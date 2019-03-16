«Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение»

Советник президента по коммерческой деятельности и коммуникациям «Зенита» Илья Кочеврин рассказал о запуске нового клубного телевидения и поделился планами его развития.



– Расскажите о новом онлайн-канале «Зенита».

– Z+ — совместный проект ФК «Зенит» и «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». Наш новый онлайн-канал будет транслировать в прямом эфире матчи с участием сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги.



– Чем уникален новый проект?

– Z+ — это современный взгляд на футбол, который позволит клубу стать ближе к своим болельщикам. У болельщика, который ежедневно погружён в мир социальных сетей и онлайн видео-сервисов, есть высокие ожидания и в отношении футбола. Мы рады стать первым клубом в России, который готов ответить на этот вызов и предоставить болельщикам максимально комфортные условия и инновационную платформу для просмотра и подробного обсуждения матчей любимой команды в прямом эфире в сети Интернет.

Почему канал, по вашему мнению, будет популярен?

– Футбольный клуб сегодня – не только спортивная, но и медийная организация. Болельщики ожидают от нас максимальной открытости как с точки зрения контента, который они получают, так и с точки зрения каналов коммуникации, где он был бы доступен.



– Какие преимущества у проекта по сравнению с традиционными каналами коммуникации?

– Ведущие европейские футбольные клубы уже давно делают большие инвестиции в создание и распространение видео-контента. Сначала это было клубное телевидение, которое, например, в Англии создавалось при активном участии крупных медиа-компаний и было доступно через кабельные сети. Потом клубы стали заниматься этим самостоятельно и постепенно переходить исключительно в диджитал форматы. А потом появился Youtube – именно он стал одной из главных платформ потребления видео-контента. Тем не менее, наличие своей видео-платформы по-прежнему даёт большое конкурентное преимущество, так как позволяет делать контент максимально заточенным под нужды болельщиков, даёт клубу возможность напрямую общаться с аудиторией, и как следствие увеличивать свои доходы.

– Как будет построена сетка вещания?

– С появлением Z+ игровой день выходит за рамки стадиона. Теперь любой болельщик команды, где бы он ни находился, сможет в день матча максимально погрузиться в атмосферу игры. Формат match-day TV будет включать в себя предматчевое шоу с участием звёздных гостей и Youtube-блогеров, дебаты спортивных экспертов, прямые включения со стадиона и так далее. Сам матч будут комментировать ведущие футбольные журналисты, а после игры болельщиков будет ждать подробный анализ и разбор игры от специалистов.

– Как планируется привлекать зрителей к просмотру Z+?

– Мы хотим, чтобы Z+ был интересен не только как спортивный, но и как развлекательный канал. Именно поэтому мы планируем приглашать к себе известных гостей из мира искусства, культуры, моды. Так, первыми гостями предматчевого шоу на игре против московского «Спартака» станут лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и ведущий российский дизайнер Артемий Лебедев.

– Как посмотреть матч «Спартак» — «Зенит»?

– Матч со «Спартаком» – это пилотный промо-проект, поэтому болельщикам достаточно будет просто зарегистрироваться на сайте z.fc-zenit.ru, чтобы посмотреть игру.



– Будет ли канал доступен за пределами России?

– Матч «Спартак» — «Зенит» и другие игры можно будет посмотреть в любой точке мира. В дальнейшем мы планируем развивать и увеличивать международную аудиторию клуба.



– Каким образом планируете развивать Z+?

– Прежде всего, мы будем работать в направлении повышения интерактивности канала, вовлечения аудитории в эфир и создания уникального контента, который болельщики увидят только на Z+.