У Кариуса всё плохо. Тренер обвиняет его в грубых ошибках и стагнации

Немецкий вратарь стал главным антигероем финала прошлой Лиги чемпионов. Он пропустил два глупейших гола, обесценил подвиг своих партнёров и лично подарил главный европейский трофей «Реалу». Само собой, Юрген Клопп и «Ливерпуль» окончательно поняли: с таким голкипером далеко не уедешь. Перед началом сезона клуб подписал бразильца Алиссона из «Ромы» за 60 миллионов евро, тогда как Кариус отправился в аренду в «Бешикташ». За игровой практикой и возвращением уверенности.

Но вернуть уверенность Лорис пока так и не смог. Дела у него идут скверно: в 26 матчах всех турниров он пропустил 37 голов (лишь пять игр – на ноль), а по итогам последней игры получил обильную порцию критики от собственного же тренера. Это была встреча с «Коньяспором», в которой немец пропустил дважды после трёх ударов в створ.

— Кариус ошибся при пропущенных голах, — заявил по горячим следам Шенол Гюнеш. — Он стагнирует, что-то не так с его зарядом, его настроем, мотивацией на игру. Это происходит с самого начала его нахождения у нас. Лорис не чувствует себя частью команды. Мы ничего не можем с этим поделать, и, конечно, частично в этом есть моя вина. К тому же, ему не везет. Кариус талантливый вратарь, но у нас есть проблема, его игра не срабатывает. Скажу честно: если бы Толга Зенгин был в моем распоряжении, на поле выходил бы именно он.

Обзор матча вы можете увидеть на прикреплённом видео. Атаки с пропущенными Кариусом голами начинаются на 0:57 и 03:20.

Действительно ли имели место грубейшие ошибки, после которой вратарь заслуживал столь жёсткой критики (да ещё и после выигрышного матча – 3:2), каждый ответит для себя сам. Но вряд ли такая публичная порка прибавит футболисту уверенности.

Возможно, дело не только в ошибках, но и внутриклубных течениях. Сегодня стало известно, что Кариус не получает зарплату от «Бешикташа» на протяжении четырёх месяцев, а футболист ещё в феврале пожаловался в ФИФА, чтобы получить заработанный миллион фунтов.