Ты будешь лучшим, если проявишь терпение. Обращение к Шапи Сулейманову

Как и в любом публичном персональном обращении, мне сейчас нужно попытаться избежать патетики. И я постараюсь сделать это. Я хочу обратиться напрямую к Шапи Сулейманову.

Когда я в детстве играл в шахматы, мой тренер Евгений Иванович Шульгин говорил: «Ты побеждаешь не в момент, когда берёшь в руки фигуру, а в момент, когда уже с занесённой рукой заставляешь себя лишний раз подумать, стоит ли». Это совет проявлять терпение и отказаться от вредной заносчивости, которая может заставить тебя сделать что-то пёстрое и выдумистое вместо чего-то рационального. Я не стал хорошим шахматистом, потому что не проявил должного терпения, но уверен, что совет Евгения Ивановича подходит ко всему в жизни.

У тебя, Шапи, есть такое терпение. Ты потому и умеешь делать шоу в последние минуты: когда остальные хотят сделать быстрее или оригинальнее и быстрее, ты делаешь просто лучше. У тебя есть лёд в венах — это качество, которое выделяет любого прекрасного спортсмена. Я не боюсь перехвалить тебя, потому что вижу, что на тебе эта похвала никак не отразится. Ты достаточно скромен.

Трагедия. «Краснодар» прошёл путь от мечты до слёз за семь минут Это было пронзительнее, чем «Хатико».

А ещё на тебе не отразились последние неприятные события в жизни. Сомнения в возрасте, ситуация с контрактом — всё это слишком для молодого человека, который только привыкает к огромному вниманию. И ты справляешься. Не замечая скептиков. Не зная сомнений. Не отвлекаясь от поля. Добиться успеха в игре можно только в том случае, если ты живёшь ею, Шапи. Нельзя стать лучшим, думая о контракте. Нельзя попасть такой скример, какой залетел в ворота «Валенсии», выискивая идеальную барышню в первом ряду.

Ты попал, потому что терпел. Обвинения, скепсис, контрактные проблемы. Скамейку запасных, которая всегда горячее печки.

А ещё терпел славу — и я не оговорился. Ты слышал, как встречали твой выход на поле? Парень, так встречают только настоящих звёзд. Только тех, от кого в каждом касании ждут чуда. Такое тоже нужно уметь терпеть. Не рассыпаться сахаром, не кайфовать от такой любви, а потеть ещё сильнее от ответственности перед теми, кто верит в твоё чудо. И понимать, что теперь уже не получится играть как обычно — с тебя всегда будет больше спроса.

И это действительно требует терпения.

А ещё, Шапи, у тебя же ровно год назад в карьере был уже такой матч на переполненном домашнем стадионе. Тоже против испанской команды, тоже трагичное в сущности поражение. Это была игра против юношеской команды «Реала». Тогда тебя и твою команду провожали овациями и криками «Молодцы!».

Сегодня — тоже. Шапи, поверь, не у каждого футболиста в карьере есть хотя бы один матч, когда его провожают так. У тебя — уже два.

Так не бывает у кого попало. Так бывает только у тех, кто стремится быть лучшим. И ты станешь лучшим, если сожмёшь зубы ещё крепче.