Да, «Бавария» не может конкурировать с «Ливерпулем». Но это не главная проблема

Чтобы не было непонимания, сразу: «Бавария» проиграла «Ливерпулю» не только потому что не имела возможностей приобрести лучших футболистов. Нико Ковач проиграл Юргену Клоппу, как тренер, но в мире вообще мало тренеров, которые способны переиграть Клоппа.

После матча Ковач срезонировал высказыванием о том, что его клуб на данный момент не имеет шансов конкурировать с англичанами на финансовом уровне. Это действительно так. Тот факт, что «Бавария» не приобрела никого на рынке прошлым летом, сложился в том числе и потому что даже Мюнхен перестал успевать за топами АПЛ. Не только и не столько в трансферных тратах, сколько в зарплатах, которые растут ещё более быстрыми темпами. Если хорошего и недооценённого игрока можно найти за приемлемые деньги, то лучшего игрока уже невозможно подписать на трёхцентовую зарплату. С этим имеет сложности даже «Бавария», здесь Ковач прав.



Но. Во-первых, тема похорон Бундеслиги всплыла не ко времени — гораздо правильнее было бы пинать тело немецкого чемпионата год или два назад, когда он был ещё более беспомощным на европейской арене. Эта тема всплыла сейчас, потому что «Бавария» не вышла даже в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако Мюнхен никогда не был правильным маркером состояния дел в Бундеслиге. Это — вершина пищевой цепочки, «Бавария» действительно может взять кого угодно из внутреннего чемпионата. Проблема в том, что брать стало более-менее некого.



Верный маркер состояния дел в Бундеслиге — работа середняков, которые захлёбываются в попытках совладать с европейским рынком. Макс Эберль из гладбахской «Боруссии», один из лучших менеджеров немецкого футбола, объясняет, что большие трансферы на рынке больно бьют именно по середнякам чемпионата Германии: когда кого-то покупают за большие деньги, клуб-продавец имеет неограниченные средства для приобретения футболиста на смену. И первым делом все обращают внимание на лидеров команд немецкого среднего класса — они в порядке по уровню игры, стоят относительно недорого, а зарплаты имеют смешные. Так, по мнению Эберля, любой дорогой трансфер делает проблематичным дальнейшее пребывание в Гладбахе Торгана Азара. Продавая одного-двух лидеров, середняки теряют в уровне и откатываются в результатах — в том числе и на евроарене.

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Во-вторых, отката, возможно, не последовало бы, если б у немцев велики были внутренние резервы. Но это другая составляющая часть системной проблемы: доводить молодых немцев до основного состава в Германии стали хуже — это по-прежнему потоком получается только у Кристиана Штрайха во «Фрайбурге». Один из сооснователей первым собравшим всех тактических гиков сайта Spielverlagerung, Тобиас Эшер, после поражения «Баварии» отметил, как на немецкий футбол последнего десятилетия повлиял Юрген Клопп, казнивший Мюнхен в Лиге чемпионов. Идея контрпрессинга хорошо ложилась на традиционные немецкие добродетели — бесконечный поиск борьбы до потери пульса и огромное количество беготни, поэтому с воодушевлением была принята в Бундеслиге. Конвейер стал штамповать одинаковых футболистов — из кого угодно могли сделать фланговую машину прессинга.

Однако время шло, и тот же Клопп уже в «Ливерпуле» развил свою идею — помимо беготни и борьбы нужно было иметь технику, чтобы преодолевать низкие блоки, и умение обороняться на своей трети поля после того, как попытка прессинга не прошла. Чем успешнее Клопп адаптировал новый подход в Англии, тем хуже становились дела в Германии. Там так и не осознали смену парадигмы, молодые футболисты были похожи один на другого, и вот доказательство того, что Бундеслига действительно выбросила синий экран: на позиции фланговых игроков, которых семь лет назад было сколько угодно, в Германию массово повезли английских юношей.

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Сама доминирующая идея клопповского Дортмунда не устарела окончательно — просто использовать её теперь необходимо, комбинируя с чем-то ещё в своей игре. Одинаковые же футболисты стали создавать одинаковые команды: почти все тренеры истерично желают отдать мяч сопернику, чтобы затем попытаться поймать его на потере. Ондрей Дуда, один из лидеров берлинской «Герты» в нынешнем сезоне, в одном из интервью сказал, что с удивлением стал отмечать, как превосходит соперников в технике — раньше такого не было. И Дуда играет за «Герту» не пятнадцать лет, а всего третий год.



Да, у немецких клубов из-за действующего правила 50+1 и недостатка инвестиций нет средств, чтобы просто закидать деньгами сильных футболистов и заткнуть дыры в составах, возникшие из-за внезапного коллапса после чемпионата мира в Бразилии. Жаловаться на это именно Ковачу едва ли этично — всё же Мюнхен остаётся одной из главных финансовых электростанций футбольной Европы. Однако гораздо больше внимания стоит уделять моменту перехода игроков на элитный уровень: если раньше он проходил безболезненно, то теперь у немцев есть сильное отставание от Испании, Франции и Англии. Ещё раз: подход в детской подготовке всё ещё в порядке, он просто не мог испортиться за семь лет. Вопрос именно в доведении до основного состава и последующего роста в элитного игрока.

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Возможно, спасителем должен стать Штрайх, у которого вообще нет легионеров, а средний возраст выходящих на поле игроков — шестой в лиге. И на вылет при этом «Фрайбург» не стоит.