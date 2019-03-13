Роналду совершил чудо и догнал Месси. По хет-трикам

«Сити» громит «Шайльке», Роналду коронует себя хет-триком, болельщики выступили против Аленичева и другие события дня.

Фанаты «Енисея» попросили уволить Аленичева

Болельщики «Енисея» в своём сообществе во «ВКонтакте» опубликовали обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой отправить Дмитрия Аленичева в отставку с поста главного тренера команды.

«Уважаемый Александр Викторович! Мы, фанаты «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-Лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны «Восток». >>>

<<< Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из неё некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственности. Просим Вас как учредителя клуба отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев Равнодушие присутствует не у команды, а у вас.

Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче, Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде, Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше», — говорится в заявлении болельщиков.

Вопрос отставки Аленичева с поста главного тренера «Енисея» будет решён 13 марта

«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» со счётом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Шальке-04». Встреча команд завершилась со счётом 7:0 в пользу английской команды.

Голами в составе «Манчестер Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этой встрече.



Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Манчестер Сити» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шальке» завершает выступление в соревновании.

Очень страшный «Манчестер Сити». «Шальке» получил от него 7 голов Краткая хроника жестокого разгрома.

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» выбить «Атлетико» из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал.

Счёт на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, замкнув подачу с фланга в исполнении Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду оформил дубль, точно пробив головой после навеса Жоау Канселу. Голкипер «Атлетико» сумел отбить мяч, но сделал это за линией ворот. На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернардески.



Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

Роналду – лучший в ЛЧ! «Ювентус» выбил «Атлетико» хет-триком португальца Потрясающий матч в Турине!

Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Благодаря этому на счету Криштиану стало восемь хет-триков в Лиге чемпионов. Он делит первое место по этому показателю с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. У их ближайших преследователей не более трёх хет-триков.

Де Лигт хочет перейти в «Барселону», клуб готов заплатить за него € 70 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, 19-летний футболист выразил желание присоединиться именно к сине-гранатовым, несмотря на интерес других европейских топ-клубов. Каталонцы в свою очередь также нацелены на осуществление сделки и готовы заплатить «Аяксу» € 70 млн.

Лучший молодой игрок мира ходил к диетологу. 5 фактов о Маттейсе де Лигте Его премия Golden Boy абсолютно заслуженна.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за де Лигта является туринский «Ювентус». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Барселона» была готова отказаться от попытки заполучить защитника в связи с действиями его агента Мино Райолы.



Напомним, летом в «Барселону» перейдёт партнёр де Лигта по «Аяксу» полузащитник Френки де Йонг, с которым у него дружеские отношения. Игроки ранее выражали желание продолжить карьеру в одной команде.

Куман: дал де Йонгу и де Лигту совет по поводу перехода, последнее слово за ними

Зидан потребовал у Переса сохранить Марсело в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Марсело может остаться в клубе, несмотря на слухи о переходе в «Ювентус» в летнее трансферное окно.



Как сообщает A Bola, на будущее бразильского футболиста повлияло возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных». Француз в ходе переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом потребовал у него сохранить Марсело в команде. Сам 30-летний игрок знает об этом. В ближайшее время Зидан обсудит с бразильцем сложившуюся ситуацию.



Ранее сообщалось, что Марсело согласовал условия контракта с «Ювентусом», где он должен был воссоединиться с бывшим партнёром по «Реалу» нападающим Криштиану Роналду, с которым у него сложились дружеские отношения.

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.

«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»

Московский «Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» в президентскую ложу стадиона «Открытие Арена», сообщается на официальном сайте клуба.

Респект, «Спартак»! Приглашение Карреры на матч с «Зенитом» — правильный шаг Наконец-то пришло время похвалить руководство красно-белых.

11 марта Каррера прилетел в Москву. Итальянский специалист отметил, что посетил Россию, чтобы увидеться с друзьями. Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России, а также одолели «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.

Представитель Карреры: «Спартак» поступил некорректно, так не приглашают

Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо избежал дисквалификации на матч 28-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером», сообщает Football Italia.



Напомним, Гаттузо был удалён в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (2:1) за стычку с нападающим соперника Риккардо Меджорини в первом тайме. По информации издания, дисциплинарный комитет турнира принял решение не дисквалифицировать Гаттузо на следующий матч. Вместо этого специалист будет вынужден выплатить штраф в размере € 15 тыс.