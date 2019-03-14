Трагедия. «Краснодар» прошёл путь от мечты до слёз за семь минут

Главное слово первых двадцати минут ответной игры — «смелость». В предматчевом флеш-интервью Мурад Мусаев подчеркнул, насколько важно будет для «Краснодара» содержать в своей игре эту смелость, чтобы победить. Команда отлично отреагировала на призыв тренера, и особенно это было заметно по фланговой игре. Крайние защитники Рамирес и Петров располагались экстремально высоко, помогая с одной стороны с созданием во флангах ситуаций 3v2, а с другой — с прессингом после потери.

В итоге в первые минуты «быки» просто испепеляли «Валенсию» на флангах — Вандерсон, Ари и Классон получали открытые позиции для ударов. Лучший момент был у Вандерсона, который здорово открылся во втором темпе под фланговую передачу, но его несильный удар утонул среди тел в белых майках. Почти сразу атака уже с другого края позволила Ари пробить и попасть в сетку — но перед этим нападающий подыграл себе рукой.

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«Валенсия» же действовала вяло, и это бесило Марселино. Тренер испанцев не стал рисковать и переводить в центр полузащиты Солера вместо дисквалифицированного Парехо — вместо него на поле появился Кондогбиа. Это отрезало у гостей в среднем две опасных передачи в среднем за матч, зато обеспечило надёжность при владении мячом на своей половине, что Кондогбиа делает отменно. За тайм «Краснодар» был близок к быстрой атаке ворот после перехвата всего дважды. В первом случае отбывший дисквалификацию от УЕФА Кондогбиа без раздумий сорвал атаку фолом на карточку, а во втором — Стоцкий не сумел зацепиться за матч в чужой штрафной.

Эпизод со Стоцким случился уже во второй половине тайма — его на две части разделила вынужденная замена Ари. Травма нападающего не была единственной причиной падения активности хозяев — играть с такими энергозатратами весь тайм сложно, и на крупных планах «быки» всё чаще дышали тяжело. «Валенсия» это чувствовала, стала чаще доходить до штрафной и упустила момент, который стоил всех хозяйских подходов: после паса с левого края Солер бил с четырёх метров, но во второй раз за неделю Матвей Сафонов потащил от испанцев мертвейший мяч. Тайм всё же закончился оптимистично для «Краснодара»: Классон и Олссон устроили шведский прессингом вратарю Нету и едва не заставили того ошибиться с выносом.

Фланговая активность «Краснодара» продолжилась и со старта второго тайма — Стоцкий не попал в створ с близкого расстояния после хорошего навеса, а Рамирес смещением к штрафной принёс команде опасный штрафной. Результат первого матча заставлял хозяев рисковать всё больше, и это оставляло испанцам больше свободного пространства. Марселино понимал это и выпустил на поле Родриго, который моментально мог отправить все краснодарские мечты в шредер. В первой же атаке с участием Родриго «Валенсия» довела мяч до удара через левый фланг — нападающий не подстроиться под мяч. В следующем наступлении мяч оказался в штрафной уже после атаки через правый фланг — очень резкий прострел Васса могли замыкать и Родриго (не успел подставить ногу), и Черышев (не обработал мяч). Хозяева сохранили свои шансы.

Но время шло, а опасности у ворот Нету становилось всё меньше. Вышедший вместо Ари Стоцкий перешёл играть уже на третью позицию за матч, освобождая слот правого инсайда для Шапи — того встретили, как главную надежду на спасение.



И это была обоснованная надежда. Пару раз не разобравшись с мячом в центре штрафной, Шапи сделал всё идеально на её углу. Смещение с фланга и мощная подрезка в дальнюю девятку — на таких фантастических ударах сделал карьеру Арьен Роббен, но это был не Роббен, это был Шапи. Воспитанник «Краснодар» свёл всех с ума попаданием и прослезился.

И, к сожалению, это были не последние слёзы вечера. «Валенсия» забрала мяч и устроила фланговый навал, который привёл к тому, что Гедеш за тридцать секунд до финального свистка остался в открытой позиции. С такого момента начинался матч, и тогда Вандерсон пробил плохо. Гедеш сделал это так, что игроки «Краснодара» моментально повалились на газон от обиды.



Это была настоящая трагедия.