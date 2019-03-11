Новым главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан. Он покинул этот пост 9 месяцев назад после выигрыша третьей Лиги чемпионов подряд. Французский специалист подписал контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.

Примерно так сейчас выглядит ситуация в «Реале». Зидану придётся трудно.

Но в то же время все очень рады возвращению.

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.

Телефон Жозе Моуринью после того, как увидел слухи про возвращение Зидана в «Реал».

Зидану придётся восстанавливать руины.

Французу предстоит настоящая спасательная операция.

«Последние события — катастрофа». Серхио Рамос выступил с открытым обращением Капитан «Реала» на 200 процентов взял на себя вину за жёлтую карточку в Амстердаме.

«Зидан планирует продать Флорентино Переса летом».

Зидан сместил Солари с тренерского места в «Реале».

Фанаты мадридцев после того, как услышали новость о возвращении Зидана.

Реакция Иско, когда он увидит Зидана, входящего в раздевалку.

Король Мадрида последних лет вернулся.