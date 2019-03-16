Она помогла ЖФК «Чемпионат» взять первый трофей

Мало кто знает, но у «Чемпионата» есть своя женская команда по футболу, которая отстаивает честь сайта на различных турнирах. Прошедшей зимой она принимала участие в Кубке Москвы среди женских любительских команд. Пройдя через сито группового этапа и плей-офф, в финале наши девушки обыграли соперниц из «Московского комсомольца». Мы поздравляем наших «одноклубниц» с этим достижением и надеемся, что это не последний трофей в их коллекции. Один из главных игроков в любом коллективе – капитан. В нашей команде это Алёна Дорофеева, отличная футболистка и просто очаровательная девушка.