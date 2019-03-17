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Красота дня — девушка Хавьера Эрнандеса

Красота дня — девушка Хавьера Эрнандеса
София Михайлова
Фото: instagram.com/sarahkohan
Скоро она родит Хавьеру Эрнандесу ребёнка
А вчера мексиканец сделал дубль в сумасшедшем матче и принёс клубу победу.
Футбол / Англия

В 31 туре АПЛ «Вест Хэм» принимал у себя дома аутсайдера — «Хаддерсфилд». К 75 минуте хозяева «горели» 1:3, но сначала защитник Огбонна сократил отставание. А потом Хавьер Эрнандес сделал дубль головой за 7 минут на 84 и 91 минуте соотвественно, и принёс команде победу.

Вполне вероятно, что мексиканца сейчас вдохновляет тот факт, что его возлюбленная — Сара Коан ждёт ребёнка. Сара — трэвэл блоггер и живёт в Лондоне вместе с Чичарито. Этим летом Сара получила диплом юриста в Нотр-Дам, проходя во время учебы программы обмена в Гарварде и Колумбийском университете. А в будущем она планирует пройти стажировку в Международном уголовном суде в Нидерландах.

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