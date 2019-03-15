Ведущие клубы Европы – против Инфантино. Они не хотят участвовать в клубном ЧМ

В эти часы в Майами проходит совет ФИФА, на котором обсуждается расширение состава чемпионата мира-2022 до 48 команд, клубный чемпионат мира, создание глобальной Лиги наций и календарь международных матчей.

Катар и 48 сборных

Впервые об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира заговорили еще в 2013 году. Тогда Йозеф Блаттер предложил увеличить квоту сборных Азии и Африки за счет сокращения числа европейских команд. То есть глобально общее количество участников остается прежним – просто места от Европы отходят странам «третьего мира». На что со встречной идеей выступил президент УЕФА Мишель Платини: да, Африке и Азии надо дать больше мест, но не за счет сокращения европейской квоты, а за счет увеличения общего числа участников до 40 команд. Блаттер был категорически против: он считал, что система с 32 командами — «лучшая на планете». К обсуждению этого вопроса вернулись в декабре 2015 года, но и снова ФИФА не смогла прийти к какому-то решению.

Позже Блаттер был со скандалом уволен, а на его место пришел Джанни Инфантино. Еще во время предвыборной кампании он заявил, что полностью поддерживает инициативу расширения числа участников: «40 команд – это только 19% от общего числа членов ФИФА, так что это не так много по сравнению с континентальными турнирами конфедераций, участие в которых принимают от 30% до 100%».



Обещал – сделал. В январе 2017 года на одном из очередных заседаний совета ФИФА было одобрено увеличение квоты участников с 32 команд до 48. Аналитики подсчитали, что эта реформа принесет организации дополнительно 640 млн долларов, а расходы увеличатся на 300 млн. Тогда решили, что изменения начнут действовать с ЧМ-2026.



Но осенью 2018 года пошли разговоры, что реформа может коснуться уже и катарского чемпионата мира. Инфантино сказал, что ФИФА исследует этот вопрос и активно общается с представителями из Катара. Об окончательном решении должны объявить 15 марта.



Расширение числа команд подразумевает увеличение числа матчей, на проведение которых необходимо а) больше дней; б) как минимум два дополнительных стадиона. Все это говорится в технико-экономическом обосновании ФИФА. Время проведения останется неизменным, это уже обсуждалось. Дополнительные арены построить вряд ли успеют (на данный момент не сдан ни один стадион), остается вариант с разделением чемпионата мира на две страны. Но и тут возникает очередная загвоздка: у Катара плохие отношения с соседями, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. Возможен вариант с Кувейтом и Оманом, и там даже есть стадионы, но для проведения крупного турнира нужно провести их значительную реконструкцию. Ну и самое нереальное развитие событий – временный мир с Эмиратами и Саудовской Аравией.

Обновленный клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира проводится под эгидой ФИФА каждый декабрь, начиная с 2005 года. В нём принимают участие всего семь команд, представляющие континентальные конфедерации — УЕФА, КОНКАКАФ, ОФК, АФК, КОНМЕБОЛ и КАФ. Европейские клубы по регламенту турнира начинают розыгрыш сразу с полуфинала, потом с легкостью выходят в финал и становятся чемпионами мира – каждый год по одному и тому же сценарию. Инфантино осознал, что никакого эффекта этот турнир не приносит, и предложил две глобальные реформы: 1) увеличение числа участников с 7 до 24; 2) проводить клубный чемпионат мира раз в четыре года вместо Кубка конфедераций. Зачем это нужно? Деньги.



Первый розыгрыш запланирован на 2021 год, команды будут отобраны по приглашениям от ФИФА. От Европы планируют позвать «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Аякс» и еще два клуба из списка, в котором есть «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Бенфика», «Боруссия». Но УЕФА, не получив достаточно информации о готовящихся реформах, отверг предложение ФИФА.

В марте 2018 года Инфантино заявил, что есть те, кто готов вложить в новый клубный чемпионат мира и мировую Лигу наций 25 млрд долларов. Оказалось, что в рабочем документе была указана азиатская группа Softbank и саудовские инвесторы. Юристы, получив все бумаги, оказались в шоке: немецкое издание SZ сообщило, что речь шла о продаже прав ФИФА и разделения управления с инвесторами. Сейчас, вроде как, это предложение больше не рассматривается – по крайней мере, в том виде, котором оно было изначально. Инфантино называет этот проект «пилотным».



В любом случае, у реформы клубного чемпионата мира нет поддержки со стороны УЕФА. Источники SZ уверяют, что представители организации на совете ФИФА в Майами будут голосовать против изменения турнира, потому что это «противоречит заявленным интересам европейского футбола». ЕСА (Ассоциация европейский клубов) также с недоверием относится к предложенным изменениям: организация опасается, что пилотный проект превратится в полноценный, и ФИФА начнет заключать различные сделки с инвесторами, потому что для них не имеет значения формат соревнования, а играет роль только коммерческая составляющая. Дошло до того, что ЕСА написало письмо, в котором топовые европейские клубы выступают против клубного чемпионата мира.

Недавно появилась информация от журналиста АР Роба Харриса, что ФИФА всё же утвердила новый формат турнира. Европейская квота — 8 команд. Но официальной информации пока нет.

В среду президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель дал интервью Deutsche Welle и рассказал про клубный чемпионат мира.



Главное:



1. «Мало смысла проводить клубный ЧМ без европейских клубов. Поэтому я убежден, что позиция УЕФА будет серьезно приниматься в расчет другими футбольными конфедерациями по всему миру».

2. «Необходимо выяснить, как между конфедерациями будут распределены стартовые места в таблице клубного чемпионата. Кто в конечном итоге будет определять выбор участников этого турнира? Кто определить критерии отбора? С нашей точки зрения, это должна делать не ФИФА. За это должна быть ответственна соответствующая конфедерация. Кроме того, возникает вопрос, как предложенные ФИФА солидарные выплаты из доходов от клубного чемпионата будут распределяться между отдельными футбольными союзами.

3. «ЕСА выступает за 8 участников от Европы? В пользу этого говорит тот факт, что в противном случае мы создадим большого конкурента Лиге чемпионов. С другой стороны – многие клубы в Европе заинтересованы в участии в клубном чемпионате мира. Что касается окончательного решения, то это еще абсолютно открытый вопрос».

4. «Деньги, полученные от спонсоров и продажи прав на ТВ-трансляции, достаются не только миру футбола, но и инвесторам. Поэтому преимущество клубного чемпионата мира заключается в том, что все доходы достанутся только футболу. Это плюс, ведь другой вариант не предполагает никаких солидарных выплат, как в случае с клубным чемпионатом. Так что он улучшил бы ситуацию небольших и средних национальных чемпионатов и клубов».

5. «Если мы не сделаем подобный турнир, это сделают частные устроители. В этом случае нет вообще никаких солидарных выплат».



Интервью закончилось тем, что после вопросов про создание глобальной Лиги наций и предложенных инвесторами 25 млрд долларов, Гриндель встал и ушел.

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Что еще будут обсуждать?

На повестке дня также стоит календарь международных матчей, который регулирует проведение игр сборных и клубов. Есть информация, что перерывов на матчи сборных может стать меньше, но зато увеличится их длительность. Опять же, это предложение устраивает не всех.