Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев

Сегодня фанатский актив «Енисея» выступил с открытым заявлением, в котором потребовал убрать из команды главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощника Егора Титова. Некоторые претензии смотрятся странно (например, отсутствие мастер-классов для детей, будто это обязанность тренерского штаба взрослой команды), но в общем посыле с радикально настроенной частью болельщиков красноярского клуба сложно не согласиться.

Больше всего сейчас возмущает даже не игра «Енисея» и не результаты, а поведение Аленичева на последней пресс-конференции и флеш-интервью после поражения от «Крыльев» (0:4). Уже в который раз в своей карьере он публично обвинил футболистов в безволии и равнодушии и пообещал им жёсткий разговор. Пусть даже тренер сделал оговорку, что берёт ответственность на себя, но она смотрелась обыкновенной дипломатией, а что именно имелось в виду и как должны были воспринять слова футболисты, каждый отлично понял.

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В ответ Дмитрию Анатольевичу хочется напомнить, что безвольные команды бывают только у тренеров, которые либо сами безвольные, либо неспособны управлять коллективом, что в принципе одно и то же. А сваливать вину на игроков и жёстко критиковать их прилюдно – сомнительное занятие, которое вряд ли добавит вам авторитета.



Безволие, Дмитрий Анатольевич, это при некритичных для Премьер-Лиги финансовых условиях построить команду, которая играет в худший футбол во всём дивизионе.

Безволие – это иметь самый опытный в Премьер-Лиге с точки зрения возраста состав (29,8 лет), но создать на его базе самую неуравновешенную команду, ломающуюся при первых же сложностях, а потом самому же обвинять этих ветеранов в слабохарактерности.

Безволие – это набрать 11 позорных очков после двух третей чемпионата. На семь меньше, чем нищий «Анжи», который даже без зарплаты и после зимнего ухода ведущих игроков смотрится по сравнению с «Енисеем» командой совершенно иного уровня по организации. Про «Оренбург» и «Крылья» и вовсе промолчим.



Безволие – это искренне считать себя сторонником атакующего стиля, но собрать при этом в команде игроков из «Амкара» и «Тосно» и играть с ними в обыкновенный «автобус». Забить 12 голов за 19 туров, из которых лишь шесть – с игры, и иметь предпоследние в чемпионате показатели длительности голевых атак (4 секунды) и среднего количества передач в голевых атаках (1,2).

Безволие – это не найти за целый сезон ни одного действенного выхода в атаку. У всех команд-аутсайдеров видна хотя бы минимальная мысль, как они собираются цепляться за немногочисленные шансы впереди, как выбегать на скорости из обороны, «Енисей» же играл и продолжает играть как получится. О понятной системе не говорим – слишком сложная материя в нашем случае.



Безволие – это прекрасно понимать, что ваше нахождение в клубе уже давно не вызывает восторгов, но позволять себя втягивать в скандалы, слушать обвинения в пьяных выходках, читать интервью футболистов с посылом «Аленичев – тупик для «Енисея», но молча терпеть каждый удар, позволять втаптывать своё имя в грязь, не отвечать ни словами, ни делом и ещё дальше запускать ситуацию. Может, потому что по примеру Шалимова считаете, что подавать в отставку – дело для слабаков (ситуации, правда, совсем разные). А может, всё банальнее – потому что цепляетесь за контракт?

«Аленичев словно перестал меня замечать». Крик души футболиста «Енисея» Артур Малоян — о сложностях с Дмитрием Аленичевым и возможных причинах неудачи команды.

Безволие – это держать беспросветный курс на второй для себя вылет из Премьер-Лиги, но убеждать себя внутренне, что дело исключительно в слабых составах «Енисея» и «Арсенала», тогда как тренерские умения и класс тут ни при чём.

Этап работы в Красноярске должен был стать для вас, Дмитрий Анатольевич, эпохой возрождения и попыткой вернуться наверх. Вы почти в каждом интервью говорите, что мечтаете когда-нибудь вновь возглавить «Спартак». Только наверняка сами понимаете, что такие периоды, как нынешний сезон — и речь не только об игре и результатах, а ещё о словах и поведении, – всё больше отдаляют вас от следующего достойного или даже не очень достойного предложения.



Искренне желаем вам выбраться из этого болота и не забывать, что в памяти многих вы по-прежнему потрясающий российский футболист, но такими темпами бесславный тренерский путь полностью затмит великое игровое прошлое.