Мадрид в слезах. Плачут и в «Атлетико», и «Реале».

Роналду ответил на жест Симеоне. Реакция в соцсетях на победу «Ювентуса»

После впечатляющей победы «Ювентуса» над «Атлетико» болельщики обсуждают, прежде всего, игру Криштиану Роналду. Португалец продолжает доказывать, что Лига чемпионов его турнир. В «Твиттере» публикуют красивые картинки: тень Роналду – чемпионский кубок.

Даже в плей-офф Лиги чемпионов можно отыграться после «не оставляющего шансов» поражения. Три команды уже доказали это. Точнее, две команды и один супергерой:

Все догадались, что Криштиану отвечает на жест Диего Симеоне из первой игры?

Есть мнение, что «убийце зрелищного футбола» Симеоне пора менять профессию и идти продавать арбузы.

Массимилиано Аллегри в отличие от Симеоне показал класс в этот вечер. Вот это остановка мяча!

Наверное, игроки «Реала» и Флорентино Перес смотрели встречу в Турине со слезами на глазах. Мадрид уже вылетел из Лиги чемпионов, а Роналду идёт дальше с «Ювентусом».

Роналду – лучший в ЛЧ! Сделал хет-трик и выбил «Атлетико» Потрясающий матч в Турине!

Криштиану – лучше, чем Лео. А, может, и не лучше. Правда не имеет никакого значения, главное, убедить в чём-нибудь самого себя и всех остальных. Подобных публикаций в «Твиттере» миллион:

После таких матчей, как с «Атлетико», Роналду, как и Месси, сравнивают с козлом. GOAT – greatest of all time.

Пока хейтеры Роналду и Месси забрасывают друг друга оскорблениями, кто-то более умный сожалеет, что всего через несколько лет они оба уйдут со сцены.

Впрочем, поклонники «Ювентуса» отдают должное не только Роналду. Ещё один герой – Джорджо Кьеллини. Для стального защитника матч с «Атлетико» стал 500-м за туринскую команду.

Хотя в одном из эпизодов даже Кьеллини переиграл. Упал, словно в него выстрелили. Не по-мужски.

Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не сверкнул в матче Лиги чемпионов. Многие ждали, что он забьёт в Турине. Но Кьеллини «съел» испанца, да и сам Мората был не похож на себя:

Шутят и над Антуаном Гризманном. Как можно претендовать на звание лучшего футболиста мира, если ты незаметен на фоне Роналду?