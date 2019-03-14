«Барселона» — как собака Павлова». Что пишут в Англии и Испании о среде в ЛЧ

Английская пресса обсуждает невероятную победу «Ливерпуля» в Мюнхене, а испанские коллеги восхищаются Месси, который сделал дубль и отдал две голевые.

Англия

«Элита европейского футбола»

The Guardian: «Нечасто «Бавария» выглядит так необычно, особенно на своей земле. Немецкая команда находится в упадке, что выражается и в ухудшении некогда грозного Франка Рибери, и в том, что 28-кратные чемпионы Бундеслиги регрессировали — возможно, в результате нескончаемых внутренних успехов. Но это не должно отвлекать от выступления «Ливерпуля». В этот вечер подопечные Клоппа отстаивали свои позиции, были осторожны в своих шансах, но, что важнее, не проявляли слабости и трепета.



Возможно, «Бавария» будет сожалеть, что не была более предприимчивой в первом матче. Преждевременно было праздновать ничью на «Энфилде». Весь смысл правила выездного гола состоит в том, чтобы побуждать команды атаковать. «Бавария» же выбрала консервативные приёмы, в то время как «Ливерпуль» был гораздо более смел и решителен в подходе к игре в гостях. …>



Проблема «Баварии» не имела ничего общего с отсутствием усилий. Это было отсутствие идей, вдохновения, смекалки и креативности. «Ливерпуль» был компактным и организованным. Этим вечером «Ливерпуль» напомнил себе, почему на его играх можно увидеть баннер, провозглашающий его элитой европейского футбола».

«Ливерпуль» выставил их жалкими»

The Telegraph: «За историю выступлений в Лиге чемпионов, которая насчитывает десятки лет, у «Ливерпуля» было немало великолепных матчей. Но эта решительная победа над мюнхенской «Баварией» однозначно войдёт в число лучших.

Это было выступление созревшей команды, которая делает большие шаги на европейской арене, которая вселяет страх. «Бавария» была запугана. Несмотря на все бессмысленные разговоры о том, как «Ливерпуль» должен расставить приоритеты в Премьер-Лиге, Клопп вернулся в Германию, чтобы лишить своего старого противника места в 1/4 финала ЛЧ. Такова история их противостояний. «Ливерпуль» заставил «Баварию» бороться; заставил их чувствовать себя остановившимися в развитии и однотипными. «Ливерпуль» выставил их жалкими».

«Триумфальное возвращение на родину»

Daily Mail: «Итак: Англия 3, Германия 0. Три матча против представителей Бундеслиги, три победы. Возможно, есть причина, по которой молодым британским талантам легче играть в Германии, чем дома; это не лучший сезон для немецкого футбола.



Эта победа будет много значить и для Юргена Клоппа: триумфальное возвращение на родину, победа против величайшей команды, которая некогда была его главным соперником.



Это был триумф организации во всех сферах. Это было выдающееся представление, полностью заслуживающее победы».

«Исключительное европейское представление»

The Sun: «Прошлым вечером у «Ливерпуля» на поле было 11 легенд, борющихся за каждый дюйм поля «Алльянц Арены». Прелесть в том, что они не паниковали, когда счёт стал 1:1. Вместо этого они перегруппировались и заиграли как настоящие профи Лиги чемпионов, чтобы забить ещё два во втором тайме. Это было исключительное европейское представление. Теперь они будут знать себе цену».

Испания

«С Месси не бывает сюрпризов»

Sport: «Хорошо всем знакомая «Барса» в этот вечер была верна своему стилю, обыграла «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ни «Реал», ни «Атлетико», ни «ПСЖ» ничего не могут сказать на это в ответ… Финал для каталонцев стал ближе.



Когда «Барса» играет как «Барса», то нет соперника, который мог бы её остановить. Это и произошло в среду на «Камп Ноу». С первой минуты стало понятно, что игроки поставили все свои фишки на победу, поэтому не желали предоставлять каких-либо шансов сопернику. Но с Месси сюрпризов не бывает. Как и намёков на панику. Миссия выполнена (в отличие от других испанских клубов)».

«Лучший игрок мира снова все решил»

Mundo Deportivo: «Видно, что Месси любит «Барселону». После впечатляющего первого тайма он решил вывести в четвертьфинал свою команду. Когда счёт на табло был 2:1, «Лион» пытался забить ещё, но вместо него это сделал Лео. Забил спасительный гол, как бы успокоив всех вокруг. Затем он отдал передачу Пике, потом ещё одну — Дембеле. Лучший игрок в мире снова был решающим».

«Испанский футбол может быть спокоен»

AS: «На «Камп Ноу» звучит гимн Лиги чемпионов, и «Барса» становится собакой Павлова. Начинает пускать слюни, вилять хвостом… И кусать до тех пор, пока счёт не станет разгромным. Европейская версия «Барселоны» страшна и полностью укомплектована. Эта команда знает, как переносить трудности, как реагировать, когда Месси забивает и раздаёт голевые. …>



Великолепная «Барса» в первой части, сыгранная во второй, позже восстановленная и абсолютно убедительная в исходе. Испанский футбол может быть спокоен: в Лиге чемпионов остаётся сильный представитель, который ещё поборется за право быть чемпионом».