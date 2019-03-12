Символическая сборная 19-го тура РПЛ

Заключительный матч 19-го тура внёс коррективы в чемпионскую гонку и в символическую сборную.

Евгений Фролов, «Оренбург»

Голкипер команды Федотова хоть и допустил небольшую ошибку в первом пропущенном голе, но он несколько раз здорово спасал партнёров от пропущенных голов. Помимо двух очень опасных ударов из штрафной и нескольких из-за её пределов, Фролов ещё и отбил пенальти, назначенный на 10-й минуте игры. После этого стартовый натиск «Краснодара» спал – «быки» не наносили ударов следующие 20 минут. В этом есть и заслуга Фролова.

Марио Фернандес, ЦСКА

Бразилец – важнейший игрок «армейцев» в любой стадии игры, но против «Рубина» он был, наверное, самым важным. На фланг Марио ЦСКА грузил большинство мячей, и он прекрасно справился с нагрузкой. Фернандес сделал больше всех касаний, 15 точных передач вперёд (почти все – на чужой половине), 6 точных передач в штрафную, 3 – под удар; одна передача оказалась голевой, а ещё одна – предголевой. Марио собрал почти все подборы, сделал 5 перехватов и 4 подбора – великолепное выступление.

Украинец продолжает доказывать свою значимость для «Зенита» и Семака. Прекрасные длинные передачи сразу продвигали атаки из первой трети в финальную, где за них цеплялись Дзюба и компания – казалось бы, классика, но обе передачи начали голевые атаки «Зенита». Ракицкий также был одним из лидеров команды по перехватам и отборам, первый заход в сборную тура – абсолютно заслуженный.

Гол плюс пас от Ригони. Аргентинец и Нобоа вернулись вовремя для «Зенита» Сергей Семак переиграл свою бывшую команду.

Подопечные Кононова провели невзрачный матч, но два игрока тащили «Спартак». В основном – в обороне: Джикия страховал гиператакующего Айртона, остановив минимум три опасные контратаки «Динамо». За Георгия говорят и цифры: 11 перехватов и 90% выигранных единоборств. В атаке Джикия забил единственный гол гостей со штрафного, а также несколько раз начинал атаки точнейшими длинными передачами.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Собственно, Магнуссон стал вторым по количеству касаний в ЦСКА после Фернандеса. Марио принимал диагонали Хёрдура, после чего бразилец раскручивал опасные атаки. Магнуссон провёл отличный матч и в обороне, срывая контратаки «Рубина» ещё на чужой половине поля, – после одного из подкатов исландца ЦСКА забил третий гол.

Георгий Щенников, ЦСКА

Ещё один защитник «армейцев», попавший в сборную в основном за атакующую игру. Щенников сделал 6 точных передач в штрафную, одна из них – под удар, а также две обводки… Георгий неплохо раскручивал атаки, повлияв на итоговый разгром. Впрочем, в обороне «армеец» также был хорош: 8 перехватов, 12 подборов.

ЦСКА в созидании — уже не только Влашич и Фернандес. Команда серьёзно добавляет Вот три игрока, которые это докажут.

Паул Антон, «Крылья Советов»

Самарцы разнесли «Енисей», и Паул Антон принял в разгроме непосредственное участие. Румын принимал непосредственное участие в прессинге и во фланговых ловушках, благодаря чему «Енисей» не мог нормально атаковать ни через центр, ни через фланги. Антон сделал 3 отбора и 9 перехватов, из которых 5 – на чужой половине поля. Паул также здорово двигал мяч по вертикали, благодаря чему «Крылья» могли неплохо атаковать. Ну и гол с пенальти – приятный бонус.

Второй игрок, который обеспечил «Спартаку» победу, – именно Зобнин. Роман выиграл 8 оборонительных единоборств и 3 атакующих, собрал 13 подборов (благодаря нему «Динамо» вообще не могло цепляться за длинные передачи), сделал 4 отбора и 6 перехватов. Наконец-то «Спартак» перестал проваливаться в переходных фазах. А ещё Зобнин заработал голевой штрафной, классно протащив мяч до чужой опорной.

Этот «Спартак» не склеить. Кононов не выполнит обещания Отказ от футбола Бескова – шанс спастись.

Аргентинец здорово открывался между линий и в ширине под передачи «Зенита» из глубины, но его основная заслуга – голевая передача и гол, когда он отклеился от всех игроков «Уфы» и техничным ударом послал мяч в правую девятки после скидки Дзюбы. Ригони много помогал обороне, отрабатывая от чужой штрафной до своей: об этом говорят и два перехвата с одним отбором, и четыре подбора, но основной объём работы не подтвердить цифрами – надо смотреть матч.

С «Оренбургом» был не лучший матч «быков», но и в нём Перейра оказался хорош. Маурисио был главной силой «Краснодара» при продвижении мяча – «Оренбург» выстраивал неплохой блок, но уругваец вскрывал оборону гостей умным передвижением. Перейра выдал три наикрутейших передачи на Ари из центра поля, которыми он выводил нападающего один на один – последняя из них стала голевой. А ещё Перейра заработал пенальти.

«Анжи» – не самый грозный соперник, но, тем не менее, нельзя не отметить голевую передачу на Фарфана и прекрасный гол. Помимо этого, Фёдор сделал 5 острых передач, из которых две – в штрафную. Уверенное выступление от форварда, который весь сезон испытывает проблемы.

Главный тренер – Владимир Федотов, «Оренбург»

Его команда выцепила сенсационную ничью с «Краснодаром», и в этом большая заслуга Федотова. Владимир последнее время находится под жутким давлением, но его игроки поддерживают своего тренера – видно по празднованию Сутормина. «Оренбург» провёл неудачные 10 минут, но затем Федотов скорректировал план на игру – и гости выдали отличные 20 минут. Во втором тайме, когда счёт стал 2:1 в пользу «Краснодара», Федотов снова перевернул игру, переведя свою команду с 3-4-3 на 3-5-2.