«После матча написал Каррере». Эмоции главного болельщика «Юве» в России

Нобелю ещё до игры говорили: «Не переживай, у вас есть Роналду». А он не верил.

Исторический разгром «Атлетико», устроенный во вторник «Ювентусом», своими глазами увидел один из главных российских болельщиков бьянконери, футбольный комментатор Нобель Арустамян. Он рассказал «Чемпионату», что творилось на стадионе и за его пределами.

— Давайте сразу – верили в «Юве»?

— Как журналист понимал, что шансов не очень много. Всё шло против «Ювентуса». Игра в Мадриде была ужасной, счёт мог быть крупнее. Эти две недели были катастрофой в плане атмосферы. Скандал на скандале. Аллегри несколько раз отправляли в отставку, перебирали имена тренеров на замену. Рад, что «Ювентус» доказал: он является большой семьёй. Команда смогла переломить ситуацию и объединить болельщиков вокруг себя. Особенно отмечу работу в медиа.

— Какую?

— В какой-то момент давление болельщиков стало настолько сильным, что Аллегри удалил свои страницы в соцсетях. Было очень много грязи, но клуб грамотно поработал в Сети, сделал несколько качественных видео и изменил ситуацию к лучшему.

Великий Криштиану, как же Россия далека от тебя Короткий пост грусти.

— Роналду забивает решающий пенальти. Помните свои эмоции?

— Чуть с ума не сошёл от счастья! При счёте 2:0 я боялся, что Аллегри, как всегда, решит не рисковать и ждать дополнительного времени. Судьба часто за это наказывает. Так было в прошлом году с «Реалом» в Мадриде.

— Катастрофическая концовка для всех, кто болел за «Юве».

— Да-да. Вели 3:0, и вместо того чтобы забивать четвёртый, «Юве» начал выпускать защитников. В итоге пропустили и вылетели. Сейчас при 2:0 были мысли, что всё повторится. Плюс я совсем не хотел серии пенальти.

— Почему?

— Из-за Облака, он очень сильный вратарь. И когда Аллегри выпустил Дибалу и Мойзе Кина, я обрадовался. Очень волновался при пенальти, но, к счастью, у «Ювентуса» теперь есть Роналду, который использовал шанс.

— Вы выложили в «Инстаграме» видео, на котором с кем-то эмоционально обнимаетесь после третьего гола. С кем?

— Это мои знакомые, Риккардо и Массимо, отец и сын. Риккардо — итальянец, живущий в России, и за последние три года, которые я летал на «Ювентус» в Лиге чемпионов, раза три попадал с ними на один рейс. Вчера вот тоже увиделись. Но там все обнимались, это нормально (улыбается).

— В целом атмосфера на матче — топ?

— Феноменальная! Обычно как бывает: «заряжают» трибуны за воротами, а по центру сидят условные «кузьмичи». В этот раз такого не было — болели все.

— В России такое встречали?

— Разве что на дерби ЦСКА и «Спартака». И на сборной России на чемпионате мира тоже так было. К тому же у «Ювентуса» очень компактный стадион, с минимальным расстоянием от поля до трибун. Поэтому атмосфера там сумасшедшая.

— Как удалось достать билет на центральную трибуну?

— Я планировал посетить эту игру ещё с конца прошлого года, как только прошла жеребьёвка. Сразу захотел побывать на обеих встречах — в Мадриде и в Турине — и всё получилось. Для меня такие матчи — возможность снова получить детские эмоции, которых порой не хватает в обычной жизни.

— Своего знакомого Массимо Карреру поздравили?

— Да, написал ему после матча. Знаю, что он смотрел игру и очень, очень сильно переживал за «Юве». Рад, что команда доставила хорошее настроение и ему, и болельщикам «Ювентуса» по всему миру.

Что делал после игры? Я вообще поздно ложусь. Это моя проблема, с которой надо бороться. Но тут я позволил себе задержаться. Я раза четыре посмотрел обзор матча — было приятно посмотреть все моменты ещё раз, не с трибуны. Ну и, конечно, выпил хорошего итальянского вина за прекрасный вечер.

Аллегри запретил Роналду делать одну вещь. И именно это дало результат! Хотите узнать, как КриРо затащил ответный матч с «Атлетико»?

— Каким был Турин после победы?

— Стадион находится на окраине города. После игры я поехал не в центр, а в отель, ведь было уже поздно. У стадиона все в восторге кричали про Роналду. Счастлив был не только Турин, но и вся Италия. Эта победа сделала нечто необычное: она объединила итальянцев. «Ювентус» в Италии либо любят, либо ненавидят. Я был в шоке, когда прочитал, что «твиттер» «Наполи» вчера поздравил «Юве». Это что-то невероятное. Если бы «Ювентус» вылетел, в Лиге чемпионов не было бы ни одной итальянской команды. Для кальчо важно, чтобы его нынешний флагман шёл вперёд. Это мобилизует остальных и помогает Серии А развиваться.

К тому же «Ювентус» в этом сезоне упрекали в малом количестве итальянцев. Их железно в составе всего двое: Бонуччи и Кьеллини. Вчера же играл молодой Спинаццола, Бернардески был одним из лучших, появился итальянец с африканскими корнями Мойзе Кин. Для Италии важно, что «Ювентус» олицетворяется с успехом итальянских футболистов.

— Тем не менее решающую роль сыграл Роналду. Для вас сейчас лучший футболист мира он или Месси?

— В моей голове Месси занимает особое место. Это абсолютно уникальный футболист и просто гений. Но Роналду из года в год доказывает свой высочайший уровень. Он делает невероятные, исторические вещи. Последний матч — это хорошее голливудское кино. Человек сменил команду, забил всего один мяч в групповом турнире Лиги чемпионов. Была сильная критика. В первом матче Криштиану смотрелся бледно. Перед ответной игрой меня уверяли: «Не переживай, у вас есть Роналду». А я думал: «Окей. И что, он забьёт три мяча?». И тут Роналду делает хет-трик!

— Есть ли у вас сейчас любимый игрок в «Юве»?

— Такого, каким был Дель Пьеро, уже нет. Но мне многие нравятся. Дибала – это «десятка», и к нему особое отношение, хоть он и не в лучшем состоянии. Импонирует игра Дугласа Косты. Жаль, что он не принял участия в ответном матче. Кьеллини и Бонуччи – классика итальянских защитников. Ещё нравится Бернардески.

— Нужно ли «Ювентусу» приглашать Гвардиолу вместо Аллегри?

— Рано или поздно Гвардиола будет в Италии. Хотя скорее поздно, через два-три года. Он никогда не скрывал, что ему близка Италия, где он недолго играл, но многое почерпнул с точки зрения работы тренера. Учитывая тренерские маршруты Гвардиолы, очевидно, что он хочет поработать во всех больших европейских лигах, и итальянская будет следующей.

Где он будет тренировать? Раньше итальянцы много писали, что выберет «Милан» или «Интер». Но я не исключаю, что «Ювентус», который благодаря Аньелли выходит на уровень международного бренда, о чём говорит смена логотипа и трансфер Криштиану. Приглашение лучшего тренера мира было бы в контексте этого. Но Гвардиола – другой стиль, в который «Ювентус» никогда не играл. Пока «Юве» к нему не готов. Аллегри же ещё раз доказал, что один один из лучших тренеров-тактиков, если не самый сильный. Мне очень обидно, что его несколько недель полоскали в Италии.

Вы в курсе, что Аллегри хотят уволить? В «Ювентусе» им недовольны В итальянских СМИ пишут, что он уйдёт независимо от результата в Лиге чемпионов.

— Когда «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов?

— Я жду этого с 1996 года. Если отвечу, что 1 июня в Мадриде, то могу сглазить. Скажу так: это случится в ближайшие годы.