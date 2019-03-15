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«Краснодар» — «Валенсия» — 1:1. 14 марта 2019 года. Лига Европы. Разбор

Алек Кегелес
«Краснодар» играл смело, но вылетел из-за ошибок Мусаева
«Быки» проиграли из-за просчётов старшего тренера и хаоса.
Футбол / Лига Европы

«Краснодар» хорошо прессинговал

Высоким персонально-ориентированным прессингом от команды Мусаева уже никого не удивить, но зачастую это приводит к проблемам: против «Спартака», например, такая смелость привела к провалам в центре, и прессинг-систему пришлось менять. Против «Валенсии» осторожничать смысла не было.

«Краснодар» оборонялся в 4-3-3, но при высоком прессинге давить на одного из центральных защитников «Валенсии» поднимались Олссон или Перейра. Второй центральный полузащитник и Газинский играли по опорникам «Валенсии», нападающий – по второму защитнику испанцев, а за смещениями вингеров следили Рамирес и Петров. В эпизоде ниже, например, передача от центрального защитника гостей прошла на Солера транзитом через Кондогбиа, но Рамирес накрыл оппонента.

В отсутствие Парехо центр Кондогбиа-Коклен был уязвим к прессингу – эта парочка не гениальна на мяче и плывет под давлением. Прессинг «Краснодара» заставил «Валенсию» делать неподготовленные длинные передачи, а также позволил «быкам» совершить пять подборов и два перехвата на чужой половине – достойный результат.

Отборы на чужой половине несколько раз приводили и к потенциально опасным моментам. На скриншоте ниже игроки «Краснодара» допустили редкую ошибку в прессинге (Перейра переключился с Кондогбиа на Диакаби, но ни Олссон, ни в большей степени Газинский не поддержали партнёра и не поджали Диакаби), но Петров всё равно здорово накрыл Черышева. Отобрав у россиянина мяч, «быки» могли создать очень опасный момент, но заброс Перейры на Ари получился не очень удачным. Тем не менее эпизод закончился ударом Классона с границы штрафной.

При невыразительной позиционной атаке «Краснодара» такой прессинг вполне мог оказаться важным подспорьем в создании опасных эпизодов.

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Что с атакой «Краснодара»?

Хозяева создали слишком мало в позиционных атаках. Да, «быки» нанесли 10 ударов с игры, но лишь два пришло из штрафной, ещё три – с её границ (одни конторы считали их за удары из штрафной, другие – нет, но так или иначе они не были опасными), а явных моментов не создали вообще. Почему «Краснодар» атаковал дома даже хуже, чем в гостях?

Корни бед – в начале атак. Конечно, без Шарля Каборе билд-ап «Краснодара» в разы слабее, чем с ним. Тем не менее создавать 3vs2 в первой линии билд-апа против первой линии обороны «Валенсии» можно и без Каборе. Несколько раз Газинский очень удачно смещался к своим защитникам; не важно, вставал ли он между Спайичем и Фьолусоном или сбоку от одного из них: «Краснодар» получал 3vs2 и мог продвигать мяч.

Отличный эпизод, после которого Ари забил гол – его отменили, потому что нападающий обработал мяч рукой, но важен сам факт доставки мяча в центр штрафной на одинокую девятку. Преимущество в первой линии даёт свободу крайнему в тройке – здесь этим игроком оказывается Фьолусон. Он продвигает мяч вперёд, а Оллсон, пришедший на место Газинского во второй линии билд-апа, вытягивает за собой Коклена из центра. Фьолусон отдаёт передачу вразрез на спустившегося ниже Классона в появившийся разрыв, Солер переключается на шведа с Рамиреса, Классон отдаёт передачу на освободившегося Рамиреса. «Краснодар» реализовал преимущество, полученное ещё в первой трети поля.

А вот пример с двумя игроками в первой линии билд-апа. Двое нападающих «Валенсии» одновременно контролируют одного Газинского, перекрывают передачи в центр и находятся в хорошей позиции для оказания давления на центральных защитников «Краснодара». У Спайича нет вариантов для продолжения атаки низом: сместившегося Перейру легко накрывает Кондогбиа, передачи в центр всё ещё контролируются нападающими, Черышев контролирует передачи во фланг. Спайичу приходится заряжать длинную передачу к нападающим, но и там у «Краснодара» меньшинство – трое против четверых.

Вот ещё пример с 2vs2 в первой линии, когда вариантов, кроме длинной передачи, просто не было – тут «Валенсия» поджала в высоком прессинге, потому что «быки» не знали, как разыгрывать мяч, и сделали несколько передач назад, на Сафонова, чтобы тот сделал длинную передачу. Можно ли это назвать выманиванием в прессинг? В целом – да, но длинные передачи – не лучший метод продвижения мяча.

Я не имею ничего против длинных передач, но «Краснодар» претендует на звание команды, которая играет в короткий пас и много комбинирует. Создание преимущества в первой линии – одно из самых базовых правил для организации качественной позиционной атаки. Вспомните, насколько лучше стал атаковать «Ювентус» во втором матче против «Атлетико», когда Аллегри поставил на жесткий, структурированный билд-ап с 3vs2 в первой линии.

Чёрт с ней, с философией: длинные передачи были банально неэффективными – «быки» не очень удачно боролись за верховые мячи и посредственно собирали подборы, особенно после травмы Ари. Почему Мусаев не сделал билд-ап своей команды более жёстким, почему он не сохранил 3vs2 на весь матч или хотя бы на последний отрезок, в который «Краснодар» играл во что-то похожее на 2-3-5? Хороший вопрос.

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«Валенсия» создала гораздо больше остроты

Счёт по ударам из штрафной – максимум 5 против 8, по ударам из центра штрафной – 2 против 6, по явным моментам – 0 против 2. Всё в пользу «Валенсии» – о несправедливом исходе говорить не приходится.
Справедливости ради, позиционная оборона «Краснодара» большую часть матча не вызывала вопросов – хозяева защищались достаточно качественно, как и в первом матче. В первом тайме «быки» допустили лишь один удар из штрафной (всего за тайм – два), который не вытекал из логики игры. Тогда Черышев принял длинную передачу во фланге, накрутил Петрова и сделал прострел вдоль ворот, Спайич почему-то его не прервал, а Фьолусон и Рамирес вдвоём упустили СолераСафонов отразил удар в упор.

Контратак в первом тайме «Краснодар» тоже не допускал, но во второй половине избежать контрвыпадов не удалось. После потери мяча у «быков» систематически проваливался центр поля: Перейра и Оллсон зачастую были слишком высоко, Газинский уже совсем не справлялся с тем, чтобы страховать центр и покрывать большие пространства, а Петрова и Рамиреса постоянно отрезали передачами через крупные разрывы между ними и центральными защитниками.

В этом эпизоде Кондогбиа перехватил неудачную передачу низом. Полузащитника никто не накрывал несколько секунд, и он выдал отличную передачу на Черышева, которая отрезала Петрова. Дойдя до штрафной, Денис отдал горизонтальную передачу на Родриго, которому никто не помешал принять мяч, обработать его и пробить из опорной – Газинский вообще не успел к эпизоду.

А вот эпизод, который закончился вторым явным моментом у ворот «Краснодара». Команда Мусаева пыталась выбраться из-под давления «Валенсии», но Вандерсона сзади накрыл Васс. Датчанин протащил мяч вперёд и отдал передачу в опорную, на Мину – Газинский её не перехватил, потому что застрял в полупозиции, не решившись, страховать ли ему Рамиреса или остаться в центре. Обратную передачу на Васса Юрий тоже не перехватил, и правый защитник прострелил на Черышева, которого снова потерял Петров.

Мусаева можно журить за то, что его команда пропускала контратаки во втором тайме, за то, что мало создала в позиционных атаках. Но тренер «Краснодара» проиграл противостояние в другой момент – когда выпустил на поле Таранова, перейдя фактически на оборону в три защитника.

«Краснодар» неплохо себя чувствовал, обороняясь в глубоких 4-5-1 в Испании. Вероятно, в 4-2-3-1 тоже были бы не так плохи (в теории в центре у «Краснодара» становилось на одного игрока меньше, на практике же и Перейра, и Оллсен, как мы уже выяснили, не успевали опускаться). Но, когда мяч находился на одном уровне с штрафной, Таранов садился к центральным защитникам «Краснодара» – причём если в эпизоде ниже он сел между Спайичем и Фьолусоном, то в эпизоде с голом – между Рамиресом и Фьолусоном.

Опорная зона «Краснодара» пустовала – одинокий Оллсен, прибежавший туда вместо потерявшего мяч и упавшего Газинского, не мог её контролировать. В практически идентичном эпизоде с голом дыра в опорной закономерно переехала в центр штрафной, когда Гамейро простреливал на Гуэдеша от лицевой. Португалец остался один и расстрелял открытый левый от Сафонова угол ворот.

Газинский, Петров, Вандерсон, в меньшей степени Оллсен и Рамирес – все они провели ужасную концовку игры, но Мусаев допустил банальную тренерскую ошибку. Если уж и пытаться укрепить опорную, то Таранов должен выходить вместо Газинского. Если он настолько боялся прострелов, то добавлять лишнего игрока в защиту, который только внесёт неразбериху, тоже нелогично.

Из-за гола на 92-й минуте создалось ощущение трагического поражения, но на деле «Краснодар» создал меньше, чем «Валенсия», а Мусаев допустил критическую ошибку в конце матча. Очень обидное, но закономерное поражение.

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