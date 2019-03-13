Черышев: «Зидан, Моуринью или Черчесов? Станислав Саламович. Без вариантов»

Евгений Савин съездил в гости к Денису Черышеву и показал, как живёт в Испании наш футболист. Посмотрели за вас новый выпуск блога «Красава» и выбрали самое главное.

— Ты никогда не был замешан в скандалах, тебя не ловили с кальяном в руке, ты никогда не бил никого стулом по голове. А ещё у тебя скромная тачка. Ты точно русский футболист?

— Так это клубная. Своя тоже есть (смеётся).

— Значит, свой всё-таки! Раньше все свои выходные ты проводил с Начо и Алонсо. До сих пор общаетесь?

— Когда было одиннадцать лет, тогда и проводил. Сейчас общаемся редко, когда встречаемся на поле. В остальное время с днём рождения можем друг друга поздравить.



— Самая крутая европейская звезда, чей номер есть в твоей телефонной книжке?

— Модрич, наверное. Он как раз выиграл Золотой мяч, я ему письмо написал. Он ответил.

«Валенсия» вырвала гостевую победу в меньшинстве. Черышев помог Красная карточка и пенальти в концовке — ничто не смогло остановить «Валенсию».

«Отец пожертвовал ради меня своей карьерой»

— Когда ты открываешь пляжный сезон?

— На прошлой неделе было градусов тридцать, и люди реально купались. Но мне кажется, холодно пока.



— Тут такая погода… Признайся честно, если когда-нибудь ты решишь уехать в Нижний, твоя девушка-испанка поедет за тобой?

—А куда она денется?



— В пять лет тебя перевезли из Россию в Испанию. Помнишь то время?

— Перемены в детстве всегда запоминаются. Сначала было нелегко, новый язык всё-таки.



— Быстро его выучил?

— За год. Все вокруг очень мне помогали. В школе уделяли особое внимание: «Он без языка, надо помочь». Первое время без языка было тяжеловато, а потом просто кайф. Папа начал играть в «Спортинге», и я тоже там тренировался.



— Правда, что он закончил карьеру чуть раньше специально, чтобы помочь тебе заиграть?

— Да. У него была травма голеностопа, но варианты ещё были — и в высшей лиги Испании, и во второй. Как раз в тот момент меня позвали в «Реал». Папе было 33 года, и он решил пожертвовать своей карьерой.

— Переехал с тобой в Испанию?

— Сначала идея была в том, чтобы я переехал туда один. Но мне было 11 лет, и родители решили, что мы должны быть вместе. Слава Богу, всё получилось так как получилось.



— Твой отец — довольно жёсткий тренер. За что он пихал тебе в последний раз?

— Постоянно говорит, чтобы я больше был нацелен на чужие ворота. Говорит, у меня такая позиция, на которой нужно больше проявлять себя впереди.



– Твой папа сказал, что он готовит платформу для того, чтобы вы тренировали вместе.

– Он этого хочет, да.



– Представь, что прямо сейчас надо возглавить команду премьер-лиги. Какую ты бы взял?

– Был бы вторым тренером, а отцу хотелось бы тренировать «Динамо». 100%.

«Черышеву нужно играть смелее». Мендьета – о соперниках «Зенита» и «Краснодара» Гаиска Мендьета – о свисте в адрес Черышева, изменениях в «Валенсии» и отсутствии ротации в «Вильярреале».

«У бабушки в Нижнем туалет был на улице»

– Самый треш, с которым ты столкнулся, будучи ребенком, когда возвращался в Россию?

– Помню, когда в деревню к бабушке приехал, там туалет деревянный был на улице. И мы выходили ночью, чтобы в туалет сходить.



– Это было летом или зимой?

– Я всегда летом приезжал. Мне очень нравилось ездить к бабушке в Нижний, в деревню. Ходить на рыбалку, за грибами. Это просто кайф был для меня. Так отдыхал.



– Сейчас приезжаешь?

– Давно уже не был в деревне. Хочется взять девушку Кристину, чтобы она посмотрела. Только комаров там много. Ну ничего.



– Чего тебе ещё не хватает в Испании из русского?

– Медовик мне очень нравится. Блинчики мне мама делает, Кристина тоже мне готовит.



– Если ты хорошо себя проявишь, «Валенсия» выкупит тебя у «Вильярреала» за 7 миллионов евро. Если нет, что произойдёт?

– Скорее всего, вернусь в «Вильярреал». Тренер «Вильярреала» не очень рассчитывает на меня, придётся искать какие-то другие варианты.



– У тебя нет ощущения, что ты рано ушел из «Реала»? Сейчас там катастрофа, мог бы конкурировать за место в составе.

– Не знаю. Думаю, всё происходит так, как должно. Я не смотрю назад.



– Что тебе говорил Зобнин, когда рассказывал про «Спартак»?

– Как-то Зобнин и Кутепов сказали: «Переходи к нам». В шутку, можно сказать.



– Если летом тебе позвонят Федун или Миллер, предложат 7 млн евро в год и «Бентли Континенталь» с водителем, что скажешь?

– Думаю, что ещё не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. В Испании я чувствую себя комфортно. Это один из самых сильных чемпионатов, которые есть в мире.

«Дзюба не забивает? Посмотрите на его позицию!». Черчесов защищает своих И комментирует появление новичков в составе сборной России.

«Черчесов круче Зидана и Моуринью»

– Моуринью, Зидан и Черчесов. Кто из них круче?

– Станислав Саламович. Без разговоров.



– Ты так же думал, когда он тебя не вызывал в сборную?

– А он всегда был на связи. Я понимал, что я мало играю в «Вильярреале». Были моменты, когда вообще не попадал в заявку. Было тяжеловато. Но он звонил и спрашивал, как я себя чувствую. И решил вызвать, попробовать.



– Черчесов шутит вообще?

– Шутит. Когда ты ошибся или плохо сыграл, он любит говорить: «One way ticket». То есть посылает домой.



– За семь дней до чемпионата мира все были уверены: мы обосрёмся. В чем секрет Саламыча?

– До конца верил, что мы не просто выйдем из группы или просто хорошо сыграем. Он верил, что мы дойдем до финала. Каждый день, который мы проводили с ним, мы тоже начинали верить в это.



– Он серьезно в это верил?

– Да.

– Не под коньяком, не под осетинскими пирогами?

– Он серьёзно так говорил. И когда мы вышли из группы, все очень радовались. Но он говорил, что это только начало, нужно идти дальше. Стремиться быть выше. Мы сами поверили, что мы можем любого соперника обыграть. Я думаю, самое важное, что мы как команда поверили в тренера, а тренер поверил в нас.



– Кто из нашей сборной может дорасти до «Реала»?

– Есть хорошие футболисты. Тот же Головин сейчас в «Монако» играет. Есть молодые футболисты, перспективные. Ахметов, которого ты снимал в своём блоге. Если им дадут шанс, я думаю, они могут играть. Но им шанс нужен.



– Кто из нашей сборной уедет в Европу следующим?

– Я бы назвал Зобнина и Марио Фернандеса.



– Для Зобнина какой чемпионат подойдет? Испания, Англия, Германия?

– Я думаю, любой. Он делает такой объем работы, что мог бы в любом чемпионате играть хорошо.



– Ты лучший бомбардир сборной на ЧМ. Не обидно, что все тащатся от Дзюбы?

– А что я сделал такого? Ничего. Надо забыть это поскорее. Да, чемпионат мира – это было классно, но надо идти дальше.



– Самые сильные эмоции, которые ты испытал во время чемпионата мира?

– После Египта, по-моему, мы увиделись с отцом. Мы пообедали вместе. И там чуть ли не расплакались. Вспоминали все моменты, когда не всё получалось, что происходило. Такой момент был эмоциональный.

«Криштиану постоянно говорил что-то на русском: вилка, ложка»

– С кем живешь в гостинице перед играми?

– Иногда с Гамейро, иногда с Гедешем.



– То есть, ты живешь со своим конкурентом?

– Бывает.



– Вы разговариваете друг с другом?

– У нас хорошие отношения



– Штрафы были когда-нибудь у тебя?

– Были. За опоздание, проспал что-нибудь.



– В «Валенсии» или в сборной?

– В сборной не было пока еще.



– Ты достаточно близко общался с Криштиану, когда играл в «Реале». Что он говорил о России?

– Он был с Ириной Шейк и постоянно по-русски говорил слова какие-то: вилка, ложка. Собирался в Россию съездить. Не знаю, доехал или нет.



– Расскажи историю про Криштиану Роналду, которую никто не знает.

– Он дома вечером всегда тренируется отдельно. Я помню, что мы иногда приезжали в три-четыре утра, и он залезал в холодную воду. Профессионал.



– Одно время активно говорили, что Криштиану Роналду – гей. Вот честно скажи.

– Я не знаю, ха-ха.



– Ты же рядом с ним был.

– Я думаю, что нет. Никогда не знаешь.



– Но Шейк была довольна?

– Наверное (смеётся).