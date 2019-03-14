Тактический мастер-класс от Клоппа. «Ливерпуль» идёт дальше

Снова осторожный футбол

Первый матч, состоявшийся в Англии, ознаменовался нетипичной для обеих команд закрытой и осторожной игрой. Счёт 0:0 слегка удивлял, хотя было понятно, что соперники попросту перестраховались и не рискнули ввязаться в открытый футбол из-за банального страха. Атакующие линии что у «Баварии», что у «Ливерпуля» выглядят мощнее, чем оборона, и дарить им скорость с пространством равносильно самоубийству.

Поэтому новая битва началась точно так же – спокойно, медленно, с оглядкой друг на друга. «Бавария» выглядела чуть активнее, однако для качественной и опасной доставки мяча в штрафную ей не хватало ни взрывных скоростей, ни тактической выдумки, ни количества футболистов, ведь крайние защитники и опорники мюнхенцев подключались вперёд очень ограниченно. Единственный стоящий внимания момент первых 10 минут – стык ван Дайка и Левандовски, после которого польский форвард упал и потребовал пенальти за толчок в спину.



За весь первый тайм «Бавария» и «Ливерпуль» отметились всего тремя суммарными ударами из пределов штрафной. Рисковать никто не хотел, хотя потом хозяйской стороне всё-таки пришлось задуматься об этом.

Нойер, ты вратарь, а не защитник. Что ты сделал?! Ошибка одного из лучших голкиперов мира.

Нойер, ты куда?!

У «Ливерпуля» поначалу получалось впереди ещё меньше, чем у «Баварии» — за первую половину тайма команде Юргена Клоппа ни разу не удалось потревожить чужую оборону, а Мануэл Нойер впервые потрогал мяч руками, кажется, на 23-й минуте, когда выскочил на перехват. Ранняя травма Хендерсона, повредившего голеностоп, также не помогла гостям – если в мобильности вышедший Фабиньо англичанину не уступает, то в созидательных навыках – в частности, в длинных передачах и дальних ударах, Хендерсон всё-таки игрок иного уровня.



Типичная игра на 0:0, не очень привлекательная для нейтрального зрителя, раскрылась благодаря голу. Вышел он странным и случайным. Ван Дайк забросил мяч вперёд со своей половины поля, и казалось, что мяч станет лёгкой добычей Рафиньи. Но правый защитник «Баварии», вынужденно вышедший на данной позиции из-за дисквалификации Киммиха, глупейшим образом проиграл позицию Мане, позволил сенегальцу поставить корпус и завладеть мячом в штрафной.

Однако безнадёжным эпизод всё равно не смотрелся – Мане находился вовсе не на убийственной ударной позиции, к нему уже стянулись игроки «Баварии», успевавшие на подстраховку. Но тут же вторую глупую ошибку допустил Нойер – голкипер немецкого клуба отчего-то решил, что нужно срочно вылетать из ворот, напожарил и оказался легко обыгран шустрым форвардом. После этого последовал элегантный удар-подсечка в полупустые ворота – и «Ливерпуль» повёл в счёте вопреки логике, создав первый момент за матч.

Салах спал целый тайм – а потом проснулся

Радовался «Ливерпуль» недолго – уже через 13 минут он пропустил. Точно так же просто, как и забил. Заброс из глубины – зевок Робертсона на фланге – рывок Гнабри – прострел во вратарскую – срезка бедного Матипа в свои ворота. Счёт 1:1 казался чрезмерно большим по такой игре с закрытым характером, а «Бавария» даже не успела раскрыться и запаниковать. Впереди у неё был целый тайм, чтобы забить хотя бы раз и завоевать путёвку в следующий раунд.

Однако второй тайм вышел для мюнхенцев совсем безнадёжным. Они усердно пытались создать хотя бы какую-то остроту, но не нанесли за 45 минут ни одного стоящего удара. Клоппа нужно обязательно похвалить за тактический мастер-класс и феноменальную работу его команды в обороне. В этот вечер она выжала абсолютный максимум: вдоволь поиграла без мяча, терпела, а впереди зацепилась за немногочисленные шансы.



Второй гол «Ливерпуля» стал следствием отлично поданного углового – ван Дайк взлетел ввысь и записал на свой счёт ещё одно результативное действие. А третий мяч – это мастерство Салаха. Если в первом тайме египетский форвард столкнулся с персональной ориентировкой цепкого и жесткого Алабы и совершил всего 17 касаний мяча (се – вдали от чужой штрафной), то после перерыва получил-таки пространство и сразу же преобразился. Его пас-закидушечка на Мане на пустой угол окончательно убил интригу.



«Ливерпуль» был действительно сильнее в этом напряжённом противостоянии, наполненном тактикой и осторожностью, и заслуженно прошёл дальше.