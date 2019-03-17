«Дима, уходи». Фанаты «Енисея» против Аленичева

Жирков вызван в сборную России, Аленичевым не довольны фанаты, Зидан вернулся в «Реал» с победой. Главное — в обзоре дня.

Жирков вызван в сборную России

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.



«Мы ещё раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч „Зенита“ с „Вильярреалом“, где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта.

Сегодня я побывал на тренировке „Зенита“ в Новогорске, мы ещё раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со „Спартаком“ в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждём в ближайшее время в сборной», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

«Реал» победил в первой игре после возвращения Зидана

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал хавбек Иско, отличившийся в середине второго тайма после передачи нападающего Карима Бензема. На 77-й минуте преимущество «сливочных» увеличил форвард Гарет Бэйл, голевой пас отдал защитник Марсело.

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«Ман Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Суонси Сити», выступающий в Чемпионшипе, принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Суонси» Мэтт Граймз, реализовавший пенальти на 20-й минуте. До перерыва нападающий Берсант Целина увеличил преимущество хозяев. Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва отыграл один мяч в середине второго тайма. На 78-й минуте вратарь Кристоффер Нордфельдт сделал счёт равным, забив в свои ворота. Победу «горожанам» принёс форвард Серхио Агуэро, отличившийся в концовке.

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Дубль Ерёменко принёс «Ростову» победу в матче с «Рубином» в Премьер-Лиге

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота «Рубина» на 83-й минуте после передачи нападающего Эльдора Шомуродова. В конце игры Ерёменко оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Ивелин Попов.

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«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Юнайтед» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча, проходившая на стадионе «Молине», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Вулверхэмптон» вышел вперёд на 70-й минуте матча. Рауль Хименес получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил в нижний угол. Преимущество хозяев на 76-й минуте удвоил Диогу Жота, пробивший угла штрафной. Уже в компенсированное время один мяч у гостей отыграл Маркус Рашфорд.

В концовке матча «Манчестер Юнайтед» мог остаться в меньшинстве. После подката защитника Виктора Линделёфа арбитр показал шведу красную карточку, но после просмотра видеоповтора сменил её на жёлтую.

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«Витесс» Слуцкого потерпел поражение в матче с «Хераклесом»

В матче 26-го тура нидерландской Эредивизии «Хераклес» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Алмело на стадионе «Полман» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый гол на 5-й минуте забил нападающий «Хераклеса» Адриан Далмау. Спустя две минуты хавбек «Витесса» Наварон Фор сравнял счёт. В середине первого тайма Далмау снова вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте с поля был удалён защитник «Витесса» Макс Кларк. Перед свистком на перерыв хавбек гостей Матуш Беро реализовал пенальти. Победу «Хераклесу» принёс защитник Дарио Ван ден Бёйс, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте.

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«Арсенал» обыграл «Енисей»

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Резиуан Мирзов, отличившийся на 29-й минуте после передачи хавбека Сергея Ткачёва. В конце игры преимущество тульского клуба увеличил полузащитник Игорь Горбатенко.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Игоря Черевченко одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Енисей» не выигрывает уже в течение пяти встреч. В предыдущих четырёх турах подопечные Дмитрия Аленичева потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

Фанаты «Енисея» во время игры с «Арсеналом» вывесили баннер «Дима, уходи»

Болельщики «Енисея», посетившие выездной матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2), призвали главного тренера красноярской команды Дмитрия Аленичева уйти в отставку.



На гостевом секторе, на котором присутствовало не менее 20 человек, фанаты «Енисея» вывесили баннер со словами «Дима, уходи».

Фото: vk.com/fansector24

ЦСКА в выездном матче одолел «Урал»

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части встречи. Лишь на 75-й минуте «армейцам» удалось выйти вперёд – гол забил защитник Марио Фернандес, а результативную передачу записал в актив полузащитник Иван Обляков. До конца игры хозяевам не удалось восстановить равенство.