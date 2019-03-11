Новым главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан. Он покинул этот пост 9 месяцев назад после выигрыша третьей Лиги чемпионов подряд. Французский специалист подписал контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.
Примерно так сейчас выглядит ситуация в «Реале». Зидану придётся трудно.
Но в то же время все очень рады возвращению.
Телефон Жозе Моуринью после того, как увидел слухи про возвращение Зидана в «Реал».
Зидану придётся восстанавливать руины.
Французу предстоит настоящая спасательная операция.
«Зидан планирует продать Флорентино Переса летом».
Зидан сместил Солари с тренерского места в «Реале».
Фанаты мадридцев после того, как услышали новость о возвращении Зидана.
Реакция Иско, когда он увидит Зидана, входящего в раздевалку.
Король Мадрида последних лет вернулся.