«Это наша старая проблема...» Иванович – о поражении в Лиге Европы

«Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив «Вильярреалу» в обоих матчах. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей – Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал во голкипера.

– Азмун не реализовал четыре выхода один на один за последние три матча. С чем это может быть связано? – спросили Семака на пресс-конференции.

– Сложно сказать. Ему нужно прибавлять в этом компоненте. Хорошо, что есть моменты. Конечно, у Азмуна моментов больше, чем забитых мячей. Иногда ты ошибочно принимаешь решение, выходя один на один. Тут важно правильно оценивать ситуацию.

– Что в итоге помешало пройти «Вильярреал»?

– В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это что-то сильно меняло, но второй пропущенный мяч свёл наши шансы к минимуму. На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Её не было. У нас были проблемы. В том числе и в плане заявки на Лигу Европы. Местами смотримся неплохо. Ожидать фееричного выступления было сложно, но желание у парней было. В первом тайме особенно играли очень активно. Если бы забили, то игра пошла бы иначе.

Олег Шатов не так часто общается с прессой, но на этот раз остановился и поговорил с журналистами.



– Хорошо, что до конца не бросили играть, – сказал полузащитник. – Старались навязать испанцам свой футбол, забили гол престижа. Не надо расстраиваться, нужно настраиваться на следующие матчи. Впереди важная встреча со «Спартаком». Нужно все проанализировать и готовиться к следующей игре.

– Лунёв сможет сыграть со «Спартаком»?

– Пока не знаю, но хотел пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер. Если он получил травму, то это большая потеря. Лунев – очень важная часть команды.

«Зенит» ещё раз проиграл «Вильярреалу». И потерял Лунёва перед «Спартаком» Неожиданная схема от Сергея Семака, но прогнозируемый результат.

Когда Азмун выходил один на один во второй раз, то фактически голевую передачу ему отдавал Дриусси. Аргентинец не стал критиковать партнёра.

– Нельзя винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы действительно хотели выиграть, пройти в следующую стадию. Теперь думаем о воскресенье, предстоит очень важная встреча. Сейчас наша главная цель – победа в чемпионате.

Судя по словам Ивановича, соперник его явно не впечатлил.



– Первый 25 минут играли хорошо – начала серб. – А потом началась эта наша старая проблема – сами себе привозим опасность. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то хорошее через свою игру. Они просто использовали наши ошибки.

– Хватит ли времени, чтобы восстановить силы к матчу со «Спартаком»?

– Даже если бы мы завтра играли такой матч, то силы, мотивации и энергии у нас набралось достаточно. Такие матчи играются с сердцем!