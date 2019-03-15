Обамеянг снова празднует в маске. Однажды его за такое оштрафовали

Обамеянг и маски – это долгая история. Всё началось ещё в «Сент-Этьенне». Тогда молодой форвард надел маску на спор: как-то сказал партнёру по команде, что это сделает.

В «Боруссии» это стало традицией. Обамеянг сравнивал футболистов с рок-звёздами и говорил, что его задача – радовать и развлекать людей. Сначала он взял маску Человека-паука.

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Потом идея увлекла и партнёров по команде. Бэтмен и Робин – или, точнее, Обамеянг и Ройс – празднуют гол.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Но потом футболист перегнул палку. Следующая маска не была отсылкой к какому-то герою. Это была реклама. У Обамеянга контракт с Nike, и маска была выполнена из тех же материалов, что его новые бутсы. Клуб не согласовывал это празднование – логично, учитывая, что спонсором «Боруссии» была Puma.

Фото: Stefan Matzke — sampics/Corbis via Getty Images

Пришлось платить штраф в 100 тыс. евро, максимальный, предусмотренный контрактом.

8 самых дорогих празднований голов: от Фаулера до Обамейянга Дортмундская «Боруссия» оштрафовала своего звёздного игрока на € 100 тыс. за празднование гола в маске Nike. За что ещё платили футболисты.

После этого Пьер-Эмерик надолго перестал праздновать голы в маске. Но спустя два года старая привычка напомнила о себе.

В матче с «Ренном» габонец забил третий гол своей команды на 72-й минуте. И показал всем новую маску. На этот раз, кажется, обошлось без рекламы. Маска – отсылка к персонажу комиксов Чёрной пантере. Вряд ли за такое его станут штрафовать.