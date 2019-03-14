«Ливерпуль» довёл «Баварию» до истерики. Как Клоппу это удалось

«Бавария» примерно понимала, как проходить прессинг «Ливерпуля». Как действовать потом – загадка.



Клопп предпочёл стандартные 4-3-3 в прессинге, с узкой тройкой нападающих и такой же узкой тройкой полузащиты, где одна из восьмёрок вылетала во фланговую ловушку на крайнего защитника «Баварии», когда к тому доходил мяч. Салах, Фирмино и Мане при прессинге располагались примерно на границе второй и финальной третей, выбрасываясь вперёд, когда игроки хозяев отдавали передачу назад.

Нико Ковач планировал проходить прессинг диагональными передачами от центральных защитников, Тьяго или Нойера на крайних защитников. Похожий план у «Баварии» был и в первом матче, но тогда он казался немного хаотичным; в ответной игре доставка мяча к крайним защитникам была чуть ли не единственной задумкой в принципе.

Показателен жест Хамеса: он создал ситуацию 2vs1 против Вейналдума (с учетом Тьяго), но на него не обратили никакого внимания – в планах были только передачи во фланг.



Когда «Бавария» доставляла мяч во вторую треть, вариантов было немного: диагональ на Рибери, если мяч справа (для этого на флангах создавался перегруз, чтобы обеспечить французу ситуацию 1vs1), или вертикальный пас по флангу, если мяч слева – два самых популярных варианта.

Вот классическая атака «Баварии». Такие изоляции ни к чему не приводили: Рибери (после замены – Коман) на двоих всего дважды из семи попыток смогли обвести игрока «Ливерпуля» на фланге на чужой половине поля. Трент Александр-Арнольд провёл отличный матч, его здорово страховали партнеры, а вот два француза, наоборот, действовали не совсем удачно. Кстати, обратите внимание на карту передач в финальную треть от игроков «Баварии» в нижнем правом углу: как видите, атаковать через центр не получалось совсем.



Но и через крайних защитников выходить получалось не всегда. Игроки «Ливерпуля» здорово накрывали Алабу и Рафинью, заставляя их отдавать не очень подготовленные передачи. На помощь могли приходить вингеры, как на примере ниже, но их снова чётко накрывали крайние защитники Клоппа – Трент или Робертсон.

Другой вариант для выхода из обороны – диагональные передачи на Рибери и Гнабри от центральных защитников или Нойера напрямую, когда Франк и Серж опускались довольно глубоко за мячом. Работало всё равно посредственно: Трент и Робертсон всё равно классно накрывали соперников, а если игрокам «Баварии» всё-таки удавалось продолжить атаку пасом на сместившегося в полуфланги Левандовски, то поляка накрывали уже Матип и Ван Дейк. В итоге «Ливерпуль» сделал 6 перехватов и 8 отборов во флангах и полуфлангах второй трети поля – даже основной план Ковача работал очень посредственно.



Последний вариант «Баварии» провести атаку – выманить «Ливерпуль» в прессинг и сделать длинную вертикальную передачу через центр или полуфланг. Парадоксально, что такой метод сработал, по факту, всего раз – в голевой атаке, когда гости не оказывали вообще никакого давления на Зюле: тот дошёл до центральной линии и сделал заброс на Гнабри. Разовое помутнение от Робертсона и не очень удачно подставленная нога от Матипа – «Бавария» забила гол третьим ударом за 38 минут и первым – из штрафной. Эту передачу хорошо видно на карте, которую я прикладывал к скриншотам выше (длинная голубая линия в правом полуфланге).

За всю игру «Бавария» сделала 7 жалких передач в штрафную, из которых пять не представляли опасности, так как их принимали где-то на левом углу штрафной (то есть вне опасной зоны), в окружении нескольких игроков «Ливерпуля».



Клопп снова заставил игроков атаковать вертикально. «Ливерпуль» в позиционных атаках был ничем не лучше «Баварии»



Ковач исправил свои ошибки в прессинге из предыдущего матча – теперь центральные защитники «Ливерпуля», особенно Матип, больше не имели так много свободы. Для этого пришлось нагрузить Хамеса двойной порцией работы: в мид-блоке он контролировал Фабиньо, а когда «Бавария» поднималась прессинговать выше по триггерам на передачу назад, колумбиец одновременно должен был давить на Матипа и перекрывать линии передач на всё того же Фабиньо. Хамес справился со своей задачей. Остальные игроки «Баварии» получили свои стандартные персональные ориентировки в прессинге – разве что Рибери периодически мог прессинговать Вейналдума вместо Тьяго, если голландец опускался на одну линию с Матипом и Ван Дейком.

Впрочем, «Ливерпулю» с его вертикальной игрой прессинг «Баварии», по идее, был выгоден. Игроки Клоппа могли перекатывать мяч в первой линии билд-апа, вытягивая в прессинг игроков хозяев, а потом заряжали вертикальные передачи на свободное пространство.

Как вы можете видеть из карты передач «Ливерпуля» в финальную треть за первые 70 минут игры (в правом нижнем углу), атаки гостей тоже преимущественно начинались длинными вертикальными передачами из полуфлангов или флангов во всё те же полуфланги и фланги. Защитники «Баварии» очень неплохо оборонялись против таких вертикальных передач – в итоге у «Ливерпуля» за первые 70 минут было всего три (!) передачи в штрафную –для топ-команды, пусть и владевшей мячом 42,4% времени, это очень мало. Ради примера: уничтоженный в параллельном матче «Лион» за такой же отрезок времени с таким же владением сделал столько же (3) передачи в штрафную «Барселоны». Сравните силы «Лиона» с «Ливерпулем», «Барселону» – с нынешней «Баварией», и вы поймёте, почему я придаю этому большое значение.



Собственно, голевую передачу, как и в случае с автоголом Матипа после удара Гнабри, вы можете видеть на карте передач (длинная жёлтая линия в левом полуфланге). Забавно, что тот пас Мане принял даже не в штрафной – по факту, если бы Нойер не вышел из ворот таким странным образом, у «Ливерпуля» не возникло бы такого опасного эпизода.



Важной частью плана «Ливерпуля» был контрпрессинг после потерь на чужой половине поля. Давление после потерь – один из самых главных методов Клоппа по забиванию мячей ещё со времен «Майнца» и практически единственная причина играть вертикальными передачами верхом на Мане и Салаха. Проблема заключалась в том, что «Бавария» оставляла достаточно много игроков сзади: помимо двух центральных защитников, на своей половине (или даже трети) находились Хави Мартинес и как минимум кто-то один из крайних защитников, также успевал возвращаться Тьяго. Когда «Ливерпуль» начинал контрпрессинг и даже отбирал мяч, «Бавария» уже успевала откатываться в низкий блок – а в нём команда Клоппа просто вязла. По этой же причине до 70-й минуты «Ливерпуль» провел лишь одну опасную контратаку – на 33-й минуте, при счёте 1:0 в свою пользу.

После 70-й минуты «Ливерпуль» стёр «Баварию» с «Альянц-Арены». Почему?

На 68-й минуте невероятный ван Дейк, который выгрыз в этом матче вообще всё, забил гол с подачи Милнера с углового. При такой посредственной позиционной атаке стандарты играют большую роль – а «Ливерпуль» явно лучше разыгрывает их, чем «Бавария» (команда Клоппа в принципе сильна на стандартах – сильнее всех в Англии, например).



«Бавария» оказалась в отвратительной ситуации: забить два мяча такому «Ливерпулю», да ещё и с такой отвратительной игрой практически нереально. Очевидно, Ковачу пришлось рисковать: он выпустил Горецку вместо Хави Мартинеса, перейдя на 4-3-3 и отказавшись от осторожного плана с 4-2-3-1, которого он придерживался предыдущие 160 минут противостояния. Крайние защитники и все полузащитники, кроме, может быть, Тьяго, поднимались высоко вперёд в бесполезных попытках забить гол.



В итоге «Ливерпуль» несколько раз очень опасно контратаковал. Вот так, например, Салах и Мане выходили практически вдвоём на одного защитника хозяев: Трент отрезал почти всех игроков «Баварии» одной передачей на Фирмино, бразилец развернулся и отдал передачу Салаху. Египтянин затормозил с решением, пожадничал и потерял мяч уже в штрафной.

Обратите внимание на дезорганизованность «Баварии». Хуммельс выбрасывался во фланг на Трента, хотя явно не успевал, Тьяго занимал полупозицию и не контролировал никого, Горецка не успевал к эпизоду.



«Ливерпуль» вскрывал центр «Баварии» не только в контратаках: Ковач перевел команду на чистый персонально-ориентированный прессинг, который проваливался раз за разом. Но самый вопиющий случай произошел, когда «Бавария» пропускала третий гол: ван Дейк сделал заброс из центра поля (это был быстро разыгранный штрафной удар, но не суть) на Ориги, а у хозяев в опорной зоне не было вообще никого. Ориги успел сместиться в центр и отдать передачу на Салаха, но игроки «Баварии» всё ещё не вернулись в опорную. В итоге египтянин сделал шикарную голевую передачу на Мане в свободный коридор, который оставил Зюле, когда попытался накрыть Ориги.

По идее, «Бавария» должна была компенсировать риск улучшенной атакующей игрой, но этого не произошло. Хозяевам удалось дважды пробить из неопасных зон в штрафной, оба удара были заблокированы. Атаки развивались по старому сценарию и захлёбывались, если Коману, Гнабри и остальным не удавалось пройти соперника на дриблинге (а им не удавалось). Горецка, один из лучших игроков по забеганиям в штрафную вторым темпом и в целом важный игрок для современной «Баварии», сделал 5 передач, из которых всего одна направлялась вперед, а также нанес один удар (заблокированный), перед этим самостоятельно протащив мяч от центрального круга до левого края штрафной. Ничтожное количество действий для 20 минут. Но Леон не выпал из игры «Баварии»: нельзя выпасть из того, чего нет. Судорожные, истеричные атаки команды Ковача сложно назвать игрой.