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Мгновения 19-го тура РПЛ

Мгновения 19-го тура РПЛ
Алёна Сахарова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Как фанаты «Спартака» издевались над динамовцами. Лучшие фото 19-го тура РПЛ
Бисиклета Магнуссона, танец Самедова с командой, возвращение Смолова, лидерство Джикии и горячие моменты дерби в Химках – в нашей подборке.
Футбол

Добро тура

Клубы РПЛ, в том числе и ЦСКА, присоединились к благотворительной кампании центра доступа к футболу в Европе, которая оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бисиклета тура

Егор Сорокин остался под впечатлением от роскошного удара Хёрдура Магнуссона, который чудом не забил.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА взбодрился после поражения от «Арсенала», всухую обыграв «Рубин». Дебютным голом отличился Такума Нисимура.

Праздник тура

На домашней арене «Зенита» с огоньком отметили Масленицу.

Фото: fc-zenit.ru

Танец тура

Игроки «Крыльев Советов» по-настоящему зажгли в матче с «Енисеем».

Фото: kc-camapa.ru

Футболка тура

Андрей Тихонов даже после ухода с поста тренера продолжает оставаться значимой фигурой для болельщиков «Крыльев Советов».

Фото: kc-camapa.ru

Насмешка тура

Дерби «Динамо» со «Спартаком» прошло в Химках из-за непригодности газона на новом стадионе. Болельщики красно-белых вывесили карикатуру на своей трибуне, а фанаты «Динамо» ответили акцией протеста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полёт тура

Красивый сейв Александра Селихова.

Александр Селихов
Александр Селихов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо Селихова ворота «Спартака» защищал и капитан команды Георгий Джикия.

Защита тура

Евгений Турбин спасает Антона Шунина от вспыльчивого Луиса Адриано.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дядя Фёдор тура

Фёдор Смолов забил долгожданный гол и помог «Локо» обыграть «Анжи».

Фото: fclm.ru

Трактор тура

Такой экспонат в Ростове сложно обделить вниманием.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
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