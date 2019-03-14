Месси ответил на хет-трик Роналду. Два гола и два паса с «Лионом»!

В противостоянии «Барселоны» и «Лиона», несмотря на крупную победу каталонцев, жила интрига. По крайней мере, до 78-й минуты, когда третий гол хозяев поставил французов на колени. Героем матча на «Камп Ноу» стал, конечно же, Лео Месси. Два гола и две голевые передачи: достойный ответ на вчерашний хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Атлетико»!

В первом тайме французы не нанесли ни одного удара в створ ворот лидера Примеры, но при счёте 0:0 команда Бруно Женезио могла спокойно обороняться и ждать своего шанса. Однако на 18-й минуте гостей подвёл Джейсон Денайер, сфоливший в собственной штрафной на Луисе Суаресе. Правда, судя по повтору, уругваец, возможно, сам наступил на оппонента, вот только система VAR не помогла судье разобраться.

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Лопеш вскоре после этого получил травму и со слезами на глазах уступил место в воротах Матьё Горжелену. Однако до замены голкипер «Лиона» пропустил второй гол: Суарес опять блестяще разобрался с защитником и выкатил мяч Коутиньо на пустые ворота.

Тем не менее представитель Лиги 1 смог вернуться в игру, забив на исходе часа матча. Полузащитник Лука Тусар, которого французский клуб зимой отказался продавать в «Зенит», воспользовался беспорядком в штрафной «Барселоны» при подаче углового.

Но борьба «Лиона» с Лионелем всё-таки закончилась так, как и должна была. Месси, получив передачу от Серхио Бускетса, расправился с двумя защитниками гостей, словно с юношами из фарм-клуба, и забил третий мяч «Барселоны». Добить французов в концовке было дело техники для каталонцев. Следующие два гола хозяева тоже создали при участии аргентинца. Убийственные контрвыпады завершались голевыми передачами Месси на Жерара Пике и Усмана Дембеле.

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