.

В связи с этим я решил, что самый честный путь сейчас – напрямую ответить на все вопросы, которые крутятся вокруг нас.

— Стала ли жёлтая карточка в Амстердаме ошибкой (напомним, Рамос получил лимитное предупреждение на последних минутах при счёте 2:1 – и оно освободило его от ответного матча)?

— Да, абсолютно точно. Это было ошибкой и я на 200 процентов беру на себя вину.



— Зачем во время игры с «Аяксом» в Мадриде вы записывали документальный фильм (на ВИП-трибуне, где сидел защитник, стояли операторы с камерой, снимавшие фильм про него)?

— У меня есть определённые обязательства. А я не мог предположить, что матч сложится именно так. По мере развития игры запись была уменьшена.



— Спорили ли вы с Флорентино Пересом в раздевалке?

— Всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся. У нас нет никаких проблем, мы действуем в общих интересах «Реала».



— Вы обращались к своим партнёрам по команде и критиковали их?

— Мы всегда общаемся и мотивируем друг друга в раздевалке. И это всегда происходит конструктивно.



— У вас был конфликт с Марсело (по сообщениям Marca, два игрока повздорили на субботней тренировке)?

— Такие случаи происходят на каждом занятии. Это часть работы в условиях давления. Но та ситуация – анекдот, как и многие другие, происходящие изо дня в день. Марсело для меня – как брат.

— Почему вы поехали в Вальядолид?

— Потому что я хотел быть рядом и поддержать партнёров.



— Что происходит с тренером?

— Это не наше решение, и мы в этот процесс не вмешиваемся. Мы очень уважаем позицию и всегда поддерживаем тренера «Реала».



Мои размышления, вне всяких сомнений, – результат глубоко разочаровывающего сезона, — резюмировал Рамос. — Но если успех нас не останавливал, то и неудачам мы не позволим надломить нас. Наша обязанность: работать и продолжать развиваться.



И помните, что некоторым из нас повезло играть за такую команду, как «Реал». Некоторым повезло стать частью истории клуба, но «Реал» был, есть и будет «Реалом». Ни одно имя не сотворит легенду о команде. Легенду пишем мы вместе.



Вместе мы будем работать на будущее и восстановим утерянную надежду.



Это обязанность мадридиста.