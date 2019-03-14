«От золотого мешка сносит крышу». Что в Краснодаре говорят про Игнатьева

Спекулянты бессмертны или «По пятёрику в центр»

Ажиотаж перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Валенсией» в южной столице небывалый. В первые дни продаж не выдержала электронная система и болельщики хлынули на стадион. В редкий выходной день в парке «Краснодар» бывает столько народу, очереди в кассы достигали сотен метров, билеты были сметены менее чем за неделю.

Предполагая, что такой ажиотаж может вывести спекулянтов на новый уровень цен и старания, в клубе решили пойти на жёсткие меры и усилить пропускной контроль на стадионе. На официальном сайте «быков» говорились о том, что помимо самих билетов при проходе на стадион необходимо будет предъявлять карту болельщика или паспорт. Нетрудно себе представить, какая случилась бы давка (и это несмотря на современную логистику стадиона), если бы эти меры были приняты, но…

Не имеющие билетов болельщики прибыли к кассам за несколько часов до матча, в надежде, что кто-то не выкупил бронь или просто на чудо. От перекупов опасливо отмахивались, дескать, известно нам, что не пустят по «левым» билетам. Но уже первая партия болельщиков, прошедшая через турникеты, сыграла на руку спекулянтам. Пускали всех, был бы билет. И пошла бойкая торговля.

— Вам сколько?

— А куда есть?

— Есть в центр, два. По пятёрику.

— Дорого же…

— Через час будет в два раза дороже…

Испанский барабан и российские фанаты

Чуть более чем за полтора часа до матча свой проход ко входу на гостевую трибуну совершили испанские болельщики. Одеты, правда, они были по погоде, а ведь жаловались в соцсетях, что не ожидали от субтропиков таких морозов. Очень скоро всё встало на свои места, это были ребята из российского фанклуба «Валенсии», они к любым капризам погоды были готовы.

Гостей же из Испании видно было издалека, они с удовольствием фотографировались на фоне стадиона и не отказывали в фото поклонникам «быков». Особенно популярен был паренёк с огромным барабаном. Он задавал ритм проходу болельщиков, он же заводил их во время матча. У краснодарского барабана появился конкурент.

«Краснодар» клуб молодой, и нынешней зимой столкнулся с новыми для себя проблемами. Первая – сложности с переподписанием своих воспитанников. Конфликт Ивана Игнатьева и клуба – на первых полосах всех спортивных изданий. Команда старается абстрагироваться от всех пересудов, мнение руководства озвучено. Нам же было интересно узнать, что думают на этот счёт простые болельщики.

«Неправильно заваливать молодых игроков тонной денег»

На удивление, болельщики показали единодушие в своём мнении. Да, ситуация огорчает, она неприятна для всех, но поклонники «Краснодара» рассчитывают на полюбовное решение конфликта. Обратите внимание насколько серьёзно подкованы прекрасные болельщицы «быков».

«В какой-то степени можно понять амбиции Игнатьева, как молодого и где-то слишком успешного для своего возраста молодого парня, — говорит одна из них. — С другой стороны, можно понять и клуб, который, возможно, какие-то воспитательные меры применяет, не давая ему золотой мешок, после которого у всех сносит башню. В новом контракте же предусмотрена индексация, клуб не мог предложить ему контракт, где сумма оставалась бы одинаковой, как он говорит. Полагаю, что в дело со стороны этого мальчика должны вмешаться взрослые люди».

Вот к кому мог бы обратиться Иван за помощью, а не к людям, которые нависают грозной тенью из-за его спины. В целом, поклонники клуба не имели возможностей разочароваться в каких-то глобальных решениях руководства и доверяют Галицкому, понимая, что для своего клуба он хочет лучшего.

«Шапи? Тапочки изношены»

Ещё одна странная ситуация случилась вокруг документов Магомеда-Шапи Сулейманова. Перед матчем со «Спартаком» в отношении одного из главных любимчиков Краснодара были брошены обвинения в том, что он «переписанный». По сути, это лишь разовый вброс, который, по сути, никаких значительных юридических последствий нести в себе не может.

И тут обратимся уже к другой симпатичной болельщице клуба, которая талантливо (поскольку, коротко) подвела итог длинным размышлениям на этот счёт остальных фанатов: «Тапочки изношены». Тут можно много рассуждать на тему того, возможно ли такое, куда смотрели скауты Академии. По сути, всё просто: момент заигран, парень выступает на взрослом уровне.

«Хотим в Баку и гимн Лиги чемпионов»

Ну а вопрос о том, чего болельщики ждут от команды в этом сезоне Лиги Европы и РПЛ, по сути, носил риторический характер. Любой болельщик желает от своей команды только побед. Самым популярным ответом стало желание услышать на стадионе гимн Лиги чемпионов, для чего достаточно сохранить место в тройке или… выиграть Лигу Европы.

Болельщик, который по моим наблюдениям едва ли не единственный, кто показал на контроле карту болельщика, поделился туристическими желаниями. «Хотелось бы, чтобы команда во всех турнирах продвигалась чем дальше, тем лучше. В Баку я ни разу не был, хотелось бы получить от команды повод. Туда и так интересно было бы скататься, но с таким поводом было лучше. Ну и, да, хотелось бы уже услышать гимн Лиги чемпионов» на нашем стадионе.