Скоро она родит Хавьеру Эрнандесу ребёнка

В 31 туре АПЛ «Вест Хэм» принимал у себя дома аутсайдера — «Хаддерсфилд». К 75 минуте хозяева «горели» 1:3, но сначала защитник Огбонна сократил отставание. А потом Хавьер Эрнандес сделал дубль головой за 7 минут на 84 и 91 минуте соотвественно, и принёс команде победу.

Вполне вероятно, что мексиканца сейчас вдохновляет тот факт, что его возлюбленная — Сара Коан ждёт ребёнка. Сара — трэвэл блоггер и живёт в Лондоне вместе с Чичарито. Этим летом Сара получила диплом юриста в Нотр-Дам, проходя во время учебы программы обмена в Гарварде и Колумбийском университете. А в будущем она планирует пройти стажировку в Международном уголовном суде в Нидерландах.