Незабитый пенальти и куча нереализованных моментов у «Краснодара». И в итоге — потеря очков на ровном месте.

Просто чумовой матч в Краснодаре. Он завершился голом пяткой

«Краснодар» всерьёз борется за чемпионство в этом сезоне, команда идёт второй и в случае победы дома над «Оренбургом» отставание от лидера составляло бы три очка.

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Даже представить себе, что «Оренбург» доставит «быкам» проблемы, перед матчем было невозможно, хотя краснодарцы любят и умеют порой на ровном месте потерять очки. В позапрошлом туре подопечные Мусаева сыграли дома с «Уфой», а ещё раньше отдали очки «Ростову».

Словом, даже несмотря на то, «Краснодар» нескольким днями ранее проиграл «Валенсии в Лиге Европы и потратил в том матче кучу энергии, в «Оренбург» никто не верил.

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Уже на 10-минуте хозяева могли забивать, но Ари не справился с ударом с точки. Это не первый отражённый в сезоне пенальти Евгением Фроловым.

На 31-й минуте контратака оренбуржцев сместилась на правый край, Малых прострелил в центр штрафной, Сутормин мяч принял, развернулся и пробил низом в самый угол ворот. 0:1.

«Краснодар» весь тайм играл намного лучше соперника, но забить не получалось. Лишь на 63-й минуте счёт стал ничейным. Отличился Ари. Затем вышедший на замену Дмитрий Скопинцев вывел свою команду вперёд. Петров аккуратно навесил в центр штрафной, Скопинцев занял верную позицию и головой направил мяч в угол ворот. 2:1.

Но и это было ещё не всё.

На 89-минуте гости выполнили угловой, мяч был выбит к линии штрафной, Терехов пробил с лёта, а Ойеволе пяткой из вратарской мяч переправил в ворота. 2:2!

Это был прекрасный матч!