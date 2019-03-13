Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов

Тема Игнатьева и его контракта с «Краснодаром» впервые всплыла почти две недели назад, когда игрока не включили в заявку на матч «быков» со «Спартаком». Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев тогда заявил, что игрок просто не готов к игре. Продолжение история получила вчера, когда заговорил сам футболист, подробнее об этом можно почитать здесь:

Игнатьев рассказал, почему не играет за «Краснодар». Он хочет других денег И не готов к подписанию нового контракта, который ему предлагают.

Сегодня, перед матчем с «Валенсией», Мусаев наконец-то подробно прокомментировал все проблемы, связанные с продлением контракта Игнатьева: «Проблема в том, что у Ивана Игнатьева, которого мы воспитывали семь лет и вкладывали в него душу, давали шансы, появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные. Это типичная история для российского футбола, которых было уже много и будет ещё больше, особенно в период лимита. Это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует».



Сразу после этого мы дозвонились до самого Ивана. Вот что он рассказал.



— Мусаев на пресс-конференции сказал, что страницу с Игнатьевым они перевернули. Как думаете, что значат эти слова?

— Лучше поинтересоваться у них, но эти слова можно трактовать по-разному. Что он имел в виду, я не знаю.



— Мусаев жаловался, что клуб вложил в вас душу, а вы диктуете, какую хотите зарплату, и всё это из-за новых агентов.

— Никаких денег и никаких новых агентов не было, ни о какой зарплате я тоже ничего не рассказывал. В первую очередь это была инициатива «Краснодара» провести эти непонятные переговоры перед матчем со «Спартаком».



— Про отступные вы тоже ничего не говорили?

— Я предложил им свою точку зрения по поводу отступных, но они на это сказали: «Условия здесь ставим мы».

— Вы сказали, что у вас не было новых агентов, но ведь «ProSport Management» выпустил официальное заявление о расторжении отношений с вами.

— Это правда. Я разорвал с ними контракт около месяца назад. Я говорю именно про новых агентов.



— Так. Здесь тоже несовпадения. В околофутбольных кругах ходит информация, что вашими делами сейчас занимается Алан Агузаров…

— Официально моими делами не занимается никто. Это всё на уровне слухов.



— Но вы с ним знакомы?

— Не готов комментировать.



— Была информация, что новые агенты (ну, или назовём их неофициальными представителями) предложили вам десять миллионов рублей и машину в подарок. Это так?

— Это вообще наглая ложь и ересь. Никаких десяти миллионов и машины не было. Пусть те, кто пишет эту информацию, засунут её куда-нибудь подальше. Не надо писать ложь.



— Агент Сафонов предположил, что на ваши настроения могла повлиять зарплата новичка «Краснодара» Скопинцева. Это так?

— Это его домыслы. Эти вещи никак не связаны. Это его личный контракт. Я никаких переговоров у клуба не просил вообще. Новый контракт предложил клуб.



— Не боитесь, что фраза о перевёрнутой странице может означать для вас не самые приятные перспективы?

— Я не переживаю, всё хорошо. Какие давать комментарии – это их дело.

— А что можете ответить Мусаеву на слова о том, что в вас вложили душу?

— Безусловно, они вложили в нас душу, но мы тоже полностью отдавались на тренировках, прошли не самый лёгкий путь. То, что мы приехали из каких-то маленьких городков, не значит, что мы не имеем какие-то свои права. С нами нельзя поступать, как со своими подчинёнными. Мы имеем право высказывать мнение, ведь мы не вещи, которыми можно просто распоряжаться. Тут получается двоякая ситуация: то, что они нас вырастили и вложили в нас душу, никто не отрицает. Мы все за это благодарны! Мы тоже отдавали свою душу в каждой тренировке, в каждой игре. Было много непонятных ситуаций, но на поле мы отдавали себя полностью.



— Как планируете дальше решать свой вопрос? Вряд ли «Краснодар-2» соответствует вашим амбициям.

— Моя задача – тренироваться и не терять форму. «Краснодар-2» — хороший клуб, там можно тренироваться и прогрессировать. Чтобы быть в форме, надо работать и для себя. Только так.



— Разговоров о будущем пока не было? Может, о других клубах?

— Нет, пока ничего.



— Готовы вернуться к диалогу с клубом?

— Я готов и всегда открыт для диалога с «Краснодаром».