«Это наша старая проблема...» Иванович – о поражении в Лиге Европы

«Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив «Вильярреалу» в обоих матчах. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей – Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал во голкипера.
– Азмун не реализовал четыре выхода один на один за последние три матча. С чем это может быть связано? – спросили Семака на пресс-конференции.
– Сложно сказать. Ему нужно прибавлять в этом компоненте. Хорошо, что есть моменты. Конечно, у Азмуна моментов больше, чем забитых мячей. Иногда ты ошибочно принимаешь решение, выходя один на один. Тут важно правильно оценивать ситуацию.
– Что в итоге помешало пройти «Вильярреал»?
– В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это что-то сильно меняло, но второй пропущенный мяч свёл наши шансы к минимуму. На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Её не было. У нас были проблемы. В том числе и в плане заявки на Лигу Европы. Местами смотримся неплохо. Ожидать фееричного выступления было сложно, но желание у парней было. В первом тайме особенно играли очень активно. Если бы забили, то игра пошла бы иначе.
Олег Шатов не так часто общается с прессой, но на этот раз остановился и поговорил с журналистами.
– Хорошо, что до конца не бросили играть, – сказал полузащитник. – Старались навязать испанцам свой футбол, забили гол престижа. Не надо расстраиваться, нужно настраиваться на следующие матчи. Впереди важная встреча со «Спартаком». Нужно все проанализировать и готовиться к следующей игре.
– Лунёв сможет сыграть со «Спартаком»?
– Пока не знаю, но хотел пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер. Если он получил травму, то это большая потеря. Лунев – очень важная часть команды.
Когда Азмун выходил один на один во второй раз, то фактически голевую передачу ему отдавал Дриусси. Аргентинец не стал критиковать партнёра.
– Нельзя винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы действительно хотели выиграть, пройти в следующую стадию. Теперь думаем о воскресенье, предстоит очень важная встреча. Сейчас наша главная цель – победа в чемпионате.
Судя по словам Ивановича, соперник его явно не впечатлил.
– Первый 25 минут играли хорошо – начала серб. – А потом началась эта наша старая проблема – сами себе привозим опасность. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то хорошее через свою игру. Они просто использовали наши ошибки.
– Хватит ли времени, чтобы восстановить силы к матчу со «Спартаком»?
– Даже если бы мы завтра играли такой матч, то силы, мотивации и энергии у нас набралось достаточно. Такие матчи играются с сердцем!