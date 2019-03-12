В Серии А забили оттуда, откуда обычно не залетает. 5 лучших голов тура

27-й тур получился плодовитым на голы. Отличились 17 из 20 команд. Несколько мячей получились достаточно редкими по исполнению. Вот пятёрка лучших голов тура по версии «Чемпионата».

Ласанья идеально принял мяч на грудь и вторым касанием зарядил в угол.

Эль-Шаарави бил из-за штрафной, но шансов вратарю не оставил.

Кин сам себе создал момент и пробил без замаха – в темп своего шага.

Шикарный по точности удар в девятку от Бильи. Вратарь даже не прыгнул.

С лёта! В касание! С такой позиции!!! Гозенсу не помешал даже его разбег.

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Это не самый красивый гол в туре, но самый смешной – точно. Больше всего в этом эпизоде впечатляет не штанга и не перекладина, а то как Ригони промахнулся ногой по мячу.