Как Испания отреагировала на возвращение Зидана. Спойлер — все в шоке

Алжирский политический кризис, брекзит, каталонские сепаратисты на выборах в Европарламент, Трамп – главным новостям в испанских СМИ сегодня утром пришлось потесниться. Зинедин Зидан царит не только в спортивной прессе, но и в изданиях широкого профиля.



El País (тираж около полумиллиона экземпляров) посвятил ему главное фото обложки.

В материале на сайте газеты возвращение оценивается если не скептически, то как минимум осторожно. «Зидан согласился подняться на Эверест», — написано в самом начале. Предполагается, что Зидан договорился о серьёзном расширении своих полномочий, по сравнению с предыдущими сезонами в «Реале».

El Mundo (тираж более 300 тыс. экземпляров) тоже поместил на обложку Зидана. Тренер в окружении алжирского президента Бутефлики и лидера каталонских сеператистов Пучдемона, ему посвящён отдельный заголовок: «У Зидана в Мадриде есть карт-бланш на обновление раздевалки. Начинается статья фразой Зидана: «Мы многое изменим».

На портале издания Зидану посвящено несколько материалов. В одной из колонок автор утверждает, что француз в некотором роде никуда и не уходил. В том смысле, что в прошлом мае он принял решение покинуть Мадрид сам, несмотря на долгие уговоры, – а сейчас принял решение вернуться в Мадрид после долгих уговоров. То есть по сути всё это время руководство «Реала» провело с мыслями о возвращении Зидана. А благодаря временному уходу он теперь получит больше свободы и полномочий.

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.

Мадридская La Razón назвала Зидана идолом и посчитала количество дней, которые «Реал» провёл без него. Их 284. На сайте перечисляются трансферные планы «Реала» на лето: Погба, Мбаппе или Неймар, Азар.

Разумеется, на обложке всех спортивных изданий тоже Зидан. Каталонская газета El Mundo Deportivo обыгрывает его инициалы, ЗЗ, в заголовке: «ВоЗЗрождение». И эта статья тоже начинается с его слов о том, что нужны перемены. На фото – Зидан, его жена Вероника и Флорентино Перес.

На веб-странице издания обсуждают образ Зидана на презентации: джинсы с высокими отворотами и туфли без носков. Также на сайте El Mundo Deportivo вышла статья о первых кадровых изменениях. Авторы уверены, что у Бэйла и Себальоса нет шансов остаться в команде.

Sport (тоже из Каталонии) в заголовке называет француза спасателем. «Флорентино Перес объявляет о неожиданном возвращении Зидана. Это его последняя надежда на преодоление кризиса».

На портале Sport, со ссылкой на радио El Chiringuito, называют трансферный шорт-лист Зидана. В нём фигурируют Азар, Мбаппе, Погба и Мане. По информации журналистов, тренеру нужны если не все, то хотя бы двое из четверых. Правда, заполучить этих игроков будет трудно.

«Зидан планирует продать Флорентино Переса летом» Возвращение француза в мадридский клуб взорвало соцсети.

Мадридская Marca: «Возвращение героя». В подзаголовке уже знакомая фраза: «Мы многое изменим». Кажется, эти слова никого не оставили равнодушным.

Авторы статьи задаются вопросом: что должно было измениться, чтобы Зидан, который отказался остаться в Мадриде по просьбе Переса девять месяцев назад, согласился вернуться в Мадрид сейчас, когда его попросил тот же Перес? По мнению издания, дело в том, что Зизу, говоря его собственными словами, «перезарядил батарейки» за время отдыха. Также в статье подчёркивается, что клубу необходима серьёзная перестройка и обновление состава и что первые важные шаги в этом направлении уже сделал Сантьяго Солари.



Мадридская AS добавила ещё больше торжественности. На фото – официальные лица, Зидан с женой и Перес, а ещё легенды «Реала» Пако Хенто, Эмилио Бутрагеньо, Роберто Карлос, Рауль. Пришёл даже Альваро Арбелоа. Над фото – подпись: «Он вернулся и получил все полномочия». Под фото – несколько самых важных высказываний нового тренера с презентации. «Я не мог сказать нет». «Хочу вернуть этот клуб на то место, где он должен находиться». «Четыре месяца назад я бы не принял это предложение». «Мы многое изменим. Время на это есть». «В прошлый раз у меня не всё получилось: Кубок, чемпионат…».

Статья на портале развивает ту же мысль. Заголовок: «Зидану пообещали три супертрансфера и абсолютную власть». Журналисты утверждают, что Пересу пришлось пойти на многие уступки, чтобы уговорить Зидана вернуться. В частности, мнение тренера будет решающим в вопросах комплектования команды. И, естественно, при выборе состава и тактики (Карло Анчелотти о таком мог только мечтать). «Это необходимо, чтобы избежать повторения кейса Гарета Бэйла, которого тренер хотел продать, а президент отказался», — отмечают в издании.