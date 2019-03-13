Черышев: «Зидан, Моуринью или Черчесов? Станислав Саламович. Без вариантов»

Евгений Савин съездил в гости к Денису Черышеву и показал, как живёт в Испании наш футболист. Посмотрели за вас новый выпуск блога «Красава» и выбрали самое главное.
— Ты никогда не был замешан в скандалах, тебя не ловили с кальяном в руке, ты никогда не бил никого стулом по голове. А ещё у тебя скромная тачка. Ты точно русский футболист?
— Так это клубная. Своя тоже есть (смеётся).
— Значит, свой всё-таки! Раньше все свои выходные ты проводил с Начо и Алонсо. До сих пор общаетесь?
— Когда было одиннадцать лет, тогда и проводил. Сейчас общаемся редко, когда встречаемся на поле. В остальное время с днём рождения можем друг друга поздравить.
— Самая крутая европейская звезда, чей номер есть в твоей телефонной книжке?
— Модрич, наверное. Он как раз выиграл Золотой мяч, я ему письмо написал. Он ответил.
«Отец пожертвовал ради меня своей карьерой»
— Когда ты открываешь пляжный сезон?
— На прошлой неделе было градусов тридцать, и люди реально купались. Но мне кажется, холодно пока.
— Тут такая погода… Признайся честно, если когда-нибудь ты решишь уехать в Нижний, твоя девушка-испанка поедет за тобой?
—А куда она денется?
— В пять лет тебя перевезли из Россию в Испанию. Помнишь то время?
— Перемены в детстве всегда запоминаются. Сначала было нелегко, новый язык всё-таки.
— Быстро его выучил?
— За год. Все вокруг очень мне помогали. В школе уделяли особое внимание: «Он без языка, надо помочь». Первое время без языка было тяжеловато, а потом просто кайф. Папа начал играть в «Спортинге», и я тоже там тренировался.
— Правда, что он закончил карьеру чуть раньше специально, чтобы помочь тебе заиграть?
— Да. У него была травма голеностопа, но варианты ещё были — и в высшей лиги Испании, и во второй. Как раз в тот момент меня позвали в «Реал». Папе было 33 года, и он решил пожертвовать своей карьерой.
— Переехал с тобой в Испанию?
— Сначала идея была в том, чтобы я переехал туда один. Но мне было 11 лет, и родители решили, что мы должны быть вместе. Слава Богу, всё получилось так как получилось.
— Твой отец — довольно жёсткий тренер. За что он пихал тебе в последний раз?
— Постоянно говорит, чтобы я больше был нацелен на чужие ворота. Говорит, у меня такая позиция, на которой нужно больше проявлять себя впереди.
– Твой папа сказал, что он готовит платформу для того, чтобы вы тренировали вместе.
– Он этого хочет, да.
– Представь, что прямо сейчас надо возглавить команду премьер-лиги. Какую ты бы взял?
– Был бы вторым тренером, а отцу хотелось бы тренировать «Динамо». 100%.
«У бабушки в Нижнем туалет был на улице»
– Самый треш, с которым ты столкнулся, будучи ребенком, когда возвращался в Россию?
– Помню, когда в деревню к бабушке приехал, там туалет деревянный был на улице. И мы выходили ночью, чтобы в туалет сходить.
– Это было летом или зимой?
– Я всегда летом приезжал. Мне очень нравилось ездить к бабушке в Нижний, в деревню. Ходить на рыбалку, за грибами. Это просто кайф был для меня. Так отдыхал.
– Сейчас приезжаешь?
– Давно уже не был в деревне. Хочется взять девушку Кристину, чтобы она посмотрела. Только комаров там много. Ну ничего.
– Чего тебе ещё не хватает в Испании из русского?
– Медовик мне очень нравится. Блинчики мне мама делает, Кристина тоже мне готовит.
– Если ты хорошо себя проявишь, «Валенсия» выкупит тебя у «Вильярреала» за 7 миллионов евро. Если нет, что произойдёт?
– Скорее всего, вернусь в «Вильярреал». Тренер «Вильярреала» не очень рассчитывает на меня, придётся искать какие-то другие варианты.
– У тебя нет ощущения, что ты рано ушел из «Реала»? Сейчас там катастрофа, мог бы конкурировать за место в составе.
– Не знаю. Думаю, всё происходит так, как должно. Я не смотрю назад.
– Что тебе говорил Зобнин, когда рассказывал про «Спартак»?
– Как-то Зобнин и Кутепов сказали: «Переходи к нам». В шутку, можно сказать.
– Если летом тебе позвонят Федун или Миллер, предложат 7 млн евро в год и «Бентли Континенталь» с водителем, что скажешь?
– Думаю, что ещё не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах. В Испании я чувствую себя комфортно. Это один из самых сильных чемпионатов, которые есть в мире.
«Черчесов круче Зидана и Моуринью»
– Моуринью, Зидан и Черчесов. Кто из них круче?
– Станислав Саламович. Без разговоров.
– Ты так же думал, когда он тебя не вызывал в сборную?
– А он всегда был на связи. Я понимал, что я мало играю в «Вильярреале». Были моменты, когда вообще не попадал в заявку. Было тяжеловато. Но он звонил и спрашивал, как я себя чувствую. И решил вызвать, попробовать.
– Черчесов шутит вообще?
– Шутит. Когда ты ошибся или плохо сыграл, он любит говорить: «One way ticket». То есть посылает домой.
– За семь дней до чемпионата мира все были уверены: мы обосрёмся. В чем секрет Саламыча?
– До конца верил, что мы не просто выйдем из группы или просто хорошо сыграем. Он верил, что мы дойдем до финала. Каждый день, который мы проводили с ним, мы тоже начинали верить в это.
– Он серьезно в это верил?
– Да.
– Не под коньяком, не под осетинскими пирогами?
– Он серьёзно так говорил. И когда мы вышли из группы, все очень радовались. Но он говорил, что это только начало, нужно идти дальше. Стремиться быть выше. Мы сами поверили, что мы можем любого соперника обыграть. Я думаю, самое важное, что мы как команда поверили в тренера, а тренер поверил в нас.
– Кто из нашей сборной может дорасти до «Реала»?
– Есть хорошие футболисты. Тот же Головин сейчас в «Монако» играет. Есть молодые футболисты, перспективные. Ахметов, которого ты снимал в своём блоге. Если им дадут шанс, я думаю, они могут играть. Но им шанс нужен.
– Кто из нашей сборной уедет в Европу следующим?
– Я бы назвал Зобнина и Марио Фернандеса.
– Для Зобнина какой чемпионат подойдет? Испания, Англия, Германия?
– Я думаю, любой. Он делает такой объем работы, что мог бы в любом чемпионате играть хорошо.
– Ты лучший бомбардир сборной на ЧМ. Не обидно, что все тащатся от Дзюбы?
– А что я сделал такого? Ничего. Надо забыть это поскорее. Да, чемпионат мира – это было классно, но надо идти дальше.
– Самые сильные эмоции, которые ты испытал во время чемпионата мира?
– После Египта, по-моему, мы увиделись с отцом. Мы пообедали вместе. И там чуть ли не расплакались. Вспоминали все моменты, когда не всё получалось, что происходило. Такой момент был эмоциональный.
«Криштиану постоянно говорил что-то на русском: вилка, ложка»
– С кем живешь в гостинице перед играми?
– Иногда с Гамейро, иногда с Гедешем.
– То есть, ты живешь со своим конкурентом?
– Бывает.
– Вы разговариваете друг с другом?
– У нас хорошие отношения
– Штрафы были когда-нибудь у тебя?
– Были. За опоздание, проспал что-нибудь.
– В «Валенсии» или в сборной?
– В сборной не было пока еще.
– Ты достаточно близко общался с Криштиану, когда играл в «Реале». Что он говорил о России?
– Он был с Ириной Шейк и постоянно по-русски говорил слова какие-то: вилка, ложка. Собирался в Россию съездить. Не знаю, доехал или нет.
– Расскажи историю про Криштиану Роналду, которую никто не знает.
– Он дома вечером всегда тренируется отдельно. Я помню, что мы иногда приезжали в три-четыре утра, и он залезал в холодную воду. Профессионал.
– Одно время активно говорили, что Криштиану Роналду – гей. Вот честно скажи.
– Я не знаю, ха-ха.
– Ты же рядом с ним был.
– Я думаю, что нет. Никогда не знаешь.
– Но Шейк была довольна?
– Наверное (смеётся).