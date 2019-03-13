Англия возвращается. У клубов АПЛ лучшее время в ЛЧ за 10 лет

Впервые за восемь лет в четвертьфинал ЛЧ пробились три английских клуба. Как минимум. Очень сложно сейчас принять этот факт. Лига чемпионов всегда ведь была главным аргументом всех хейтеров британского футбола.

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По регулярности вылетов из ЛЧ англичан вообще можно было заподозрить в сознательном футбольном брекзите. Ну серьёзно, они будто намеренно отодвинули еврокубки в сторону и создавали самый кассовый продукт в европейском спорте.

Продукт создали, а что касается ЛЧ, вот количество их клубов, выходивших в 1/4 за последние годы.

Сезон-2017/18 — 2 клуба («Ливерпуль», «Манчестер Сити»).

Сезон-2016/17 — 1 клуб («Лестер Сити»).

Сезон-2015/16 — 1 клуб («Манчестер Сити»).

Сезон-2014/15 — 0 клубов.

Сезон-2013/14 — 2 клуба («Манчестер Юнайтед», «Челси»)

Сезон-2012/13 — 0 клубов.

Сезон-2011/12 — 1 клуб («Челси»).

Речь, напомним, лишь о четвертьфинале. Вторая стадия плей-офф, в которую в 2010-м, например, выходил ЦСКА.

От нуля до двух клубов. Ещё чаще один — результат крайне скверный. Конкуренция с Испанией в таблице коэффициентов быстро стухла, и те окончательно стали королями Европы.

Последний успех в ЛЧ

В последний раз результат, подобный нынешнему, был у английских клубов в 2011-м — восемь лет назад. Тогда «шпоры» на один гол перебегали «Милан», а «Юнайтед» — «Марсель». Компанию им составил «Челси».

В этот раз разница в том, что тремя клубами может не ограничиться. Если «Ливерпуль» выбьет «Баварию» из турнира, английских команд в 1/4 будет уже четыре, а это половина всей компашки. Неплохая заявка на возвращение!

Что-то подобное было в 2009-м, 10 лет назад. «Ливерпуль» ту стадию провалил, а «Юнайтед» с «Арсеналом» выдали английский полуфинал. В другом «Челси» уступил будущему победителю «Барсе».

Перспективы на весну

Если пытаться быть объективным, из этой четвёрки претендовать на победу в турнире будет только «Ман Сити». Главными конкурентами наверняка станут «Ювентус» и «Барса».

Почему не остальные? «Шпоры» совсем скисли в чемпионате, «Ливерпулю» для начала пройти бы «Баварию», а «Юнайтед» уже должен был проститься с этой ЛЧ, если бы не тот волшебный камбэк во Франции.

С другой стороны, кому нужна объективность, когда подобное волшебство становится нормой?

Прошлогодний пример «Ромы» уже забылся на фоне того, что сотворил «Юве» в ответной игре с «Атлетико». Серхио Рамос специально получил карточку, чтобы пропустить «лёгкий» матч, а в итоге его клуб влетел вроде бы безобидному «Аяксу». Про «МЮ» уже говорили.

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В этом лигочемпионском рандоме, в котором на первый план всё чаще выходят эмоции, кивать можно только на математику. Чисто математически у АПЛ в этот раз команд больше, чем когда-либо за последнее десятилетие. И больше, чем у любой другой страны в этом розыгрыше. Чаша застоялась в Испании. Тем более в Мадрид она уже точно не вернётся.