Как фанаты «Спартака» издевались над динамовцами. Лучшие фото 19-го тура РПЛ

Добро тура
Клубы РПЛ, в том числе и ЦСКА, присоединились к благотворительной кампании центра доступа к футболу в Европе, которая оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями.
Бисиклета тура
Егор Сорокин остался под впечатлением от роскошного удара Хёрдура Магнуссона, который чудом не забил.
ЦСКА взбодрился после поражения от «Арсенала», всухую обыграв «Рубин». Дебютным голом отличился Такума Нисимура.
Праздник тура
На домашней арене «Зенита» с огоньком отметили Масленицу.
Танец тура
Игроки «Крыльев Советов» по-настоящему зажгли в матче с «Енисеем».
Футболка тура
Андрей Тихонов даже после ухода с поста тренера продолжает оставаться значимой фигурой для болельщиков «Крыльев Советов».
Насмешка тура
Дерби «Динамо» со «Спартаком» прошло в Химках из-за непригодности газона на новом стадионе. Болельщики красно-белых вывесили карикатуру на своей трибуне, а фанаты «Динамо» ответили акцией протеста.
Полёт тура
Красивый сейв Александра Селихова.
Помимо Селихова ворота «Спартака» защищал и капитан команды Георгий Джикия.
Защита тура
Евгений Турбин спасает Антона Шунина от вспыльчивого Луиса Адриано.
Дядя Фёдор тура
Фёдор Смолов забил долгожданный гол и помог «Локо» обыграть «Анжи».
Трактор тура
Такой экспонат в Ростове сложно обделить вниманием.