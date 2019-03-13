Аллегри запретил Роналду делать одну вещь. И именно это дало результат!

Предыстория

Когда-то давно, ещё до прихода Анчелотти в «Реал», Криштиану Роналду был крайним нападающим. Карло Анчелотти увидел в португальце великолепного центрального нападающего. Роналду не хотел уходить с излюбленного левого фланга, но по функциям он с каждой игрой, с каждым сезоном становился всё более похожим на нападающего штрафной. Анчелотти подстроил под это и Карима Бензема, заодно получив одного из лучших в мире подыгрывающих нападающих.

Гением Роналду в полной мере воспользовался Зинедин Зидан. Француз так и не выстроил свою философию (во многом из-за бессистемности в атаке случился провал в чемпионате Испании в сезоне-2017/18), но одна вещь работала безупречно: доставка мяча к Роналду. Криштиану разрывал в штрафной соперника: только в чемпионате Испании он нанёс оттуда 130, 100 и 123 удара в последних трёх сезонах за «Реал». Никто не бил из штрафной чаще, чем португалец.

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В «Ювентусе» всё изменилось. В текущем сезоне все показатели Криштиану упали: у него меньше ударов на 90 минут, он реже бьёт из штрафной (81 удар оттуда в этом сезоне Серии А), имеет меньше моментов. Но Аллегри виноват в этом больше, чем сам Роналду.

У Аллегри, как и у Зидана, нет чёткой атакующей структуры. Но итальянец не смог – возможно, до ответного матча с «Атлетико» – идеально подстроить игру под Роналду. Это одна из причин, почему тепловая карта Роналду сначала эволюционировала в карту нападающего штрафной, а в этом сезоне начала обратный процесс.

Во многом такое изменение в действиях Криштиану на поле – одна из причин провала в первом матче с «Атлетико».

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Что было не так в первом матче?

«Атлетико» Симеоне – команда, которая не нуждается в представлении. «Матрасники» отлично обороняются в компактных 4-4-2, бетонируют центр, выманивают соперников на фланги и съедают их там. «Ювентус» не мог атаковать ни через центр, ни через фланги.

Ситуацию усугубляли постоянные смещения Криштиану. Структура атаки «Ювентуса» в целом не очень эффективна – при билд-апе у Аллегри зачастую используется больше игроков, чем надо, а во второй и финальных третях футболисты «старой синьоры» довольно часто смещаются во фланги, перенасыщают не те зоны, отбирают друг у друга пространство и линии передач. То же случилось и в первом матче с «Атлетико»: Роналду постоянно смещался в глубину, чтобы получить мяч – и тут же вернуть его обратно.

Вот два примера. В обоих случаях Роналду спустился ниже, получил мяч и через секунду-другую, не придумав с мячом ничего, вернул его назад (во втором случае цикл был пройден дважды). В обоих случаях смещение Роналду не просто притормозило атаку, но и стянуло на себя несколько игроков «Атлетико». «Матрасники» легко контролировали свой правый фланг и перекрывали все варианты для продвижения. В обоих случаях мяч возвращался к центральным защитникам «Ювентуса».

А это – карта касаний Роналду против «Атлетико».

Куча касаний прямо у бровки, ещё и во второй трети, меньшее количество касаний в полуфлангах, из которых только два продвигали мяч вперёд, четыре неудачных дальних удара. Всего один удар из штрафной с игры – головой после заброса в концовке встречи, когда Криштиану чуть ли не впервые за матч продемонстрировал навык открывания в штрафной.

Первый матч с «Атлетико» не был исключением. Роналду действительно стал намного чаще (относительно последних лет в «Реале») приходить глубже за мячом. Его мотивы не ясны: португалец не очень здорово перегружает зоны, не продвигает мяч как плеймейкер. Сравните смещение Дибалы в глубину с аналогичным действием Криштиану в матче с «Манчестер Юнайтед».

На первом скриншоте Дибала сместился глубже, создал 4vs3 для «Ювентуса» против персонально-ориентированной полузащиты «Юнайтед», получил передачу, которая отрезала весь центр соперника, и продвинул мяч. На втором скриншоте Роналду просто подошёл к Матюиди, создал ситуацию 2vs0, получил передачу, спустя секунду вернул мяч французу – и пошёл по своим делам. Смещение в выделенную зону, кстати, было бы гораздо полезнее: тогда Погба остался бы 1vs2, а Роналду мог бы получить передачу между линий.

Другая важная проблема «Ювентуса» в том матче – плохие кроссы. Дело даже не в качестве исполнения: просто из тех пяти раз, когда мяч направлялся в штрафную примерно в сторону Криштиану, четыре раза у «Атлетико» уже было преимущество и просто в штрафной, и в зоне, куда мяч прилетит. В пятый раз подачу легко заблокировали. Ещё дважды Роналду просто не успевал войти в штрафную при подаче, и ещё два раза Роналду подавал сам. Короче говоря, никакой структуры при подачах не было и в помине – а ведь они были главным атакующим инструментом «Юве».

Как небольшие изменения в игре «Ювентуса» и Роналду вынесли «Атлетико»?

Аллегри проделал работу над ошибками. План на игру «Ювентуса» в атаке не сильно отличался от плана из первого матча, разницу делал упор на более строгую структуру во всех стадиях – поэтому, например, вместо Дибалы на поле появился Бернардески, который редко уходил из правого полуфланга в позиционных атаках (только в штрафную при подачах, но эти смещения тоже были задуманы тренером). Аллегри сохранил и сделал ещё более жёстким билд-ап 3-1 с Джаном в первой линии справа. Игроки «Ювентуса» не смещались кто куда хотел во время атак, благодаря этому наладилось продвижение мяча, а Криштиану не делал так много бесполезных касаний в очень глубоких зонах.

Мяч легко доставлялся и на левый, и на правый фланг – да, это и заслуга «Атлетико», который вообще не прессинговал, но структура атаки Аллегри делала своё дело. Дальше атаки продолжались по нескольким основным сценариям.

Три сценария, когда мяч оказывался слева.

1) Криштиану и Спинаццола 2vs2. Кажется, что создаётся пространство для прорыва Матюиди между крайним и центральным защитником, но на деле Блеза спокойно контролируют (как в эпизоде ниже, когда португалец непонятно зачем забрал у Спинаццолы мяч). В итоге Роналду подбирает мяч, пытается протащить его, а затем в лучшем случае отдаёт его Матюиди, у которого нет пространства, в худшем – теряет мяч при дриблинге или вообще подаёт в штрафную. Во втором тайме от такой идеи Аллегри практически отказался, и Криштиану больше не сделал ни одного кросса (в первом тайме их было 6).

2) Спинаццола получает мяч, Криштиану смещается в штрафную, Спинаццола подаёт. Из семи случаев, когда итальянец подавал с левого фланга в штрафную, лишь в двух Роналду успел войти в штрафную – второй закончился опаснейшим ударом головой, но тогда португалец просто очень удачно оказался за спиной Хуанфрана. Забавно, кстати, что первый гол тоже пришёл с левого фланга, но тогда «Ювентус» фактически контратаковал, и в итоге Бернардески подавал слева, а Роналду изначально вбегал в штрафную из правого полуфланга – и бил тоже из-за спины Хуанфрана.

3) Мяч переводился направо. Когда мяч оказывался справа, главной и почти единственной задачей была подготовка к качественной подаче – в том числе и создание численного равенства в зоне, куда полетит мяч. Если подавал Бернардески, то в штрафной вместе с Роналду были Матюиди и Манджукич, а если Канселу, то вместо (или вместе с) Матюиди в центре штрафной находился Бернардески. При подачах справа Криштиану почти всегда, особенно во втором тайме, успевал приходить на подачи в штрафную – было действительно опасно.

В итоге Роналду нанёс три удара из штрафной с игры – на два больше, чем в предыдущем матче, причём эти три удара были намного опаснее: в Мадриде Криштиану тянулся за уходящим мячом, в Турине же бил в идеальных для себя условиях.

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Сделав структуру атаки более жёсткой, запретив Криштиану играть слишком глубоко, добавив одного нужного ролевика (Бернардески) вместо свободного художника (Дибалы) и подкорректировав действия португальца в перерыве, Аллегри снова получил машину по производству голов. Того самого Роналду, который вселяет страх во всех защитников любого топ-клуба. Того самого Роналду, который решает игру.

Возможно, с Криштиану в составе всегда придётся копировать идеи Зидана. Главный вопрос – готов ли Аллегри и дальше подстраивать игру под Роналду, чтобы португалец бил так же часто, как и в «Реале»?