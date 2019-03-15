Возможно, гол Роналду «Атлетико» засчитали неверно. Есть разбор ошибки

На этой неделе в Лиге чемпионов было слишком много ярких событий. Поэтому для начала – повтор второго гола Криштиану Роналду в ворота мадридского «Атлетико».

После этого матча «The Times» напомнила, что Криштиану прыгает на 78 см, что на 7 см выше прыжка среднего игрока NBA. Тут же подчеркнули, что у Роналду великолепная закачка мышц шеи, что позволяет ему наносить мощнейшие удары головой. Для этого португалец использует упражнения из арсенала боксеров. Удар по воротам «Атлетико» получился шикарным: Ян Облак дотянулся до мяча, но выгреб его из ворот.

Роналду: love, hate или appreciate? Все в восторге от Криштиану.

Но сейчас в Испании обсуждают, что на самом деле голкипер «Атлетико» все-таки спас свою команду. На первый взгляд это невозможно – гол зафиксировала автоматическая система взятия ворот. Но Marca опубликовала целый видеоразбор о том, почему компьютер ошибся. Как вообще работает система. На мяче есть маячок, в воротах есть семь камер, на руке судьи есть часы, подающие сигнал в случае гола.

Теперь три тезиса, по которым создатели видео считают, что гол следовало отменить.



Тезис 1. На повторе система фиксации гола дает линию ворот тоньше, чем она была на самом деле.



Авторы разбирают это на серии повторов. Обращают внимание на то, что в трансляции четко по штанге можно заметить черную полосу. Делают предположение, что именно ее система фиксации гола считает окончанием линии ворот. Но даже на картинке видно, что эта полоса делает лицевую меньше. Вот скриншоты со сравнением двух линий: реальной в трансляции и той, что рисовала система.

«После матча написал Каррере». Эмоции главного болельщика «Юве» в России Нобелю ещё до игры говорили: «Не переживай, у вас есть Роналду». А он не верил.

Тезис 2. Система повторов сделала мяч меньше, чем он был на самом деле



Здесь тоже визуально все просто. Авторы видео сначала обрисовывают мяч из обычного повтора. Затем мяч, который изображен на повторе системы по взятию ворот. Накладывают один круг на другой. И замечают, что мяч на повторе на 12,4% меньше оригинального.

Тезис 3. Система посчитала руку Яна Облака частью мяча в момент определения взятия ворот



Для этого авторы видео определяют центр мяча и делают вывод, что он сбит. Причина: система посчитала, что мяч начался там, где к нему была плотно прижата ладонь Яна Облака в перчатке. Если ее убрать, фактическое положение мяча незначительно, но сдвинется – в сторону из ворот.

А теперь главное. Что будет, если сложить все три тезиса на одно видео: