«Зенит» ещё раз проиграл «Вильярреалу». И потерял Лунёва перед «Спартаком»

Через три дня «Зенит» сыграет ключевой матч в борьбе за чемпионство со своим самым принципиальным соперником «Спартаком», поэтому от Сергея Семака ждали ротации состава.

«Шансы пройти «Вильярреал» есть. Но мы должны иметь в виду и матч со «Спартаком», тем более учитывая перелёт. Для тех, кто выйдет, это шанс проявить себя», – сказал накануне главный тренер «Зенита», намекнув на то, что некоторые лидеры команды действительно отдохнут в Испании.

Однако, если не считать не заявленных на Лигу Европы Юрия Жиркова, Кристиана Нобоа и Эмилиано Ригони, у «Зенита» отсутствовали лишь два игрока из предполагаемой основы на «Спартак». Артём Дзюба остался вне заявки, а Далер Кузяев – на скамейке запасных. Значит, Семак на самом деле верил в возможность отыграть три пропущенных в Петербурге мяча.

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Чем удивил тренер «Зенита», так это схемой и расположением игроков. Семак, по сути, решил отзеркалить тактическую модель соперника, придумав что-то вроде 3-4-2-1. Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана и Ярослав Ракицкий – в центре обороны, Игорь Смольников (справа) и неожиданно Эрнани (слева) на флангах, Вильмар Барриос и Магомед Оздоев в середине поля, а Олег Шатов и Себастьян Дриусси – в группе атаке за спиной Сердара Азмуна. Штаб «Зенита» точно сделал выводы из первого матча, в котором лидер РПЛ проиграл испанцам в контроле мяча и пространства.

Минут десять ушло у зенитовцев на то, чтобы адаптироваться к новой схеме. Игроки нервно подсказывали друг другу, какие позиции занимать и кому что делать. Но после этого энтузиазм, помноженный на высокий прессинг, подарил сине-бело-голубым два сочных плода – два выхода один на один Азмуна. Реализуй иранский нападающий любой из этих «стопроцентных» моментов, стало бы интереснее. Возможно, окрылённым голом «Зенит» смог бы оживить интригу. Азмун, конечно, очень хорош: он повторил клубный рекорд, забив пять мячей в первых пяти матчах за петербургскую команду. Тем не менее у Сердара есть проблемы с реализацией – третью игру подряд упускает такие шансы.

В результате «Зенит» сам пропустил, причём хозяева в отличие от гостей использовали первый же по-настоящему голевой момент. «Вильярреал» нарисовал контратаку из учебника футбола – мяч долетел от штрафной Андреса Фернандеса до штрафной Андрея Лунёва за пару передач. Как и в Петербурге, Ракицкий почему-то не среагировал на движение Херара Морено, разве что теперь форвард пробил левой ногой, а не головой. Может, с выносливостью у украинского новичка сине-бело-голубых что-то не то?

Гол «жёлтой субмарины» сбил настрой лидера РПЛ, хотя его задача оставалась прежней – забить три мяча. Дальше игра шла уже по сценарию хозяев, а в начале второго тайма Морено организовал второй гол «Вильярреала». Как же просто испанец разобрался на фланге с Эрнани, которому недостаёт навыков флангового защитника! Карлос Бакка резким открыванием и ударом головой напомнил, за что его брали в «Милан».

Оставшиеся 40 с лишним минут превратились для «Зенита» в тренировку перед встречей со «Спартаком», Впрочем, Семак ещё в перерыве отправил отдыхать своего «бульдога» Барриоса, выпустив на поле Матиаса Краневиттера. Знал бы тренер, чем всё закончится во втором тайме, поменял бы и Лунёва. «Первый номер» сборной России получил травму, после чего уступил место на поле Михаилу Кержакову. Гости впервые за 45 минут пробили в створ, когда Иванович сократил разрыв в счёте, а вот хозяева имели моменты, чтобы выиграть даже крупно.

«Зенит», как и год назад при Роберто Манчини, вылетел из Лиги Европы в 1/8 финала. Пока команда Семака – «сырая» для Лиги чемпионов. Но стать чемпионом России ей по силам. Это единственная цель для петербуржцев на остаток сезона.