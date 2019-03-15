Ты будешь лучшим, если проявишь терпение. Обращение к Шапи Сулейманову

Как и в любом публичном персональном обращении, мне сейчас нужно попытаться избежать патетики. И я постараюсь сделать это. Я хочу обратиться напрямую к Шапи Сулейманову.
Когда я в детстве играл в шахматы, мой тренер Евгений Иванович Шульгин говорил: «Ты побеждаешь не в момент, когда берёшь в руки фигуру, а в момент, когда уже с занесённой рукой заставляешь себя лишний раз подумать, стоит ли». Это совет проявлять терпение и отказаться от вредной заносчивости, которая может заставить тебя сделать что-то пёстрое и выдумистое вместо чего-то рационального. Я не стал хорошим шахматистом, потому что не проявил должного терпения, но уверен, что совет Евгения Ивановича подходит ко всему в жизни.
У тебя, Шапи, есть такое терпение. Ты потому и умеешь делать шоу в последние минуты: когда остальные хотят сделать быстрее или оригинальнее и быстрее, ты делаешь просто лучше. У тебя есть лёд в венах — это качество, которое выделяет любого прекрасного спортсмена. Я не боюсь перехвалить тебя, потому что вижу, что на тебе эта похвала никак не отразится. Ты достаточно скромен.
А ещё на тебе не отразились последние неприятные события в жизни. Сомнения в возрасте, ситуация с контрактом — всё это слишком для молодого человека, который только привыкает к огромному вниманию. И ты справляешься. Не замечая скептиков. Не зная сомнений. Не отвлекаясь от поля. Добиться успеха в игре можно только в том случае, если ты живёшь ею, Шапи. Нельзя стать лучшим, думая о контракте. Нельзя попасть такой скример, какой залетел в ворота «Валенсии», выискивая идеальную барышню в первом ряду.
Ты попал, потому что терпел. Обвинения, скепсис, контрактные проблемы. Скамейку запасных, которая всегда горячее печки.
А ещё терпел славу — и я не оговорился. Ты слышал, как встречали твой выход на поле? Парень, так встречают только настоящих звёзд. Только тех, от кого в каждом касании ждут чуда. Такое тоже нужно уметь терпеть. Не рассыпаться сахаром, не кайфовать от такой любви, а потеть ещё сильнее от ответственности перед теми, кто верит в твоё чудо. И понимать, что теперь уже не получится играть как обычно — с тебя всегда будет больше спроса.
И это действительно требует терпения.
А ещё, Шапи, у тебя же ровно год назад в карьере был уже такой матч на переполненном домашнем стадионе. Тоже против испанской команды, тоже трагичное в сущности поражение. Это была игра против юношеской команды «Реала». Тогда тебя и твою команду провожали овациями и криками «Молодцы!».
Сегодня — тоже. Шапи, поверь, не у каждого футболиста в карьере есть хотя бы один матч, когда его провожают так. У тебя — уже два.
Так не бывает у кого попало. Так бывает только у тех, кто стремится быть лучшим. И ты станешь лучшим, если сожмёшь зубы ещё крепче.