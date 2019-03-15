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«Славия» – «Севилья» – 4:3, 14 марта 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Квинси Промес
Анатолий Романов
Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images
Невероятный вылет «Севильи»! Её не спас даже Промес
Квинси заработал пенальти и сделал голевой пас, но у «Славии» оказалось больше героев.
Футбол / Лига Европы

Ещё после первого матча «Севильи» со «Славией» стало понятно, что в Праге будет что-то фантастическое. Чехи и в Испании сыграли довольно нагло, увезли устраивавшую их ничью – 2:2. Причём ту игру на «Рамон Санчес Писхуан» украсили голы после угловых. Хозяева подготовили очень хитрый «стандарт»: Мунир Эль-Хаддади неожиданно влетел в штрафную из глубины после подачи и свободно пробил по воротам. Гости ответили смешным голом своего Давида ЛуисаАлекса Краля. Защитник даже не понял, что мяч влетел от него в ворота!

Теперь же соперники «Зенита» и «Краснодара» по групповому этапу выдали ещё более результативную игру. Более того, и в ответном матче болельщики увидели яркие голы со «стандартов». Центральный защитник «Славии» Майкл Нгаду-Нгаджуй открыл счёт в результате наигранного углового: подачи на дальнюю штангу и скидки во вратарскую. Эль-Хаддади вообще забил второй гол «Севильи» феноменальным по красоте дальним ударом, которому предшествовали подача с угла поля, вынос и подбор.

«Славия» показала российским клубам, как нужно играть с испанцами в плей-офф Лиги Европы. Чехи выбили одного из фаворитов турнира, хотя не справились с Квинси Промесом. Голландец выдал очередной отличный матч за «Севилью». Перед перерывом экс-спартаковец заработал пенальти, реализованный Виссамом Бен-Йеддером, а на 98-й минуте выполнил кросс с левого фланга на Франко Васкеса, который точно пробил головой. Промес – лучший у «Севильи» по оценке Whoscored.com (7,90 баллов).

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
4 : 3
ДВ
Севилья
Севилья, Испания
1:0 – Нгаду-Нгаджуй – 14, 1:1 – Бен-Йеддер – 44 (пен), 2:1 – Соучек – 46 (пен), 2:2 – Эль-Хаддади – 54, 2:3 – Васкес – 98, 3:3 – ван Бурен – 102, 4:3 – Траоре – 119

Когда Васкес с передачи Квинси сделал счёт 2:3, казалось, что для хозяев всё кончено. Но, видимо, не просто так в Чехии сравнивают тренера «Славии» Йиндршиха Трпишовски со знаменитым Юргеном Клопом. Его команда дожала «Севилью» благодаря эмоциям и организации игры. Третий гол Мика ван Бурена – плод хорошего розыгрыша мяча, а с решающим забитым мячом на 119-й минуте хозяева чуть-чуть повезло. Испанцы запаниковали, отбиваясь от последней атаки, и жутко уставший Симон Кьер заплетающимися ногами затолкал мяч в собственные ворота.

Потрясающая развязка!

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