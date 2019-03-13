В России будет ВАР. Судьи уже готовятся с ним работать

В идеале планируется, что до конца сезона в России сразу девять матче проведут с применением ВАР. Речь идет о полуфиналах Кубка России и стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Но только ИФАБ и ФИФА будут определять по каждой конкретной игре возможность использования видеосистемы. Список требований к стадионам, арбитрам и федерации огромный, шансы получить одобрение на ближайшие полуфиналы Кубка осторожно оценивают как 50/50. При этом, чем больше времени будет на подготовку арбитров, тем выше вероятность одобрение использования технологий.

Пока ВАР в России представляет собой два микроавтобуса с мониторами, в котором располагается сам судья ВАР, его ассистент и оператор. Во время тренировочных занятий каждые 15 идет пересменка арбитров: требования ФИФА и ИФАБ для повышения функционала.

Говорят, что при полноценном запуске использования ВАР в идеале потребуется оборудованный центр, в который будет поступать сигнал со стадионов. Но пока нет понимания, где он будет находиться, сколько потребуется времени на его создание, и сколько конкретно это будет стоить.

Руководитель проекта по ВАР в России Леонид Калошин рассказывает, что начать подготовку смогли лишь с 1 декабря, поскольку до этого времени не было ни согласованного бюджета, ни программы работ. В межсезонье удалось провести тренировочную неделю в Турции, сейчас сезон возобновился, и выдергивать арбитров на тренировки стало сложнее. Помимо подобных практических занятий есть тренировочный класс для работы с видео. Плюс есть «оффлайн» матчи, в которых арбитры-ВАР разбирают происходящее на поле, но не общаются с главным. И матчи «с использованием суррогатного рефери»: игры, которые арбитры-ВАР обсуждают с судьей, который так же смотрит футбол по телевизору. Конечная цель – полная коммуникация ВАР и главного судьи в условиях официального футбольного матча.

В Строгино арбитры уже третий день отрабатывают классические моменты, возникающие в матчах. Главное, что тренируют: взаимодействие судьи в поле с ВАР-судьей. За пределами поля есть монитор с повторами, но к нему за два часа судьи подходят не больше пяти раз. И часто просмотр повторов не особо помогает: приходится обсуждать эпизод с судьей-ВАР и совместно принимать решение. «Да, я вижу. Как вчера что ли? И что делать, Мишаня? Поясняй! Он рукой фолит что ли? Ты считаешь, что это очевидно? Ладно, хорошо», – примерно так выглядит разговор главного арбитра с судьей-ВАР. Но на тренировочном поле у судей всего восемь камер, а в матчах РПЛ обычно используется 10, и картинку некоторые из них дают чётче. При этом именно картинкой из трансляции по правилам должны пользоваться арбитры-ВАР. Если же для системы будут установлены какие-то дополнительные камеры в сложных точках, картинка с них обязательно должна транслироваться в прямой эфир.

Иногда совсем немного сбоит техника. На одном из подходов для просмотра повтора картинка несколько секунд отказывалась появляться на мониторе. «Вась, у меня медведь какой-то!», – удивленно говорит в гарнитуру Сергей Лапочкин. Но сигнал в итоге быстро дошел до монитора.

Иногда процесс затягивается, и в таких случаях Калошин напоминает судьям о важности экономии времени. «Если сомневаешься даже после видео – принимай то решение, которое хотел принять сразу», – объясняет он. А позже объясняет, что еще одно из достоинств ВАР – система помогает четко определить квалификацию арбитра. «Всегда есть вероятность, что по каким-то причинам ты не заметил эпизод. Не успел, был закрыт игроками, следил за другим моментом – это жизнь. Но если судья даже после просмотра повтора с нескольких ракурсов принимает ошибочное решение, это уже показатель».



Вообще визуально кажется, что арбитрам отработка ВАР интересна еще и чисто как технологическая новинка. В одном из эпизодов лайнсмен убегает смотреть повтор вместе с главным: его тут же одергивают, что так нельзя. «Ой, извините!», – помощник судьи тут же возвращается на бровку.

В России хотят сделать ВАР открытым, но для начала его надо запустить в полноценном режиме. А для этого провести как можно больше матчей с применением системы уже в этом сезоне. Сейчас важно подготовить необходимое число арбитров на девять запланированных игр – для этого достаточно обучить шестерых судей. Что будет после этого – пока неизвестно. Никаких принципиальных решений по введению ВАР во всей РПЛ пока не принято, переговоров с новым президентом организации на эту тему – тоже. Сергей Прядкин месяц назад говорил, что введение системы видеопомощи возможно только со второй части следующего сезона. Но даже с такими сроками подготовку надо начинать уже летом.